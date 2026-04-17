Σε αναζήτηση νέων πηγών εσόδων οι εταιρείες πληροφορικής

Στην εκπνοή του Ταμείου Ανάκαμψης οι εταιρείες πληροφορικής στρέφουν το ενδιαφέρον τους στο εξωτερικό αλλά και σε νέους πολλά υποσχόμενους τομείς, όπως η άμυνα.

Σε νέες δραστηριότητες που μπορούν να αποτελέσουν διαφοροποιημένες πηγές εσόδων στρέφονται όλο και περισσότερο οι εταιρείες πληροφορικής, καθώς τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης που τροφοδότησαν τον κλάδο τα τελευταία χρόνια, βαίνουν προς ολοκλήρωση. Η άμυνα και η κυβερνοασφάλεια μπαίνουν ψηλά στην επιχειρηματική ατζέντα κάποιων εταιρειών, ενώ δεν λείπουν κι εκείνες που στρέφονται σε άλλες δραστηριότητες ή επιλέγουν να απομακρυνθούν από τα έργα του δημοσίου και να στραφούν σε αυτά του ιδιωτικού τομέα, σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Να θυμίσουμε ότι το Ταμείο Ανάκαμψης εκπνέει το αμέσως επόμενο διάστημα, και παρότι η ολοκλήρωση και η τιμολόγηση των έργων θα επιδράσει θετικά στα μεγέθη του κλάδου και το 2026, από το 2027 η συνθήκη θα είναι διαφορετική. Υπό αυτό το πρίσμα ήδη διαφαίνεται μια συντηρητική στάση στις προβλέψεις για το τρέχον και το επόμενο έτος. Στάση που επηρεάζεται βέβαια και από τις πληθωριστικές πιέσεις που αρχίζουν να αυξάνουν δεδομένης της γεωπολιτικής έντασης αλλά και από τον φόβο ελλείψεων που προοικονομεί η αγορά σε επίπεδο hardware.

Νέα πεδία δραστηριότητας και εξωτερικό

Σε αυτό το τοπίο είδαμε για παράδειγμα πρόσφατα την Quest Συμμετοχών να αποκτά το 10% του μετοχικού κεφαλαίου της Fourlis επενδύοντας περί τα 20 εκατ. ευρώ. Μάλιστα η διοίκηση στο πρόσφατο conference call χαρακτήρισε την κίνηση ως σημαντική επενδυτική ευκαιρία, δεδομένων και των συνεργιών που υπάρχουν μεταξύ των δύο ομίλων. Για την συνέχεια, ο όμιλος θα μπορούσε να μην περιοριστεί σε αυτό. Αν προχωρήσει το φθινόπωρο η πώληση της ACS στην γερμανική GLS τα ταμειακά διαθέσιμα θα αυξηθούν, επιτρέποντας νέες κινήσεις προς πάσα κατεύθυνση.

Το βλέμμα της στο εξωτερικό στρέφει αντίστοιχα η Performance Technologies. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Διονύσης Χιντζίδης, κατά την ενημέρωση των αναλυτών, μετά την επέκταση στην Κύπρο σχεδιάζεται και η δραστηριοποίηση της και στην αγορά της Μάλτας ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόσθετων, συμπληρωματικών πάντα, εξαγορών.

Η στροφή στην άμυνα

Σε επίπεδο νέων τομέων δραστηριότητας δε, η άμυνα φαίνεται ως πολλά υποσχόμενο πεδίο, τόσο για την Performance όσο και για άλλες εταιρείες πληροφορικής, ενόψει και της αύξησης των ευρωπαϊκών αμυντικών δαπανών μέσω πρωτοβουλιών όπως το SAFE και το Readiness 2030 Europe. «Είμαστε σε συζητήσεις για τη δημιουργία οικοσυστήματος γύρω από την αμυντική τεχνολογία που θα έχει σχέση με τη δραστηριότητά μας» ανέφερε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής της Performance, προβλέποντας για την τριετία παρόμοιο ρυθμό ανάπτυξης.

Στο ίδιο μήκος κύματος Εταιρείες όπως η QnR και η Profile έχουν ήδη προχωρήσει σε σχετικές κινήσεις και έχουν προαναγγείλει νέα deals στο εξωτερικό, συνεχίζοντας ένα κύμα εξαγορών που περιλάμβανε μέχρι τώρα κινήσεις σε Βέλγιο (SquareDev BV) και Ηνωμένο Βασίλειο (Contemi).

Παράλληλα κοιτάζουν προς το defence tech με την QnR να έχει κάνει το σχετικό βήμα με την εξαγορά του 51% της MTIS, ενός διεθνώς αναγνωρισμένου παρόχου προηγμένων τεχνολογικών λύσεων με ισχυρό αποτύπωμα στη ναυτιλιακή τεχνολογία και την αμυντική τεχνολογία (defence-tech), μέσω εφαρμογών διττής χρήσης (dual-use). «Η συμμετοχή μας στη MTIS αποτελεί στρατηγική επένδυση σε τεχνολογία υψηλής αξιοπιστίας, με ισχυρό dual-use προσανατολισμό και ξεκάθαρο defence-tech αποτύπωμα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Παναγιώτης Πασχαλάκης, Διευθύνων Σύμβουλος της QnR, στο πλαίσιο της εξαγοράς.

