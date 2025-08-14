Πυρκαγιές: Σε εξέλιξη οι φωτιές σε Αχαΐα και Χίο - Χωρίς ενεργό μέτωπο Φιλιππιάδα και Ζάκυνθος

Συνεχίζεται για ένα ακόμη 24ωρο η μάχη των των πυροσβεστικών δυνάμεων, των κατοίκων και των εθελοντών με τα πύρινα μέτωπα σε Πάτρα, Χίο, Πρέβεζα, Ζάκυνθο και Κεφαλονιά.

Τελευταία ενημέρωση 09:50

Συνεχίζεται για ένα ακόμη 24ωρο η μάχη των των πυροσβεστικών δυνάμεων, των κατοίκων και των εθελοντών με τα πύρινα μέτωπα σε Πάτρα, Χίο, Πρέβεζα, Ζάκυνθο και Κεφαλονιά, ενώ ξεκίνησαν να πετούν με το πρώτο φως της ημέρας τα εναέρια μέσα.

Όπως ανέφερε ο Εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Πύραρχος Βασίλειος Βαθρακογιάννης, βελτιωμένη είναι η γενική εικόνα σε όλα τα μέτωπα των πυρκαγιών, μετά την ολονύχτια μάχη των ισχυρών Πυροσβεστικών δυνάμεων,

-στη Ζάκυνθο, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, και οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν μόνο διάσπαρτες εστίες. Για την αεροπυρόσβεση στο νησί έχουν διατεθεί τρία (3) ελικόπτερα,

-στην περιοχή Γυμνότοπος, βόρεια της Φιλιππιάδας, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο και αντιμετωπίζονται διάσπαρτες εστίες. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί πέντε (5) αεροσκάφη και δύο (2) ελικόπτερα. Συνεχίζονται οι ενέργειες για τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών, με τη συνδρομή χωματουργικών μηχανημάτων, κυρίως στις παρυφές της Φιλιππιάδας, προκειμένου να διασφαλιστεί κατά το δυνατόν η περίμετρος της πυρκαγιάς,

-στην Αχαΐα γενικότερα αντιμετωπίζονται διάσπαρτες εστίες, αλλά, αυτή τη στιγμή η πυρκαγιά είναι ενεργή, στην περιοχή από Κεραίες προς Ρωμανό. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί πέντε (5) αεροσκάφη και έξι (6) ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους,

-στη Χίο, η πυρκαγιά είναι ενεργή σε πολύ δύσβατα σημεία, στη βορειοδυτική και Βορειοανατολική πλευρά, αλλά και πλησίον, του οικισμού Παρπαριά. Για την αεροπυρόσβεση στο νησί έχουν διατεθεί δύο (2) αεροσκάφη και έξι (6) ελικόπτερα.

Η αγροτοδασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τις πρωινές ώρες σήμερα, στο Ξηροχώρι Ηλείας, είναι σε ύφεση.

Πολύ δύσκολη αναμένεται και η σημερινή ημέρα αφού για τις περισσότερες περιοχές της χώρας, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς.

Χίος: Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς – Πάνω από 150 καμένοι στύλοι ηλεκτροδότησης

Βελτιωμένη εμφανίζεται η εικόνα στη μεγάλη φωτιά που κατακαίει σήμερα για τρίτη μέρα τη βορειοδυτική Χίο. Η υποχώρηση των ανέμων και η ενίσχυση της πυροσβεστικής δυνατότητας με δυο αεροπλάνα και τρία ελικόπτερα δίνουν ανάσα στις μεγάλες επίγειες δυνάμεις, που επιχειρούν στις ιδιαίτερα δύσβατες περιοχές των Κηπουριών, των Φυτών και των Καμπιών.

Όλες οι πυροσβεστικές δυνάμεις της Χίου, ενισχυμένες από πυροσβεστικές ομάδες από τη Μυτιλήνη και την Αθήνα, οι οποίες και παραμένουν στο νησί, εθελοντές, κάτοικοι και επισκέπτες του νησιού δίνουν από το έδαφος σκληρή μάχη να ελέγξουν την πυρκαγιά.

Την ίδια ώρα και με σκοπό να ηλεκτροδοτήσουν όσο συντομότερα γίνεται τους «πληγωμένους» οικισμούς και το κεφαλοχώρι της Βολισσού, στη Χίο σήμερα επιχειρούν πάνω από 45 τεχνικοί του ΔΕΔΔΗΕ και συνεργαζόμενων εργολαβικών εταιρειών. Σοβαρά προβλήματα παραμένουν σε Βολισσό, Ποτάμια, Πισπιλούντα, Χάλανδρα, Αφροδίσια, Κέραμος, Αγιάσματα, Λεπτόποδα, Εγρηγορός, Κουρούνια, Νενητούρια, Άγιο Γάλα, Πιραμά, Παρπαριά, Τρύπες, Μελανιός, Φυτά, Κηπουριές, Σπαρτούντα, Μάναγρος, Λήμνος, Λημνιά και Αγία Μαρκέλλα. Οι καμένοι στύλοι είναι περισσότεροι από 150 συνολικά. Για την αποκατάσταση των ζημιών θα απαιτηθούν πολλές ημέρες ίσως και πάνω από μια εβδομάδα.

Zάκυνθος: Σε ύφεση τα πύρινα μέτωπα στο νησί

Σε ύφεση βρίσκονται τα πύρινα μέτωπα που κατέκαψαν δασικές εκτάσεις στη Ζάκυνθο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να βρίσκονται στο μέτωπο, αντιμετωπίζοντας διάσπαρτες εστίες και υπό των κίνδυνο αναζωπυρώσεων.

Όσον αφορά το μέτωπο στον Κοιλιωμένο, όπου ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά, χθες αργά το βράδυ υπήρξε μια νέα μικρή εστία με κατεύθυνση το Κορακονήσι, όπου αντιμετωπίστηκε αμέσως.

Την ίδια ώρα χθες, ήχησε το 112 όπου καλούσε τους κατοίκους των χωριών Παντοκράτορας, Ρομίρι, Μουζάκι και Λαγωπόδο να απομακρυνθούν προς τη πόλη του νησιού. Οι πυροσβέστες έδωσαν μεγάλη μάχη με τις φλόγες, ώστε να μη φθάσουν στα πρώτα σπίτια και τα κατάφεραν. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης έμειναν στην περιοχή όλο το βράδυ.