Γιατί το Olympia Oasis & Aqua Park αποτελεί τον ιδανικότερο προορισμό για το φετινό Πάσχα

Πάσχα σημαίνει οικογένεια, εκδρομή, χαλάρωση και νόστιμο φαγητό. Κι όλα αυτά θα τα βρείτε στο Olympia Oasis & Aqua Park στην Κυλλήνη.

Τι κάνει το Πάσχα να ξεχωρίζει; Σίγουρα τα έθιμά του, όπως το βάψιμο των αυγών ή το σούβλισμα του οβελία. Οι οικογενειακές στιγμές, τα γέλια και οι κουβέντες γύρω από το πασχαλινό τραπέζι. Και φυσικά η πασχαλινή εκδρομή, που την περιμένουμε πώς και πώς εδώ και μήνες, προκειμένου να βγούμε για λίγο από τη ρουτίνα της καθημερινότητας και να αλλάξουμε παραστάσεις.

Καθώς οι ημέρες για τη Μεγάλη Εβδομάδα και το Πάσχα πλησιάζουν, όλο και περισσότεροι ανοίγουν τη συζήτηση γύρω από το «πού θα πάμε φέτος;». Μια συζήτηση αρκετά δύσκολη στην περίπτωση που μιλάμε για μια οικογένεια με ένα ή δύο μικρά παιδιά. Τι καλύτερο, όμως, από ένα μέρος σε σχετικά κοντινή απόσταση, στο οποίο μπορούν να απολαύσουν τις διακοπές τους στο έπακρο τόσο οι μικροί, όσο και οι μεγάλοι, ενώ παράλληλα θα ζήσουν και όλα τα έθιμα του Πάσχα;

Εδώ η Πελοπόννησος κερδίζει. Είναι και κοντά στην Αθήνα, ενώ διαθέτει και μερικά από τα πιο όμορφα τοπία της χώρας. Επίσης, η άνοιξη είναι η καλύτερη εποχή για να απολαύσουμε τον ήλιο και τον αναζωογονητικό αέρα της φύσης, συνδυάζοντάς τα με τα πασχαλινά έθιμα και τις παραδόσεις. Γι’ αυτό και το Olympia Oasis & Aqua Park αποφάσισε να ετοιμάσει μια μαγική εμπειρία για όλη την οικογένεια.

Οικογενειακό Πάσχα στο μαγευτικό Olympia Oasis & Aqua Park

Τοποθετημένο σε ένα από τα ωραιότερα φυσικά θέρετρα της Μεσογείου, στην περιοχή της Κυλλήνης στην Πελοπόννησο, το Olympia Oasis & Aqua Park είναι ένας οικογενειακός παράδεισος, ο οποίος περιβάλλεται από μεγάλες παραλίες, απίστευτα τοπία, δάση, αμμουδιές και ανοιχτούς ορίζοντες, συνθέτοντας έτσι το όνειρο μικρών και μεγάλων.

Για το φετινό Πάσχα, λοιπόν, προσφέρει ένα ειδικά σχεδιασμένο πλούσιο εορταστικό πρόγραμμα, πλήρη διατροφή για ξέγνοιαστες μέρες χαλάρωσης. Η εκκλησία του ξενοδοχείου θα είναι στολισμένη και μυροφόρα, ενώ τα έθιμα και οι παραδόσεις θα ζωντανέψουν μέσα από τα προγράμματα των ημερών και την καταπληκτική γαστρονομία. Και το σημαντικότερο; Φέτος όλα για τα παιδιά έως 12 ετών θα μπορούν να βρεθούν εκεί δωρεάν!

Πιο συγκεκριμένα, η προσφορά τριών διανυκτερεύσεων, με πλήρη διατροφή σε δίκλινο δωμάτιο για 2 ενήλικες και ένα ή δύο παιδιά έως 12 ετών περιλαμβάνει πλούσιο πρωινό σε μπουφέ, εορταστικά γεύματα για τη Μ. Παρασκευή, το Μεγάλο Σάββατο και την Κυριακή του Πάσχα και πολλές δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους.

Δημιουργώντας τις καλύτερες αναμνήσεις για εσάς και τα παιδιά σας

Είναι γεγονός πως μια πασχαλινή εκδρομή μπορεί να ενισχύσει τα δεσμά της οικογένειας και να επιτρέψει σε όλα τα μέλη να ξεφύγουν από τις καθημερινές τους ρουτίνες, απολαμβάνοντας μαζί μια νέα εμπειρία. Μάλιστα, με την πληθώρα των δραστηριοτήτων που προσφέρει το Olympia Oasis & Aqua Park είναι σίγουρο πως θα το απολαύσουν μικροί και μεγάλοι.

Εκεί θα βρείτε τον φανταστικό παιδότοπο της Grecoland, όπου το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ, το παραδοσιακό θέατρο σκιών με τον αγαπημένο Καραγκιόζη, παιδικό κινηματογράφο και γήπεδο ποδοσφαίρου, τον Μάγο Αντόνιο με τα ταχυδακτυλουργικά και τα ζογκλερικά του, το τσίρκο με τον κλόουν Ρίκο, ομαδικά παιχνίδια, ping pong και πολλά ακόμα, τα οποία θα λατρέψουν τα παιδιά όλων των ηλικιών.

Παράλληλα, το ξενοδοχείο παρέχει all Inclusive γεύματα για παιδιά έως 12 ετών στην Tasty Corner του Oasis on the Beach, με μεσημεριανό μπουφέ 12.30-14.30 και με all day snacking. Αξίζει να σημειωθεί πως τα παιδιά θα κολατσίζουν με hot dog και τορτίγιες στο Olympia Aqua Park, με σαντουιτσάκια και χυμούς στη Grecoland, με κέικ, φρούτα και αναψυκτικά στα σαλόνια του Lobby Bar, καθώς και με κρέπες γλυκιές και αλμυρές στο Bon-bon του Oasis on the Beach καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Η καλύτερή τους!

Η απόλυτη διασκέδαση σας περιμένει αυτό το Πάσχα στο Olympia Aqua Park με ασφάλεια και ξεγνοιασιά για όλη την οικογένεια, σε μια έκταση 20.000 τ.μ. που σπάει όλα τα ρεκόρ στη ψυχαγωγία.

Ακόμη το σκέφτεστε; Η στιγμή για να ζήσετε τις καλύτερες πασχαλινές διακοπές και να δημιουργήσετε αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή, έφτασε!