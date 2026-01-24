Η Σιγκαπούρη «πέφτει με τα μούτρα» στη μάχη της τεχνητής νοημοσύνης

Η Σιγκαπούρη θα επενδύσει πάνω από 1 δισ. δολάρια Σιγκαπούρης (786 εκατ. δολάρια) στη χρηματοδότηση δημόσιας έρευνας στην τεχνητή νοημοσύνη την επόμενη πενταετία.

Η Σιγκαπούρη θα επενδύσει πάνω από 1 δισ. δολάρια Σιγκαπούρης (786 εκατ. δολάρια) στη χρηματοδότηση δημόσιας έρευνας στην τεχνητή νοημοσύνη την επόμενη πενταετία, επιταχύνοντας τις προσπάθειές της να ενισχύσει το εγχώριο AI σε ένα πεδίο που κυριαρχείται από αμερικανικούς και κινεζικούς ομίλους.

Η κυβέρνηση εκτιμά ότι η επένδυση θα ενδυναμώσει τη θέση της χώρας ως κόμβου έρευνας στην τεχνητή νοημοσύνη, δήλωσε η υπουργός Ψηφιακής Ανάπτυξης και Πληροφορίας, Josephine Teo, σε ομιλία της σε κλαδική εκδήλωση το Σάββατο. Τα κονδύλια θα κατευθυνθούν στη δημιουργία ερευνητικών κέντρων, στην ανάπτυξη δυνατοτήτων AI και στην ενίσχυση της δεξαμενής ταλέντου της χώρας.

Η Σιγκαπούρη εντάσσεται σε μια αυξανόμενη ομάδα χωρών που επιδιώκουν να διασφαλίσουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα αφήσει πίσω τις βιομηχανίες και το εργατικό τους δυναμικό. Αντίστοιχες πρωτοβουλίες αναπτύσσουν η Νότια Κορέα, η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενώ χώρες όπως η Ιαπωνία, ο Καναδάς και η Ινδία επενδύουν επίσης σε εθνικές στρατηγικές και υποδομές AI.

«Η έρευνα αποτελεί βασικό μοχλό των προσπαθειών μας στην τεχνητή νοημοσύνη, ενισχύοντας τις βαθιές τεχνικές δυνατότητες της χώρας και διασφαλίζοντας ότι η Σιγκαπούρη παραμένει στην αιχμή της καινοτομίας στον τομέα του AI», ανέφερε το υπουργείο της Teo σε ανακοίνωσή του.