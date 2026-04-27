Φρέσκα ρεκόρ αλλά με επιφυλακτικότητα στην Wall Street

Τροχοπέδη για την αμερικανική αγορά η νέα άνοδος των τιμών του πετρελαίου.

Με μικτά πρόσημα αλλά νέα ρεκόρ ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές της Δευτέρας οι κυριότεροι δείκτες στην Wall Street, με το επενδυτικό ενδιαφέρον να παραμένει στραμμένο στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στις προσπάθειες επανέναρξης των ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, ενώ τροχοπέδη για την αγορά αποτελεί η νέα άνοδος των διεθνών τιμών του πετρελαίου.

Πιο αναλυτικά, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones έκλεισε με οριακές απώλειες 58 μονάδων ή 0,12% και διαμορφώθηκε στις 49.172 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,12%, κλείνοντας στα επίπεδα των 7.173 μονάδων και πετυχαίνοντας ακόμα ένα ρεκόρ μέσα στο 2026. Παρόμοια εικόνα και για τον τεχνολογικό κλάδο, με τον Nasdaq να προσθέτει 0,20% και να κλείνει σε νέα ιστορικά υψηλά στις 24.887 μονάδες.

Την προηγούμενη εβδομάδα, οι S&P 500 και Nasdaq πέτυχαν διαδοχικά ιστορικά υψηλά, εν μέσω αισιοδοξίας πως ΗΠΑ και Ιράν θα ξαναβρίσκονταν άμεσα στο ίδιο τραπέζι στο Πακιστάν, κάτι που διαψεύστηκε το Σάββατο, όταν ο Τραμπ ακύρωσε τα σχέδια αποστολή του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και του Τζάρετ Κούσνερ στο Ισλαμαμπάντ.

Νωρίτερα σήμερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συζήτησε μια νέα ιρανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου με τους κορυφαίους συμβούλους του σε θέματα εθνικής ασφαλείας, όπως ανακοίνωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ.

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο και δύο ακόμη πηγές με γνώση των εξελίξεων που επικαλείται το Axios, το Ιράν κατέθεσε νέα πρόταση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες με στόχο την επανέναρξη της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και τον τερματισμό της πολεμικής έντασης, αφήνοντας ωστόσο τις διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό του πρόγραμμα σε μεταγενέστερο στάδιο.

Το σχέδιο φέρεται να μεταφέρθηκε στην Ουάσιγκτον μέσω Πακιστανών μεσολαβητών και δίνει προτεραιότητα στην αποκλιμάκωση της έντασης γύρω από τη ναυσιπλοΐα και στον τερματισμό του πολέμου, επιθυμώντας να μετατεθούν χρονικά τα ζητήματα του εμπλουτισμού ουρανίου και του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος.

«Δεν θα έλεγα ότι την σκέφτονται. Θα έλεγα μόνο ότι έγινε μια συζήτηση σήμερα το πρωί, για την οποία δεν θέλω να μιλήσω. Θα τα ακούσετε απευθείας από τον πρόεδρο, είμαι βέβαιη», πρόσθεσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

Σύμφωνα με το Axios, η διπλωματία μεταξύ των δύο πλευρών βρίσκεται σε αδιέξοδο, καθώς στο εσωτερικό του Ιράν δεν υπάρχει κοινή γραμμή για το ποιες παραχωρήσεις μπορούν να γίνουν στο πυρηνικό πρόγραμμα. Η νέα πρόταση της Τεχεράνης επιχειρεί να ξεμπλοκάρει την κατάσταση μέσω μιας πιο άμεσης συμφωνίας, επικεντρωμένης στην αποκλιμάκωση της κρίσης στον Περσικό Κόλπο.

Νωρίτερα σήμερα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί δήλωσε πως η Τεχεράνη εξετάζει το αίτημα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με μια ανάρτηση στον λογαριασμό του επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας στο Telegram. Ο ίδιος είπε σε δημοσιογράφους στη Ρωσία πως ο Τραμπ πρότεινε διαπραγματεύσεις, διότι οι ΗΠΑ δεν έχουν επιτύχει κανέναν από τους στόχους τους