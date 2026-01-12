Ideal: Η ΓΣ ενέκρινε επιστροφή κεφαλαίου 0,15 ευρώ/μετοχή

Στη Συνέλευση παρέστησαν νόμιμα μέτοχοι, εκπροσωπούντες 40.507.944 κοινές ονομαστικές μετοχές και ψήφους, επί συνόλου 53.699.195 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου και συνεπώς υπήρξε απαρτία 75,43%, του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Η IDEAL HOLDINGS A.E. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, την 12η Ιανουαρίου 2026 και ώρα 10:00, έλαβε χώρα η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, με τη συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με την από 12.12.2025 Πρόσκληση του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Στη Συνέλευση παρέστησαν νόμιμα μέτοχοι, εκπροσωπούντες 40.507.944 κοινές ονομαστικές μετοχές και ψήφους, επί συνόλου 53.699.195 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου και συνεπώς υπήρξε απαρτία 75,43%, του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία κατέχει 2.304.726 ίδιες μετοχές οι οποίες, σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν.4548/2018, δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας και τα δικαιώματά τους, παράστασης στη Γενική Συνέλευση και ψήφου, αναστέλλονται.

Η απαρτία που επετεύχθη επέτρεψε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης, ως ακολούθως:

Θέμα μόνο: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των €8.400.588,15 με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από €1,70 σε €1,55 και επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους, καθώς και την αντίστοιχη τροποποίηση της παρ.1 του άρθρου 5 του Καταστατικού.

Επί του μοναδικού θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων ομόφωνα αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των € 8.400.588,15, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από €1,70 σε €1,55 και την επιστροφή του ποσού της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους.

Ειδικότερα, εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 «ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ» του Καταστατικού της Εταιρείας και η προσθήκη νέας παραγράφου (κα) στο τέλος του άρθρου, ως ακολούθως:

Άρθρο 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε €86.806.077,55 και διαιρείται σε 56.003.921 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €1,55 η κάθε μία. Το μετοχικό κεφάλαιο έχει καταβληθεί ως ακολούθως:

(κδ) Με την από 12.01.2026 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των € 8.400.588,15, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από €1,70 σε €1,55 και επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους, ήτοι ποσού €0,15 ανά μετοχή.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε €86.806.077,55 διαιρούμενο σε 56.003.921 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €1,55 η κάθε μία.