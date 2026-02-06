H Stellantis κάνει το μεγάλο «reset»

Με έκτακτες χρεώσεις 22,2 δισ. ευρώ και αναστολή μερίσματος για το 2026, ο όμιλος Stellantis επαναπροσδιορίζει τη στρατηγική του, εστιάζοντας στα υβριδικά οχήματα.

Η Stellantis προχώρησε στην ανακοίνωση των προκαταρκτικών οικονομικών της αποτελεσμάτων για το δεύτερο εξάμηνο του 2025, αποκαλύπτοντας μια εκτεταμένη στρατηγική αναπροσαρμογή που στοχεύει στην καλύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες της αγοράς. Η εταιρεία υιοθετεί πλέον τη φιλοσοφία της «ελευθερίας επιλογής» (freedom of choice), θέτοντας στο επίκεντρο του προγραμματισμού της μια ευρεία γκάμα ηλεκτρικών, υβριδικών και προηγμένων συστημάτων εσωτερικής καύσης.

Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής επανεκκίνησης, ο όμιλος κατέγραψε έκτακτες επιβαρύνσεις ύψους 22,2 δισεκατομμυρίων ευρώ για το δεύτερο εξάμηνο του 2025. Οι χρεώσεις αυτές συνδέονται κυρίως με την αναθεώρηση των πλάνων για τα ηλεκτρικά οχήματα (EVs), καθώς και με τον εξορθολογισμό της εφοδιαστικής αλυσίδας μπαταριών, αντικατοπτρίζοντας την απόφαση της διοίκησης να ευθυγραμμιστεί με τον πραγματικό ρυθμό της ενεργειακής μετάβασης παγκοσμίως.

Η αναστολή του μερίσματος και η διασφάλιση της ρευστότητας

Λόγω της καθαρής ζημίας που καταγράφηκε για το σύνολο του έτους 2025, το Διοικητικό Συμβούλιο της Stellantis αποφάσισε να μην προχωρήσει στην καταβολή μερίσματος το 2026. Η κίνηση αυτή, σε συνδυασμό με την έγκριση για την έκδοση ομολόγων ύψους έως 5 δισεκατομμυρίων ευρώ, στοχεύει στη διατήρηση ενός ισχυρού ισολογισμού. Η εταιρεία διαθέτει επί του παρόντος βιομηχανική ρευστότητα ύψους 46 δισεκατομμυρίων ευρώ, εξασφαλίζοντας τους απαραίτητους πόρους για τη χρηματοδότηση του νέου προϊοντικού πλάνου.

Παρά τις οικονομικές επιβαρύνσεις, τα στοιχεία δείχνουν ήδη τα πρώτα οφέλη από τις αλλαγές που άρχισαν να υλοποιούνται εντός του 2025. Οι παραδόσεις οχημάτων (shipments) κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους αυξήθηκαν κατά 11%, φτάνοντας τα 2,8 εκατομμύρια μονάδες. Ιδιαίτερα ενθαρρυντική είναι η εικόνα στη Βόρεια Αμερική, όπου οι παραδόσεις αυξήθηκαν κατά 39%, ενώ οι παραγγελίες από εμπόρους και πελάτες παρουσίασαν σημαντική άνοδο.

Επένδυση 13 δισ. δολαρίων και έμφαση στην ποιότητα

Η Stellantis δίνει πλέον προτεραιότητα στη βελτίωση της ποιότητας και στην ικανοποίηση του πελάτη, τομείς στους οποίους καταγράφεται σημαντική πρόοδος. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, τα προβλήματα ποιότητας κατά τον πρώτο μήνα χρήσης μειώθηκαν κατά περισσότερο από 50% στη Βόρεια Αμερική και πάνω από 30% στην Ευρώπη. Αυτή η βελτίωση συνοδεύεται από μια ιστορική επένδυση 13 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ, η οποία αφορά την παραγωγή πέντε νέων μοντέλων και τη δημιουργία 5.000 θέσεων εργασίας.

Η νέα στρατηγική περιλαμβάνει την επιστροφή σε δοκιμασμένες λύσεις που ζητά η αγορά, όπως ο κινητήρας HEMI® V-8 για το Ram 1500, αλλά και την ενίσχυση της παρουσίας στην Ευρώπη με μοντέλα όπως το Fiat 500 Hybrid και το νέο Citroën C3 Aircross. Η εταιρεία στοχεύει πλέον σε ένα πιο ισορροπημένο μείγμα πωλήσεων, όπου τα υβριδικά συστήματα θα παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο, προσφέροντας μια ρεαλιστική λύση μετάβασης για το ευρύ κοινό.

Οι προοπτικές για το 2026 και το νέο στρατηγικό σχέδιο

Για το έτος 2026, η Stellantis εκδίδει θετικές προβλέψεις, στοχεύοντας σε βελτίωση των καθαρών εσόδων, του περιθωρίου λειτουργικού κέρδους και των ταμειακών ροών. Η διοίκηση υπό τον Αντόνιο Φιλόζα επικεντρώνεται στην εξάλειψη των λειτουργικών αδυναμιών του παρελθόντος και στην ανάκτηση του μεριδίου αγοράς μέσω της ανανέωσης της γκάμας όλων των μαρκών του ομίλου.

Οι λεπτομέρειες του πλήρους στρατηγικού σχεδίου αναμένεται να παρουσιαστούν επίσημα στην αγορά και τους επενδυτές στις 21 Μαΐου 2026. Μέχρι τότε, ο όμιλος θα συνεχίσει την εφαρμογή των μέτρων εξορθολογισμού, με στόχο την επιστροφή σε μια σταθερή τροχιά κερδοφορίας, έχοντας πλέον ως «πυξίδα» τις πραγματικές προτιμήσεις των καταναλωτών σε παγκόσμιο επίπεδο.