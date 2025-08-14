Υεμένη: Οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για πύραυλο που εκτοξεύτηκε κατά του Ισραήλ

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ότι αναχαίτισε πύραυλο που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη, την ευθύνη για τη ρίψη του οποίου ανέλαβαν λίγο αργότερα οι αντάρτες Χούθι, οι οποίοι στοχοθετούν συχνά το Ισραήλ σε ένδειξη υποστήριξης, σύμφωνα με τους ίδιους, στον πληθυσμό της Γάζας.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ότι αναχαίτισε πύραυλο που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη, την ευθύνη για τη ρίψη του οποίου ανέλαβαν λίγο αργότερα οι αντάρτες Χούθι, οι οποίοι στοχοθετούν συχνά το Ισραήλ σε ένδειξη υποστήριξης, σύμφωνα με τους ίδιους, στον πληθυσμό της Γάζας.

«Πριν από λίγο πύραυλος που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη αναχαιτίστηκε από τις αεροπορικές δυνάμεις του Ισραήλ», ανέφερε ο ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωσή του.

Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των ανταρτών Χούθι Γιαχία Σαρί δήλωσε λίγο αργότερα ότι οι αντάρτες στοχοθέτησαν το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, κοντά στο Τελ Αβίβ, «με βαλλιστικό υπερηχητικό πύραυλο».

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, εξαπολύουν συχνά επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) κατά του Ισραήλ, δηλώνοντας ότι δρουν σε αλληλεγγύη προς τους Παλαιστίνιους της Λωρίδας της Γάζας.

Ο παλαιστινιακός θύλακας μαστίζεται από έναν καταστροφικό πόλεμο, ο οποίος πυροδοτήθηκε από την επίθεση που εξαπέλυσε το ισλαμιστικό παλαιστινιακό κίνημα Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου του 2023.

Το Ισραήλ έχει εξαπολύσει πολλά πλήγματα αντιποίνων στην Υεμένη, στοχοθετώντας περιοχές που τελούν υπό τον έλεγχο των Χούθι, συμπεριλαμβανομένων λιμανιών στο δυτικό τμήμα της χώρας και το αεροδρόμιο της πρωτεύουσας Σαναά.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