Metlen: Νέα ώθηση από τον μετασχηματισμό – Αμερικανικό ενδιαφέρον για το γάλλιο

Η τεχνογνωσία που έχουμε αναπτύξει στις κρίσιμες πρώτες ύλες και στην κυκλική μεταλλουργία είναι μοναδική, με συνέπεια να είναι πιθανό να αποτελέσει αιχμή του δόρατος για την εταιρεία στο άμεσο μέλλον, σημείωσε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος.

Αμερικανικό ενδιαφέρον για την αγορά του συνόλου της παραγωγής της Metlen σε γάλλιο για 10-15 χρόνια, εκφράστηκε στην εταιρεία κατά την επίσκεψη της υψηλόβαθμης πολιτικής ηγεσίας των ΗΠΑ στη χώρα μας, για τη συμμετοχή στην 6η Σύνοδο της Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια (P-TEC).

Αυτό αποκάλυψε ο Εκτελεστικός Πρόεδρος της Metlen, Ευάγγελος Μυτιληναίος, κατά τη χθεσινή παρουσίαση του 3ου στρατηγικού μετασχηματισμού της εταιρείας. Όπως πρόσθεσε, ενδεικτικό του σχεδίου της Metlen στα κρίσιμα μέταλλα είναι ότι πρόκειται να παράγει 50 τόνους ετησίως γαλλίου, όταν όλες οι ΗΠΑ έχουν ετήσια παραγωγή 30 τόνους.

Σύμφωνα με τον κ. Μυτιληναίο, η τεχνογνωσία που έχει αναπτυχθεί στις κρίσιμες πρώτες ύλες και στην κυκλική μεταλλουργία είναι μοναδική. «Παράλληλα, η κυκλική μεταλλουργία βασίζεται σε μία σειρά από πατέντες τις οποίες θα έχετε την ευκαιρία να τις δείτε και δεν θα το πιστεύετε. Ως συνέπεια, σε συνδυασμό με τις κρίσιμες πρώτες ύλες μπορεί να αποτελέσουν την αιχμή του δόρατος για τον Όμιλο», πρόσθεσε.

Ενδιαφέρον για μεγάλες εξαγορές

Οι παραπάνω μεταλλουργικές δραστηριότητες θα συμπληρώσουν την καθετοποιημένη παρουσία στην παραγωγή αλουμίνας και αλουμινίου, με τη Metlen να αποτελεί ήδη πρωταθλητή στην Ευρώπη σε αυτό τον τομέα. Στόχος της εταιρείας είναι να ενισχύσει έτι περαιτέρω το προβάδισμά της, καθώς ενδιαφέρεται να εξαγοράσει τη μονάδα παραγωγής αλουμινίου στη Δουνκέρκη της Γαλλίας, που ανήκει σε αμερικανικό fund.

H πρόσκληση για την υποβολή ενδεικτικού δεσμευτικού ενδιαφέροντος ολοκληρώνεται στις 17/11, παρόλο που ακόμη δεν είναι ξεκάθαρο αν ο ιδιοκτήτης της μονάδας σχεδιάζει να την πουλήσει ολόκληρη. Σε κάθε περίπτωση, είναι μια μονάδα που θα μπορούσε να λειτουργεί συμπληρωματικά στο Αλουμίνιο Ελλάδας, αφού έχει πολύ χαμηλότερο ενεργειακό κόστος, χάρις στα πυρηνικά εργοστάσια της Γαλλίας.

Σε γενικές γραμμές, η λογική της Metlen στις στρατηγικές εξαγορές είναι η απόκτηση asset που θα ενισχύσουν ουσιωδώς τα μεγέθη της. Αν και κατά καιρούς προχωρά σε μικρές εξαγορές, που εξυπηρετούν συγκεκριμένες στοχεύσεις, στον τομέα των M&A ο κανόνας είναι πως δεν υπάρχει ενδιαφέρον π.χ. για μία εταιρεία με τζίρο 200 εκ και 20 εκατ. κέρδη.

Αυτή η λογική των μεγάλων εξαγορών υπαγόρευε και το ενδιαφέρον για τη Helleniq Energy, καθώς πέρα από το μέγεθος του πετρελαϊκού Ομίλου, η διοίκηση της Metlen εκτιμά ότι το πετρέλαιο είναι συμπληρωματικό commodity του φυσικού αερίου, ενώ και τα δύο καύσιμα θα παραμείνουν για αρκετές 10ετίες ακόμη στο ενεργειακό μίγμα. Ωστόσο, το σχέδιο αυτό ναυάγησε, καθώς οι δύο βασικοί μέτοχοι της Helleniq Energy (Δημόσιο και Λάτσης) δεν ήθελαν να πουλήσουν.

3+1 άξονες

Όπως ανέφερε στη χθεσινή παρουσίαση ο κ. Μυτιληναίος, ο τρίτος στρατηγικός μετασχηματισμός εξυπηρετεί τον στόχο που έχει τεθεί για ενίσχυση των EBITDA στα 2 δισ. σε μεσοπρόθεσμη χρονικό ορίζοντα. Προς αυτή την κατεύθυνση, ένας από τους άξονες είναι η νέα οργανωτική δομή που ανακοινώθηκε χθες.

Οι τρεις υπόλοιποι άξονες είναι:

1. Ενίσχυση των δύο βασικών δραστηριοτήτων (ενέργειας και μετάλλων), με επενδύσεις, νέο προσωπικό και καινούργιες εξαγορές. Ως νέο πεδίο ο επικεφαλής της Metlen έφερε σαν παράδειγμα την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία σύντομα με τον ίδιο έχει πολύ μεγάλες προοπτικές. Όπως υπενθύμισε, η Metlen ανέλαβε την ανάπτυξη μίας τεράστιας μονάδας αποθήκευσης στη Λάρισα, ισχύος 330 MW, από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη.

2. Επέκταση στις κρίσιμες πρώτες ύλες, στην κυκλική μεταλλουργία και στην αμυντική βιομηχανία. Όσον αφορά τον τομέα του defence, αποκάλυψε ότι ήδη βρίσκεται σε τροχιά υπέρβασης ο στόχος για τη λειτουργία πέντε μονάδων στον Βόλο, καθώς είναι σε εξέλιξη συζητήσεις και για 6ο εργοστάσιο.

«Δεν θέλουμε να κάνουμε υπερεργολαβίες για μεγάλες εταιρείες του εξωτερικού, αλλά να φτιάξουμε τα πρώτα ελληνικά είδη εξοπλισμού. Θα αναπτύξουμε το δικό μας τμήμα R&D. Αρχίζουν να μας μαθαίνουν παντού στην Ευρώπη, παραδέχονται την ποιότητα της δουλειάς που γίνεται στον Βόλο και ζητούν συνεργασίες», συμπλήρωσε.

3. Επέκταση του τομέα υποδομών και παραχωρήσεων. Επισήμανε πως η METKA παλαιότερα δεν αναλάμβανε έργα πολιτικού μηχανικού και κτιριακά, τώρα έχει γίνει η πιο περιζήτητη εταιρεία για κτιριακά έργα στην Ελλάδα.

«Είναι μία εταιρεία που δεν χρωστάει ούτε ένα ευρώ. Τον επόμενο χρόνο μπορεί να μπει στο Χρηματιστήριο, με μια ενδιαφέρουσα αποτίμηση», συμπλήρωσε.