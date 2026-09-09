Telekom: Η απόβαση της διοίκησης στην Αθήνα, το ραντεβού με Μητσοτάκη και η επόμενη ημέρα

Το ραντεβού με τον πρωθυπουργό, το T-Style Day και τα όλα όσα θα μπορούσε να φέρει η νέα εποχή Telekom.

Η νέα επικοινωνιακή καμπάνια για τη μετάβαση του ΟΤΕ από το Cosmote Telekom στο Telekom ξεκίνησε επισήμως χθες, με τη νέα εμπορική ταυτότητα να περνά σταδιακά και σύντομα σε όλα τα σημεία επαφής με τους πελάτες, από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες έως τα καταστήματα και τις ψηφιακές εφαρμογές.

H συνάντηση με τον πρωθυπουργό και το T- Style Day

Με αφορμή τη μετάβαση αυτή, στην Αθήνα βρίσκονται ο διευθύνων σύμβουλος της Deutsche Telekom, Tim Höttges, και η Dominique Leroy, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του γερμανικού ομίλου με αρμοδιότητα την Ευρώπη. Τα δύο υψηλόβαθμα στελέχη μάλιστα, μαζί με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΤΕ, Κώστα Νεμπή, θα συναντηθούν σήμερα το πρωί με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με την ατζέντα να περιλαμβάνει τις σύγχρονες προκλήσεις του τηλεπικοινωνιακού κλάδου και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Στη συνέχεια θα μεταβούν στο Διοικητικό Μέγαρο του ΟΤΕ, όπου θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά από την ελληνική θυγατρική το T-Style Day. Πρόκειται για μια εσωτερική διοργάνωση διεθνούς εμβέλειας, η οποία θα συγκεντρώσει στελέχη από διαφορετικές χώρες και θα μεταδοθεί στους εργαζομένους του ομίλου διεθνώς. Στόχος είναι μέσα από την παρουσίαση πρωτοβουλιών εργαζομένων να διαχυθεί η εταιρική κουλτούρα της Deutsche Telekom και το πως αυτή μπορεί να φέρει μετρήσιμα αποτελέσματα και βελτιωμένες επιδόσεις.

Σημειωτέον ότι η εταιρική κουλτούρα της Telekom εδράζεται σε τρεις αρχές: την απόδοση (Performance), την συνεργασία (Collaboration) και την λιγότερο γραφειοκρατική και πολύ πιο αποτελεσματική αρχή που ακούει στον όρο Uncorporate, η οποία απαιτεί να σκέφτεται κανείς out of the box. Αρχές που συμβολίζονται ακόμη και από το εντυπωσιακό γλυπτό έξω από τα κεντρικά γραφεία της Deutche Telekom στη Βόννη: έναν ελέφαντα σχεδόν οκτώ μέτρων, ο οποίος ισορροπεί όρθιος πάνω στην προβοσκίδα του. Όπως είχε εξηγήσει και κατά την παρουσίασή του ο Tim Höttges ο «ελέφαντας που χορεύει» συμβολίζει «το θάρρος, την αλλαγή και την ισορροπία» και ενσαρκώνει αυτό που θέλει να είναι η Telekom: «δύναμη που παραμένει ευέλικτη αλλά και μια εταιρεία που επιδιώκει «να κάνει ξανά και ξανά το αδύνατο δυνατό». H ενσωμάτωση της ελληνικής εταιρείας στον όμιλο και το rebranding άλλωστε αποτελεί για την μητρική ένα τέτοιο παράδειγμα συνεργασίας και απόδοσης το οποίο η διοίκηση του ομίλου θέλει να παρουσιάσει σε ολόκληρο τον όμιλο.

Το Τ-Style θα ακολουθήσει και μεγάλη εκδήλωση στο Μέγαρο του ΟΤΕ στο Μαρούσι, αποκλειστικά για τους εργαζομένους, η οποία θα σηματοδοτήσει και εσωτερικά τη μετάβαση στη νέα εποχή.

Τι φέρνει η νέα εποχή Telekom

Μια εποχή που σίγουρα δεν εξαντλείται στην αλλαγή του brand και του λογότυπου, αλλά φιλοδοξεί να φέρει στην ελληνική αγορά μεγαλύτερη αξιοποίηση της τεχνολογίας, των διεθνών συνεργασιών και των οικονομιών κλίμακας του γερμανικού ομίλου, με την Τεχνητή Νοημοσύνη να βρίσκεται ήδη ψηλά στην ατζέντα των νέων υπηρεσιών.

