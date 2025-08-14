Ζαχάρω: Φωτιά σε εξέλιξη στην περιοχή Ξηροχώρι

Επίγειες και εναέριες δυνάμεις πυρόσβεσης επιχειρούν στην περιοχή Ξηροχώρι του Δήμου Ζαχάρως στην Ηλεία, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο την φωτιά που καίει αγροτοδασική έκταση.

Στην περιοχή επιχειρούν 45 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 15 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη.

Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρες της αυτοδιοίκησης.