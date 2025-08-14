ΧΑ: Σταθεροποίηση στις 2.120 μονάδες

Σταθεροποιητικά κινείται στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας η Λεωφόρος Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να εναλλάσσει πρόσημο πάνω από τις 2.120 μονάδες.

Upd. 12:28

Σταθεροποιητικά κινείται στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας η Λεωφόρος Αθηνών, με τις κινήσεις κατοχύρωσης κερδών και τις επιλεκτικές τοποθετήσεις να επιδρούν αντίρροπα στη διακύμανση του Γενικού Δείκτη.

Ελλείψει ουσιαστικών εγχώριων νέων, το ενδιαφέρον στρέφεται κατά κύριο λόγο στο εξωτερικό όπου, αφενός οι βασικοί δείκτες της Wall Street κινούνται σε αλλεπάλληλα ρεκόρ και η άνοδος στα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια συνεχίζεται, αφετέρου η διπλωματική κινητικότητα έχει ενταθεί εν όψει της αυριανής συνάντησης Τραμπ – Πούτιν με αντικείμενο την κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία.

Στο μεταξύ, μία ακόμα θετική έκθεση από μεγάλο οίκο του εξωτερικού έρχεται στη δημοσιότητα για τις ελληνικές τράπεζες. Η Deutsche Bank αναθεώρησε ανοδικά τις τιμές-στόχους για τις μετοχές των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, με τους Γερμανούς αναλυτές να σχολιάζουν ότι οι ελληνικές τράπεζες ξεχωρίζουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, η Λεωφόρος Αθηνών οδεύει προς μία ακόμα εβδομάδα με θετικό πρόσημο. Έχει ήδη συμπληρώσει 8 διαδοχικές ανοδικές συνεδριάσεις και αυτό είναι το δεύτερο 8ήμερο ανοδικό σερί από τις αρχές Ιουλίου. Έκτοτε, μάλιστα, σε σύνολο 32 συνεδριάσεων, «μετράει» 24 ανοδικά κλεισίματα και μόλις 8 πτωτικά.

Στο ταμπλό, αυτή τη στιγμή ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται 0,19% στις 2.127,73 μονάδες, ενώ σε θετικό έδαφος (+0,54%) βρίσκεται και ο δείκτης των τραπεζών στις 2.344,38 μονάδες.

Λίγο πριν τις 12:30 τζίρος βρίσκεται στα 59,56 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 113,42 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Συνολικά 58 μετοχές κινούνται με θετικό πρόσημο, έναντι 50 με αρνητικό και 46 αμετάβλητες, με την αναλογία ανοδικών/καθοδικών στο 1,2:1.

Αναλυτικά από τη σύνθεση του FTSE Large Cap, Optima και Aktor ξεχωρίζουν ανοδικά με κέρδη 1,43% και 1,30% αντίστοιχα, ακολουθούν ΕΤΕ και ΔΕΗ με άνοδο 0,83% και 0,62%, ενώ σε μικρότερο ποσοστό ενισχύονται, μεταξύ άλλων, και οι Eurobank (+0,60%), Alpha Bank (+0,50%), Coca-Cola HBC (+0,49%) και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+0,17%).

Ο ΟΠΑΠ αμετάβλητος στα 20,10 ευρώ, όπως και η μετοχή του ΔΑΑ στα 10,75 ευρώ.

Σε αρνητικό έδαφος, ΟΤΕ και Motor Oil καταγράφουν απώλειες 1,17% και 1,04%, ακολουθεί η Viohalco στο -0,89%, η Aegean στο -0,84%, ενώ μικρότερες απώλειες καταγράφουν οι Τιτάν (-0,76%), Metlen (-0,54%), ΕΥΔΑΟ (-0,41%) και Τρ. Πειραιώς (-0,08%).