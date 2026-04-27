ΗΠΑ: Για απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ και οπλοκατοχή διώκεται ο Κόουλ Τόμας Άλεν

Στη «λατρεία του μίσους» που προέρχεται από την αριστερά απέδωσε ο Λευκός Οίκος την ευθύνη για την επίθεση που εξαπέλυσε ένας 31χρονος δάσκαλος στη δεξίωση που παρέθετε η Ένωση Ανταποκριτών, παρουσία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και πολλών στελεχών της κυβέρνησής του, το βράδυ του Σαββάτου.

«Η λατρεία του μίσους που προέρχεται από την αριστερά, εναντίον του προέδρου και όσων τον στηρίζουν και εργάζονται για αυτόν οδήγησε σε πολλούς τραυματίες και νεκρούς και παραλίγο να χτυπήσει ξανά, το Σαββατοκύριακο», είπε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ.

Η εκπρόσωπος υπενθύμισε ότι αυτή είναι η τρίτη απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ σε λιγότερο από δύο χρόνια.

Ο ίδιος ο Τραμπ χρησιμοποιεί συχνά σκληρές εκφράσεις για τους πολιτικούς αντιπάλους του, μια τάση που οι επικριτές του χαρακτηρίζουν πολωτική και ενίοτε βίαιη. Στο παρελθόν, αποκάλεσε τον Τύπο «εχθρό του λαού», αν και στη συνέντευξη Τύπου μετά την επίθεση υιοθέτησε πιο συμβιβαστικό τόνο απέναντι στα μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα πάντως με τη Λέβιτ, γίνεται «συστηματικά δαιμονοποίηση» του 79χρονου προέδρου. «Τα τελευταία χρόνια, κανείς δεν αντιμετώπισε περισσότερα πυρά και περισσότερη βία από τον πρόεδρο Τραμπ», είπε η εκπρόσωπος, που διέκοψε την άδεια μητρότητας για να μιλήσει στους δημοσιογράφους. «Εκείνοι που τον αποκαλούν, συνεχώς και εσφαλμένα, φασίστα, απειλή για τη δημοκρατία και τον συγκρίνουν με τον Χίτλερ, για πολιτικούς λόγους, τροφοδοτούν αυτού του είδους τη βία», είπε.

Μεταξύ εκείνων που στο παρελθόν συνέκριναν τον Τραμπ με τον Αδόλφο Χίτλερ είναι και ο ίδιος ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς, την εποχή που εναντιωνόταν στην πολιτική του, το 2016.

Για απόπειρα δολοφονίας του προέδρου Τραμπ και οπλοκατοχή ο δράστης

Για απόπειρα δολοφονίας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κατηγορείται ο άνδρας που πυροβόλησε έναν πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας στην προσπάθειά του να παραβιάσει τα μέτρα ασφαλείας στο ξενοδοχείο όπου ήταν σε εξέλιξη το ετήσιο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

Ο Κόουλ Τόμας Άλεν, 31 ετών, από το Τόρανς της Καλιφόρνιας, αντιμετωπίζει την κατηγορία, σε ομοσπονδιακό επίπεδο, της απόπειρας δολοφονίας του προέδρου καθώς και άλλες κατηγορίες για οπλοκατοχή.

Κατά την προσαγωγή του σήμερα στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Ουάσινγκτον, δύο ημέρες μετά τη σύλληψή του, ο Άλεν εμφανίστηκε με τη μπλε στολή των κρατουμένων.

«Επιχείρησε να δολοφονήσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τζ. Τραμπ» είπε η εισαγγελέας Τζόσλιν Μπάλανταϊν.

Ο ίδιος ο Άλεν δεν έχει απαντήσει στις κατηγορίες ακόμη. Στο εδώλιο, περιστοιχισμένος από αστυνομικούς, είπε ότι θα απαντήσει με ειλικρίνεια σε όλες τις ερωτήσεις και ότι έχει μεταπτυχιακό στην επιστήμη των υπολογιστών.

Ο δικαστής Μάθιου Σάρμπο διέταξε την προφυλάκισή του και όρισε την επόμενη ακροαματική διαδικασία, κατά την οποία θα αποφασίσει εάν θα παραμείνει προφυλακισμένος, για την ερχόμενη Πέμπτη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