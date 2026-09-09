Στα 3,275 δισ. ευρώ οι οφειλές προς ιδιώτες και οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων.

Στο «μικροσκόπιο» μπαίνουν τα φέσια του Δημοσίου προς επιχειρήσεις, προμηθευτές και φορολογούμενους, με το οικονομικό επιτελείο να επιστρατεύει ένα νέο ψηφιακό εργαλείο για να πιέσει τους κρατικούς φορείς να πληρώνουν ταχύτερα τις υποχρεώσεις τους. Με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές και τις εκκρεμείς επιστροφές φόρων να ανέρχονται τον Ιούλιο σε 3,275 δισ. ευρώ, το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανεβάζει ταχύτητα για τον περιορισμό των καθυστερήσεων, ενεργοποιώντας έως το τέλος Δεκεμβρίου τη νέα πλατφόρμα «Συνέπεια».

Μέσω της πλατφόρμας θα αποκαλύπτεται ουσιαστικά η «ακτινογραφία» των χρεών του Δημοσίου. Θα καταγράφονται τα τιμολόγια που έχουν εξοφληθεί, εκείνα που παραμένουν απλήρωτα, τα ποσά που εκκρεμούν, αλλά και οι δημόσιοι φορείς που καθυστερούν να βάλουν το χέρι στην τσέπη.

Όσοι μάλιστα εμφανίζουν συστηματικά μεγάλες καθυστερήσεις θα μπαίνουν σε «μαύρη λίστα», με το οικονομικό επιτελείο να ποντάρει στη διαφάνεια και στη δημόσια εικόνα των επιδόσεων κάθε φορέα για να επιταχυνθούν οι πληρωμές.

Παράλληλα, η συγκέντρωση των στοιχείων σε μία ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα θα επιτρέπει στο οικονομικό επιτελείο να εντοπίζει σε πραγματικό χρόνο πού δημιουργούνται τα μεγαλύτερα «μπλοκαρίσματα» και ποιοι φορείς εμφανίζουν τις χειρότερες επιδόσεις.

Τι δείχνει η ακτινογραφία για τα κρατικά «φέσια»

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, τα «φέσια» του Δημοσίου μειώθηκαν τον περασμένο Ιούλιο κατά 118 εκατ. ευρώ και υποχώρησαν στα 2,646 δισ. ευρώ, από 2,764 δισ. ευρώ τον Ιούνιο. Πρόκειται για τον δεύτερο συνεχόμενο μήνα που το Δημόσιο δείχνει να περιορίζει τις οφειλές του προς τους ιδιώτες. Ωστόσο, μαζί με τις εκκρεμείς επιστροφές φόρων, ύψους 629 εκατ. ευρώ, το συνολικό ποσό που εξακολουθεί να οφείλει το Δημόσιο διαμορφώνεται στα 3,275 δισ. ευρώ.

Από την εικόνα των χρεών προκύπτουν τα ακόλουθα:

Νοσοκομεία: Οφείλουν 1,235 δισ. ευρώ σε προμηθευτές, έναντι 1,305 δισ. ευρώ τον Ιούνιο του 2026.

Οφείλουν 1,235 δισ. ευρώ σε προμηθευτές, έναντι 1,305 δισ. ευρώ τον Ιούνιο του 2026. Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης: Οι οφειλές τους ανήλθαν σε 681 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 34 εκατ. ευρώ σε σχέση με τα 715 εκατ. ευρώ του Ιουνίου. Σημαντικό μέρος των εκκρεμοτήτων συνδέεται με την απονομή κυρίως επικουρικών συντάξεων.

Οι οφειλές τους ανήλθαν σε 681 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 34 εκατ. ευρώ σε σχέση με τα 715 εκατ. ευρώ του Ιουνίου. Σημαντικό μέρος των εκκρεμοτήτων συνδέεται με την απονομή κυρίως επικουρικών συντάξεων. Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των δήμων και των περιφερειών διαμορφώθηκαν τον Ιούλιο στα 326 εκατ. ευρώ, από 333 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο.

Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των δήμων και των περιφερειών διαμορφώθηκαν τον Ιούλιο στα 326 εκατ. ευρώ, από 333 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο. Νομικά πρόσωπα: Τα χρέη τους διαμορφώθηκαν στα 237 εκατ. ευρώ, από 243 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο.

Επιστροφές φόρων

Οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων μειώθηκαν τον Ιούλιο κατά 159 εκατ. ευρώ και ανήλθαν σε 629 εκατ. ευρώ, από 788 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο. Από το συνολικό ποσό 181 εκατ. ευρώ αφορούν άμεσους φόρους, 320 εκατ. ευρώ έμμεσους φόρους, 121 εκατ. ευρώ μη φορολογικά έσοδα και 6 εκατ. ευρώ λοιπούς φόρους. Επιστροφές ύψους 254 εκατ. ευρώ καθυστερούν για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών.

Από το ποσό αυτό, 161 εκατ. ευρώ δεν έχουν επιστραφεί στους δικαιούχους λόγω έλλειψης δικαιολογητικών ή αδυναμίας επικοινωνίας με τους φορολογουμένους. Για τον λόγο αυτό, η ΑΑΔΕ αναζητά χιλιάδες πολίτες, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες και να τους καταβληθούν τα ποσά που δικαιούνται. Επιστροφές ύψους 375 εκατ. ευρώ εκκρεμούν για διάστημα μικρότερο των 90 ημερών.