Με διαφορετικές ταχύτητες αναπτύσσεται η διείσδυση και η απορρόφηση στις οπτικές ίνες. Τα ποσοστά στην ΕΕ, οι πρωταθλητές και οι επιδόσεις της Ελλάδας.

Επιταχύνεται ο ρυθμός ανάπτυξης των ευρωπαϊκών δικτύων οπτικών ινών, καθώς η ΕΕ προσπαθεί να προλάβει τους στόχους της Ψηφιακής Δεκαετίας 2030. Παρότι όμως οι γραμμές FTTH στη γηραιά ήπειρο αυξάνουν, η χρήση τους από πλευράς των καταναλωτών παραμένει χαμηλή, ενισχύοντας το υφιστάμενο χάσμα και προβληματίζοντας τους χαράσσοντες πολιτική και τους παρόχους. Παράλληλα δε, αποδεικνύει ότι το πρόβλημα για το οποίο πραγματοποιούνται το τελευταίο διάστημα επαφές μεταξύ υπουργείου και τηλεπικοινωνιακών εταιρειών δεν είναι αμιγώς ελληνικό, κι ας είναι στην περίπτωση της χώρας μας πιο έντονο.

Το παραπάνω επισφραγίζουν τα πρόσφατα στοιχεία του FTTH/B Market Panorama 2024 το οποίο παρουσιάστηκε από το το FTTH Council Europe στο πλαίσιο του FTTH Conference 2024 που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα στο Βερολίνο.

Τα ποσοστά κάλυψης και οι πρώτοι της ΕΕ

Σύμφωνα με αυτά στην EU39 - ήτοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 κρατών – μελών, τη Μεγάλη Βρετανία, τις τέσσερις χώρες της Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών, αλλά και σε Ισλανδία, Ισραήλ, Βόρεια Μακεδονία, Νορβηγία, Σερβία, Ελβετία και Τουρκία - το δίκτυο Fiber to the Home (FTTH) και Fiber to the Building (FTTB) έφτανε τον Σεπτέμβριο του 2023 σε 244 εκατομμύρια κτίρια. Αριθμός κατά 11,4% υψηλότερος από τον αντίστοιχο του Σεπτεμβρίου 2022 όπου FTTH/Β έφταναν τα 219 εκατ.

Σε απόλυτους αριθμούς την μεγαλύτερη ανάπτυξη τέτοιου τύπου δικτύων παρουσιάζουν το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου οι γραμμές αυξήθηκαν κατά +4,7 εκατομμύρια, η Γερμανία όπου καταγράφηκαν 4,4 εκατομμύρια επιπλέον γραμμές FTTH/B και η Γαλλία όπου προσέθεσε το εν λόγω διάστημα 2,5 εκατομμύρια νέες γραμμές FTTH/B.

Η τριάδα ωστόσο διαφοροποιείται εν μέρει αν ληφθεί υπόψη ο ρυθμός ανάπτυξης της περασμένης χρονιάς, με το Βέλγιο να πρωτοστατεί και το Ηνωμένο Βασίλειο και την Γερμανία να ακολουθούν, παρουσιάζοντας ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης των εν λόγω δικτύων της τάξης του 43%, του 38% και του 37% αντίστοιχα. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν η Σερβία (+30%) και η Κροατία (+ 28%).

Για το σύνολο των χωρών η ανοδική τάση που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια συνεχίστηκε και το 2022-2023 με το ποσοστό κάλυψης FTTH/B στην ΕΕ39 να φτάνει στο τέλος της προαναφερθείσας περιόδου σε 69,9%, αυξανόμενο κατά 6,5 ποσοστιαίες μονάδες μέσα σε ένα έτος. Λίγο χαμηλότερο - συγκεκριμένα 64,5% εντοπίζεται ωστόσο σε επίπεδο ΕΕ27 συμπεριλαμβανομένου και του Ηνωμένου Βασιλείου. Και σε αυτή την περίπτωση βέβαια παρατηρείται βελτίωση σε σχέση με το 55,1% του 2022.

