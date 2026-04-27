Απώλειες 1% για τον χρυσό αναμένοντας αποφάσεις κεντρικών τραπεζών

Πτώση κατέγραψε την Δευτέρα ο χρυσός καθώς η έλλειψη διπλωματικής προόδου για τον τερματισμό του πολέμου ΗΠΑ - Ιράν εναντίον του Ισραήλ διατήρησε τις τιμές του πετρελαίου και τις αμφιβολίες σε υψηλά επίπεδα, ενώ η προσοχή στρέφεται στις αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών που αναμένονται αυτή την εβδομάδα για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό αντίκτυπο του πολέμου.

Στην αγορά spot ο χρυσός υποχώρησε 0,6% στα 4.682,13 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ το συμβόλαια παράδοσης Ιουνίου διολίσθησε 1% στα 4.693,7 δολάρια ανά ουγγιά.

«Αυτό που βλέπουμε είναι ότι η αγορά εξακολουθεί να έχει αμφιβολίες ως προς το εάν θα επιτευχθεί σύντομα μία ισχυρή συμφωνία για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. Και αυτό αποτελεί πρόβλημα για τον χρυσό και το ασήμι», δήλωσε ο Μπαρτ Μέλεκ, παγκόσμιος επικεφαλής στρατηγικής εμπορευμάτων στην TD Securities.

Οι προσπάθειες για τη γεφύρωση των διαφορών Ουάσινγκτον και Τεχεράνης δεν έχουν σταματήσει, σύμφωνα με πηγές του Πακιστάν, αφού ο Τραμπ ακύρωσε το ταξίδι των απεσταλμένων του και δήλωσε ότι το Ιράν θα πρέπει να επικοινωνήσει όταν θελήσει συμφωνία.

«Με τον πληθωρισμό να είναι διπλάσιος από τον στόχο, θα είναι πολύ δύσκολο για την κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ να μειώσει τα επιτόκια τους επόμενους μήνες, και αυτό είναι αρνητικό για τον χρυσό», πρόσθεσε ο Μέλεκ.

Σημειώνεται πως την Τετάρτη, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) θα ανακοινώσει την απόφασή της για τα επιτόκια, ενώ την Πέμπτη την σκυτάλη θα πάρει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και η Τράπεζα της Αγγλίας (BoE).

Το Brent άγγιξε υψηλό τριών μηνών αφότου τα Στενά του Ορμούζ, ένα πέρασμα από όπου περνά παραδοσιακά το ένα πέμπτο της παγκόσμια θαλάσσιας διακίνησης πετρελαίου και φυσικού αερίου, παραμένουν σε μεγάλο βαθμό κλειστά.

Στα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, το ασήμι υποχώρησε 0,5% στα 75,26 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα έχασε 1,1% στα 1.989,13 δολάρια ενώ το παλλάδιο έχασε 1,3% στα 1.476,58 δολάρια.