Food delivery: Από το «τι θα φάμε σήμερα» στο «ό,τι χρειαζόμαστε τώρα»

H επιχειρηματική διαδρομής της δημοφιλέστερης πλατφόρμας online delivery που στα ηλεκτρονικά της ράφια τοποθετεί από έτοιμο φαγητό έως laptops και γραφική ύλη.

Από το σουβλάκι της γειτονιάς και το σούσι του Σαββατόβραδου μέχρι δώρα τελευταίας στιγμής, γραφική ύλη και προϊόντα τεχνολογίας, περιλαμβάνουν πλέον τα «ηλεκτρονικά ράφια» του efood, της γνωστής πλατφόρμας online delivery που μέσα στα χρόνια έχει εξελιχθεί σε κάτι πολύ περισσότερο από μια απλή εφαρμογή delivery. To efood που κάποτε σύστησε στο ελληνικό κοινό την έννοια της online παραγγελίας και διανομής έτοιμου φαγητού διευρύνει συνεχώς τις υπηρεσίες του, αφουγκραζόμενο τον καταναλωτικό παλμό, και μετατρέπει την καθημερινότητα σε μια εμπειρία άμεσης εξυπηρέτησης, με ένα μόνο «κλικ».

Η επιχειρηματική στρατηγική που οδήγησε σε αυτή την πορεία δεν ήταν τυχαία. Το efood ξεκίνησε ως πλατφόρμα food delivery, σε μια περίοδο που η online παραγγελία φαγητού έκανε τα πρώτα της δυναμικά βήματα διεθνώς, και κατάφερε να αναδιαμορφώσει την αγορά χάρη στην ευκολία χρήσης και την ποικιλία που προσέφερε, τόσο στους καταναλωτές όσο και στα καταστήματα που, με την ένταξή τους στην πλατφόρμα, πολλαπλασίαζαν το δυνητικό τους κοινό. Περνώντας στην «ομπρέλα» της Delivery Hero και ακολουθώντας τις ανάγκες των χρηστών, με αρωγό και την ώθηση που έδωσε στο online delivery η υγειονομική κρίση, η πλατφόρμα έκανε το επόμενο βήμα, εμπλουτίζοντας το περιεχόμενό της με νέες κατηγορίες.

Είδη σούπερ μάρκετ, προϊόντα καθημερινής χρήσης, φαρμακευτικά είδη και ανθοπωλεία αποτέλεσαν μερικές από τις αρχικές προσθήκες, με την πλατφόρμα να έχει στο μεταξύ ψηφιοποιήσει σε μεγάλο βαθμό την εμπειρία παραγγελίας: από την ταξινόμηση υπηρεσιών ανάλογα με την απόσταση, έως τη μείωση του χρόνου παράδοσης, την αξιολόγηση των καταστημάτων και τα ηλεκτρονικά tips.

Ο καταναλωτής βέβαια συνέχισε να αλλάζει και να στρέφεται σε μια end-to-end online εμπειρία. Σε αυτό το πλαίσιο το στοίχημα του efood έγινε πιο σύνθετο, με την εταιρεία να θέτει ως στόχο να περάσει από το «φαγητό στο σπίτι» στο «ό,τι χρειάζεσαι, στο σπίτι». Παράλληλα άρχισε να διεκδικεί μερίδιο και από την αγορά του quick commerce που κερδίζει συνεχώς έδαφος λόγω της ευκολίας, της ποικιλίας και της αμεσότητας που προσφέρει στους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας.

Αξίζει να αναφερθεί ότι όλο και περισσότερες διεθνείς έρευνες καταγράφουν την στροφή από το food delivery στο quick commerce, χάρη στην επίδραση των Millenials και των Gen Z. Και οι δύο ηλικιακές κατηγορίες καταναλωτών εμφανίζονται να προτιμούν την ταχύτητα και την ευκολία που προσφέρουν στις αγορές οι mobile εφαρμογές, ειδικά όταν οι τελευταίες έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν ένα ψηφιακό πολυκατάστημα εντός του app τους. Γεγονός που στρέφει τους μεγάλους παίκτες της αγοράς, όπως το efood, να ακολουθήσουν αυτή τη νέα κατεύθυνση.

Την ίδια στιγμή βέβαια είναι εμφανής κι ακόμα μια τάση: αυτή της βαθύτερης διείσδυσης σε κατηγορίες λιανικής με μεγαλύτερη αξία καλαθιού, όπως τα είδη τεχνολογίας και γραφείου. Σε αυτή την κατεύθυνση εντάσσονται και οι πρόσφατες κινήσεις συνεργασιών μεταξύ πλατφορμών διανομής και μεγάλων αλυσίδων λιανικής, όπως αυτή του efood με το Πλαίσιο. Στόχος εδώ είναι να αξιοποιηθεί η σύγκλιση online και offline καναλιών και ο καταναλωτής να αποκτήσει πρόσβαση σε χιλιάδες προϊόντα – από γραφική ύλη και αναλώσιμα μέχρι gadgets και εξοπλισμό τεχνολογίας – με χρόνους παράδοσης που σε πολλές περιπτώσεις δεν ξεπερνούν τη μία ώρα.

Το μοντέλο, στην προαναφερθείσα περίπτωση, βασίζεται αφενός στη χρήση των υφιστάμενων δικτύων φυσικών καταστημάτων και αφετέρου στην ανάπτυξη ευέλικτων υποδομών διανομής. Δημιουργεί δε, μια νέα εμπειρία αγορών που γεφυρώνει το ψηφιακό με το φυσικό περιβάλλον και μετατρέπει την άμεση εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Στο νέο αυτό καταναλωτικό «στοίχημα», οι πλατφόρμες που κατάφεραν να «εκπαιδεύσουν» το κοινό στην ταχύτητα και την ευκολία, θα διεκδικήσουν ρόλο πρωταγωνιστή, επεκτεινόμενες πολύ πέρα από τα αρχικά τους όρια.

