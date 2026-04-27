Δημοσιεύθηκε η νέα ΚΥΑ για τη λήψη μέτρων Πολιτικής Προστασίας στη Σαντορίνη

Δημοσιεύτηκε η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β’ 2332/27-04-2026) των Υπουργών Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Προστασίας του Πολίτη, Ανάπτυξης, Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Τουρισμού για τη λήψη μέτρων Πολιτικής Προστασίας στο Νησιωτικό Σύμπλεγμα της Σαντορίνης.

Η ΚΥΑ ενσωματώνει την ομόφωνη εισήγηση των επιστημόνων, σε συνέχεια της πρόσφατης έκτακτης συνεδρίασης της Μόνιμης Επιστημονικής Επιτροπής Εκτίμησης του Σεισμικού Κινδύνου και Μείωσης της Σεισμικής Διακινδύνευσης, καθώς και της Μόνιμης Επιστημονικής Επιτροπής Παρακολούθησης του Ελληνικού Ηφαιστειακού Τόξου του ΟΑΣΠ καθώς και τη εισήγηση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, για την επανεκτίμηση των περιορισμών πρόσβασης και παραμονής σε συγκεκριμένες περιοχές του ηφαιστειακού συμπλέγματος, λόγω γεωδυναμικών φαινομένων.