Με μικρότερο ρυθμό πολλαπλασιάζονται οι συνδρομητές

Παρά την αύξηση της διείσδυσης το ποσοστό απορρόφησης παραμένει χαμηλό με μόνο 1 στις 4 χώρες να υπερβαίνει το 50%. Συγκεκριμένα το ποσοστό απορρόφησης FTTH/B στην ΕΕ39 αυξήθηκε κατά 1,1 ποσοστιαία μονάδα το 2023 σε σχέση με το προηγούμενο έτος φτάνοντας το 49,6%. Λίγο μεγαλύτερο καταγράφηκε ήταν το ποσοστό στην περιοχή ΕΕ27+ΗΒ, φτάνοντας το 52,7%, αυξανόμενο κατά 1,3 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το 2022.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έκθεση ο αριθμός των συνδρομητών FTTH και FTTB στην περιοχή της ΕΕ39 έφτασε τα 121 εκατομμύρια με τις Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Τουρκία, Ισπανία και Ιταλία να περιλαμβάνονται στις 5 ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές αφού προσέθεσαν 3,4 εκατ. συνδρομητές ,1,8 εκατ. συνδρομητές ,1 εκατ. συνδρομητές, 985 χιλ. συνδρομητές και 919 χιλ. συνδρομητές αντίστοιχα.

Το γεγονός από μόνο του όπως σημειώνει και η σχετική έκθεση είναι ενδεικτικό των διαφορετικών ταχυτήτων που ακολουθεί η κάλυψη οπτικών ινών και η υιοθέτησή τους από τους καταναλωτές και υποδεικνύει ότι θα πρέπει να ληφθούν ακόμα περισσότερα μέτρα για την ενίσχυση της ζήτησης.

Οι επιδόσεις της Ελλάδας

Να θυμίσουμε το χάσμα είναι ευρύτερο στην περίπτωση της χώρας μας, όπως επεσήμανε πρόσφατα και ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου από το βήμα της Βουλής απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση. Ωστόσο οι προσπάθειες να κλείσει είναι εντατικές. Μετά και το πρόσφατο ραντεβού που είχε με τους επικεφαλής των παρόχων, όπως εξήγησε ο κ. Παπαστεργίου, οι επενδύσεις των τηλεπικοινωνιακών εταιρειών αναμένεται να ξεπεράσουν τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ ως το 2026 με τις εταιρείες να δεσμεύνονται ότι θα υλοποιήσουν 6,25 εκατ. γραμμές FTTH. Η Vodafone Ελλάδας θα έχει υλοποιήσει 850.000 γραμμές FTTH, η Cosmote 3.100.000, η ΔΕΗ 1.300.000 και η Nova 1.000.000.

«Εάν αυτό συνδυαστεί άμεσα και με γενναίες αποφάσεις για παύση χρήσης του χαλκού σε κτίρια στα οποία μπαίνει οπτική ίνα μέσω των δύο προγραμμάτων επιδότησης που έχουμε εξασφαλίσει με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και του ΠΔΕ, δηλαδή του Smart Readiness και του Gigabit voucher, θα μιλάμε για ακόμη πιο άμεσα και εντυπωσιακά αποτελέσματα στους δείκτες ευρυζωνικότητας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε κάθε περίπτωση τα βήματα που έχουν γίνει δεν είναι αμελητέα αν σκεφτεί κανείς ότι το 2018 δεν είχαμε καθόλου οπτική ίνα και σήμερα η κάλυψη φτάνει στο 36%, αυξανόμενη διαρκώς. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες με το μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης δικτύων πρόσβασης οπτικών ινών. Με βάση τα τελευταία στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το FTTH, το Σεπτέμβριο του 2022 ο αριθμός των νοικοκυριών που είχαν πρόσβαση σε δίκτυα οπτικών ινών αυξήθηκε σε σχέση με το Σεπτέμβριο του 2021 κατά 34.5% (4η θέση στην ΕΕ ως προς το ρυθμό αύξησης). Βέβαια και στην περίπτωση της χώρας μας η απορρόφηση φτάνει κοντά στο 9% γεγονός που αναμένεται σύμφωνα με το υπουργέιο να ενισχυθεί τόσο μέσω των κουπονιών, υφιστάμενων και δυνητικών, που επιδοτούν την ζήτηση όσο και μέσω των μειώσεων των τιμών χονδρικής των παρόχων. Όπως επεσήμανε και ο κ. Παπαστεργίου, η Cosmote έχει ανακοινώσει επισήμως ότι προτίθεται να προχωρήσει σε μειώσεις στις τιμές χονδρικής έως 28%, ενώ ο νέος παίκτης χονδρικής που είναι η ΔΕΗ έχει, επίσης, δεσμευτεί για αντίστοιχες μειώσεις.