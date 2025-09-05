Τουρισμός: Σε μήνα high season μετατρέπεται ο Σεπτέμβριος

Άνοδος των αφίξεων αναμένεται και τον φετινό Σεπτέμβριο. Οι λόγοι της παράτασης της σεζόν και οι ευκαιρίες που προκύπτουν.

Σε μήνα υψηλής σεζόν τείνει να παγιωθεί ο Σεπτέμβριος με την αγορά, ειδικά φέτος, να αναμένει να καλύψει τα όποια κενά δημιουργήθηκαν σε επί μέρους προορισμούς το παραδοσιακά δυνατό τρίμηνο του καλοκαιριού. Αντίστοιχα υψηλές είναι μάλιστα και οι προσδοκίες για το τέλος της σεζόν, τον Οκτώβριο.

Οι εκτιμήσεις για τον Σεπτέμβριο

Μέχρι σήμερα, με τα υπάρχοντα δεδομένα από το Airdata Tracker του INSETE Intelligence, τον Σεπτέμβριο αναμένεται άνοδος 5% στις προγραμματισμένες θέσεις στις εισερχόμενες διεθνείς πτήσεις, ο αριθμός των οποίων φτάνει τα 4,53 εκατομμύρια. Η άνοδος μάλιστα αποτυπώνεται και στις προκρατήσεις πολλών δημοφιλών προορισμών, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς.

Χάρη στην άνοδο που παρατηρείται όλα τα προηγούμενα χρόνια στις τουριστικές επιδόσεις του Σεπτεμβρίου, το μερίδιο του φετινού Σεπτεμβρίου στην κατανομή του συνόλου των προγραμματισμένων θέσεων στις συνολικές εισερχόμενες διεθνείς πτήσεις φτάνει στο 16% όταν το αντίστοιχο ποσοστό του Ιουλίου και του Αυγούστου ανέρχεται σε 18,5%.

Γαλαντόμοι οι τουρίστες του Φθινοπώρου

Από άποψη αγοράς μάλιστα, η συγκράτηση που παρατηρήθηκε τους δύο προηγούμενους μήνες δεν θα επικρατήσει τον Σεπτέμβριο, καθώς τους μήνες αυτούς συνηθίζουν να επισκέπτονται την χώρα τουρίστες με υψηλότερα εισοδήματα.

Να θυμίσουμε ότι πέρυσι τον Σεπτέμβριο την μεγαλύτερη αύξηση αφίξεων εμφάνισε η αγορά των ΗΠΑ, η οποία μεταξύ των βασικών αγορών που τροφοδοτούν την χώρα με τουρίστες αποτελεί αυτή με την υψηλότερη μέση δαπάνη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ δε, και τον περσινό Σεπτέμβριο οι ταξιδιωτικές εισπράξεις είχαν αυξηθεί κατά 7,9% έναντι του αντίστοιχου μήνα του προηγούμενου έτους ενώ η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 6,6%, ποσοστό ίδιο με την αύξηση της επιβατικής κίνησης τον Αύγουστο του 2024. Πέρυσι, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις του πιο ισχυρού μήνα της σεζόν είχαν καταγράψει μείωση της τάξης του 1,8% παρά την αύξηση των αφίξεων.

Όσο για φέτος οι αεροπορικές θέσεις που έχουν προγραμματιστεί από τις ΗΠΑ για την χώρα μας από τώρα και έως το τέλος της σεζόν εμφανίζουν άνοδο 22%, το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των βασικών αγορών.

Γυρίζουν την πλάτη στον Αύγουστο οι τουρίστες

Την προτίμηση των τουριστών για μήνες που παλαιότερα χαρακτηρίζοντας ως off season επιβεβαιώνουν και έρευνες, όπως αυτή της Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ταξιδιών (ETC - European Travel Commission) που ήδη από το 2023 έκανε λόγο για αλλαγή στις ταξιδιωτικές συνήθειες. Αλλαγή που εδράζεται αφενός στις κλιματικές συνθήκες που έχουν υπερθερμάνει αισθητά το μεσογειακό καλοκαίρι αλλά και στο κόστος που παρατηρείται μειωμένο τον Σεπτέμβριο έναντι του Ιουλίου και του Αυγούστου. Σημαντικό ρόλο παίζει και η μειωμένη τουριστική κίνηση καθώς ο εγχώριος τουρισμός κάμπτεται.

Πέραν του Σεπτεμβρίου βέβαια καλές αναμένονται και οι επιδόσεις του Οκτωβρίου, αφού σύμφωνα με το ΙΝΣΕΤΕ οι προγραμματισμένες θέσεις για το υπόλοιπο της σεζόν 2025 ανέρχονται σε 7.574.406, σημειώνοντας άνοδο 4,7% σε σχέση με πέρυσι.

Η πορεία του τουρισμού το τρέχον έτος

Η αυξημένη κίνηση του διμήνου Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου αναμένεται να ενισχύσει το τελικό αποτέλεσμα του τουρισμού, σε μια χρονιά που καταγράφονται μεν καλές επιδόσεις σε επίπεδο αφίξεων, οι οποίες όμως σε ξενοδοχεία και εστίαση δεν αντανακλούν τον ίδιο θετικό βηματισμό - τουλάχιστον το προηγούμενο διάστημα.

Σε κάθε περίπτωση από άποψη αεροπορικών αφίξεων η χρονιά δείχνει να έχει θετικό πρόσημο με το επτάμηνο (Ίαν - Σεπτ) να καταγράφει αύξηση 6,5% στην επιβατική κίνηση των 24 αεροδρομίων που διαχειρίζεται η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ).

Αντίστοιχα στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας, τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών οι επιβάτες σε επίπεδα επταμήνου έφτασαν τους 18,83 εκατ, σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 6,9%, με την μεγαλύτερη αύξηση να προέρχεται από την επιβατική κίνηση εξωτερικού ( αύξηση 8,9%).