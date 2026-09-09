Τσάπαλος: Ανοιχτό το ενδεχόμενο επέκτασης της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και τον Οκτώβριο

«Υπάρχει ένα περιθώριο της τάξης των περίπου 130 εκατ. ευρώ που έχουμε στην άκρη από το υπερπλεόνασμα του 2025, ώστε, εφόσον κριθεί απαραίτητo, να επεκταθεί η συγκεκριμένη επιδότηση και για τον Οκτώβριο».

Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο να παραταθεί και τον Οκτώβριο η επιδότηση στo πετρέλαιο κίνησης ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος.

«Η επιδότηση υφίσταται μέχρι το τέλος του μήνα και από τα διυλιστήρια και από τον κρατικό προϋπολογισμό. Υπάρχει ένα περιθώριο της τάξης των περίπου 130 εκατ. ευρώ που έχουμε στην άκρη από το υπερπλεόνασμα του 2025, ώστε, εφόσον κριθεί απαραίτητo, να επεκταθεί η συγκεκριμένη επιδότηση και για τον Οκτώβριο. Πάμε αναγκαστικά μήνα, μήνα», δήλωσε σε εκπομπή του MEGA.

Όπως αναφέρει και το insider.gr σε πρωινό του δημοσίευμα, η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις αναταράξεις στις διεθνείς αγορές πετρελαίου και την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, με το βλέμμα στραμμένο πλέον στο κατά πόσο οι νέες πιέσεις θα περάσουν στις τιμές των καυσίμων στην ελληνική αγορά. Χωρίς, επί του παρόντος, να υπάρχει προαναγγελία νέων μέτρων, το ενδεχόμενο παρεμβάσεων παραμένει ανοιχτό εφόσον οι συνθήκες το απαιτήσουν.