Στα νέα προϊόντα που θα φέρει η νέα εποχή περιλαμβάνεται και ο Magenta AI Assistant, τον οποίο αναπτύσσει η Telekom μαζί με την ElevenLabs. Η Ελλάδα μάλιστα εκτιμάται ότι θα βρίσκεται μεταξύ των πρώτων αγορών στις οποίες θα διατεθεί.

Πρόκειται ουσιαστικά για έναν νέο βοηθό Τεχνητής Νοημοσύνης ο οποίος θα λειτουργεί απευθείας στο δίκτυο κινητής, χωρίς να απαιτεί ξεχωριστή εφαρμογή ή ειδικό εξοπλισμό. Μεταξύ άλλων, θα μπορεί να πραγματοποιεί ζωντανή μετάφραση κατά τη διάρκεια τηλεφωνικών κλήσεων μεταξύ χρηστών διαφορετικών γλωσσών, να δημιουργεί περιλήψεις συνομιλιών και να απαντά σε ερωτήματα μέσα στην ίδια την κλήση. Σε επόμενη φάση δε, σχεδιάζεται να μπορεί να αναλαμβάνει και συγκεκριμένες ενέργειες για λογαριασμό του χρήστη, όπως για παράδειγμα η πραγματοποίηση μιας κράτησης κατά την διάρκεια της συνομιλίας.

Το ενδιαφέρον, ωστόσο, στρέφεται και στο κατά πόσο η στενότερη σύνδεση με τον γερμανικό όμιλο θα ανοίξει τον δρόμο για περισσότερες διεθνείς συνεργασίες και προϊόντα στην ελληνική αγορά.

Ένα πεδίο στο οποίο αυτό θα μπορούσε να αποτυπωθεί κάτι τέτοιο είναι για παράδειγμα η συνδρομητική τηλεόραση. Δεν θα προκαλούσε έκπληξη αν η νέα εποχή συνοδευτεί κάποια στιγμή από την προσθήκη και άλλης μεγάλης διεθνούς streaming υπηρεσίας στο ελληνικό MagentaTV, ακολουθώντας σε μεγαλύτερο βαθμό το μοντέλο που εφαρμόζει η μητρική στη Γερμανία.

Να θυμίσουμε ότι το MagentaTV στη Γερμανία λειτουργεί ήδη ως aggregator διεθνών streaming υπηρεσιών, στο πλαίσιο της στρατηγικής που η Telekom αποκαλεί «Best Aggregator». Στο οικοσύστημά του βρίσκονται υπηρεσίες όπως Netflix, Disney+, Apple TV, Paramount+, WOW, DAZN, Prime Video και Joyn+, με διαφορετικά επίπεδα εμπορικής και τεχνολογικής ενσωμάτωσης.

Προπομπός εξελίξεων για το πού κοιτάζει αυτή την περίοδο η Deutsche Telekom, αποτελεί και το πρόσφατο ταξίδι της διοίκησης στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Μόλις πριν από ένα μήνα, ο Tim Höttges έδωσε μέσω ανάρτησής του στο Linkedin μια γεύση από το ταξίδι της διοικητικής ομάδας του ομίλου στις ΗΠΑ, αγορά όπου ο όμιλος έχει πολύ ισχυρή παρουσία. Μαζί με την Dominique Leroy, τον Rodrigo Diehl, τον Ferri Abolhassan και τον Arash Ashouriha βρέθηκε σε Σιάτλ, Σαν Φρανσίσκο και Silicon Valley, πραγματοποιώντας επαφές με κορυφαίους παίκτες της αμερικανικής τεχνολογικής βιομηχανίας.

Στις επαφές που ξεχώρισε ο ίδιος περιλαμβάνονται ο επικεφαλής της Microsoft Satya Nadella, στελέχη εταιρειών αιχμής όπως η Figure και η Cerebras καθώς και ο πρώην CEO και νυν εκτελεστικός πρόεδρος της Apple, Tim Cook. Μάλιστα ο ίδιος ο Höttges τιτλοφόρησε χαρακτηριστικά την ανάρτησή του «From the CEO's calendar: Tim meets Tim», σημειώνοντας ότι για και τον Cook στρατηγική προτεραιότητα αποτελεί η ενσωμάτωση της AI στο οικοσύστημα της Apple.

Η αναφορά έχει τη δική της σημασία, αν σκεφτεί κανείς την πολυετή εμπορική και τεχνολογική συνεργασία που έχουν οι δύο εταιρείες η οποία επεκτείνεται από τη διάθεση των συσκευών της Apple και την ενσωμάτωση του Apple TV στο οικοσύστημα της Magenta TV μέχρι νεότερες κοινές πρωτοβουλίες στη Γερμανία.