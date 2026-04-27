Κέρδη σχεδόν 3% για το πετρέλαιο με φόντο την αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή

Σε υψηλά δύο εβδομάδων έκλεισε το Brent, άνοδος 2% για το WTI.

Με κέρδη έκλεισαν τις συναλλαγές της Δευτέρας οι τιμές του πετρελαίου, καθώς η αβεβαιότητα συνεχίζεται σχετικά με την επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με στόχο τον οριστικό τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Πιο αναλυτικά, τα συμβόλαια παραδόσεως Ιουνίου για το αμερικανικό WTI στο Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων της Νέας Υόρκης έκλεισαν με άνοδο 2% στα 96,37 δολάρια/βαρέλι, ενώ τα αντίστοιχα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του ευρωπαϊκού brent πρόσθεσαν 2,85% και διαμορφώθηκαν στα επίπεδα των 108,23 δολαρίων/βαρέλι.

Ενδοσυνεδριακά, οι τιμές του brent υπερέβησαν προσωρινά ακόμα και τα 109 δολάρια, ενώ έκλεισε στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δύο εβδομάδων.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συζήτησε μια νέα ιρανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου με τους κορυφαίους συμβούλους του σε θέματα εθνικής ασφαλείας, ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ.

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο και δύο ακόμη πηγές με γνώση των εξελίξεων που επικαλείται το Axios, το Ιράν κατέθεσε νέα πρόταση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες με στόχο την επανέναρξη της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και τον τερματισμό της πολεμικής έντασης, αφήνοντας ωστόσο τις διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό του πρόγραμμα σε μεταγενέστερο στάδιο.

Το σχέδιο φέρεται να μεταφέρθηκε στην Ουάσιγκτον μέσω Πακιστανών μεσολαβητών και δίνει προτεραιότητα στην αποκλιμάκωση της έντασης γύρω από τη ναυσιπλοΐα και στον τερματισμό του πολέμου, επιθυμόντας να μετατεθούν χρονικά τα ζητήματα του εμπλουτισμού ουρανίου και του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος.