Italgas: 171 νέα χλμ. δικτύου αερίου το 2025 στην Ελλάδα - Άλμα στις νέες συνδέσεις

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, με τα έργα της Enaon Eda, θυγατρικής της Italgas, καινούριες περιοχές απέκτησαν πρόσβαση στο φυσικό αέριο, όπως η Φλώρινα, η Λιβαδειά, η Ορεστιάδα και η Βιομηχανική Περιοχή Πατρών. «Πρωταθλήτρια» στις καινούριες συνδέσεις σε ποσοστιαία βάση η Θεσσαλία, με αύξηση 48%.

Η Enaon Eda, θυγατρική της Italgas, προχωρά με συνέπεια την υλοποίηση του επενδυτικού της προγράμματος, για την ανάπτυξη δικτύων διανομής φυσικού αερίου στις περιοχές της χώρας που δραστηριοποιείται. Σε αυτό το πλαίσιο, μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2025 η εταιρεία ανέπτυξε 171 χιλιόμετρα νέου δικτύου, χαμηλής και μέσης πίεσης.

Η συνέπεια ήταν, πέρα από την «πύκνωση» του δικτύου σε περιοχές οι οποίες είχαν ήδη πρόσβαση σε φυσικό αέριο, το καύσιμο να «φτάσει» και σε νέα αστικά κέντρα μέσα στο 2025. Τέτοια αστικά κέντρα ήταν η Φλώρινα, η Λιβαδειά, η Ορεστιάδα καθώς και η Βιομηχανική Περιοχή Πατρών, με τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις να αποκτούν με αυτό τον τρόπο τη δυνατότητα για κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών με ένα οικονομικά ανταγωνιστικό και πιο ωφέλιμο περιβαλλοντικά τρόπο.

Πρόκειται για το πιο πρόσφατο «κύμα» πόλεων που αεριοδοτήθηκαν, παίρνοντας τη σκυτάλη από πόλεις όπως τα Γρεβενά, τα Γιαννιτσά, η Καστοριά και το Άργος Ορεστικό που απέκτησαν πρόσβαση στο καύσιμο το προηγούμενο έτος, όπως έχει γράψει το Insider. Σύμφωνα με την πρόσφατη παρουσίαση της Italgas, στο πλαίσιο του conference call για τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου, η Enaon Eda λειτουργεί πλέον και διαχειρίζεται 8.512 χλμ. δικτύων ανά την ελληνική επικράτεια.

«Γκάζι» στις συμβάσεις σύνδεσης

Υπενθυμίζεται ότι στις περιοχές αδείας της εταιρείας περιλαμβάνεται η Αττική (όπου το 2024 εξυπηρέτησε συνολικά περισσότερους από 443.000 τελικούς πελάτες), η Θεσσαλονίκη (με περισσότερους από 300.000 τελικούς πελάτες πέρυσι) και η Θεσσαλία (άνω των 142.000 τελικών πελατών), καθώς και τα δίκτυα διανομής Λοιπής Ελλάδας. Στα δίκτυα λοιπής Ελλάδας περιλαμβάνονται οι Περιφέρειες Ηπείρου, Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Στερεάς Ελλάδας, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, καθώς και εκτεταμένες περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας.

Το πρώτο μισό του έτους, η Enaon Eda κατέγραψε επίσης σημαντική αύξηση κατά 25% των συμβάσεων σύνδεσης, σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2024. Πιο συγκεκριμένα οι συμβάσεις διαμορφώθηκαν σε 17.825, έναντι 13.957 την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Επιμερισμένο αυτό το νούμερο στις περιοχές αδείας της εταιρείας, προκύπτει ότι η μεγαλύτερη αύξηση προέκυψε στη Θεσσαλία, κατά 48%. Ακολούθησε η Θεσσαλονίκη με άλμα 42%, η λοιπή Ελλάδα με 30% και η Αττική με αύξηση κατά 12%.

Επενδύσεις 1 δισ.

Στο conference call για τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου, ο CEO της Italgas Πάολο Γκάλο εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επέκταση του δικτύου διανομής στην Ελλάδα. Συμπλήρωσε πως προχωρούν καλά τα έργα που αναπτύσσονται στις τοπικές κοινωνίες. Αρκετές περιοχές έχουν πλέον πρόσβαση στο φυσικό αέριο, εφαρμόζοντας με επιτυχία αυτό που η Italgas ονομάζει «μοντέλο Σαρδηνίας», δηλαδή έργα υποδομών Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) μικρής κλίμακας στην ελληνική επικράτεια.

Με ορίζοντα το 2030, το επενδυτικό πλάνο της Enaon προβλέπει επενδύσεις ύψους 1 δισ. ευρώ μέχρι το 2030, με τη συντριπτική πλειονότητα των κεφαλαίων να προορίζονται για την επέκταση και την ενίσχυση του δικτύου διανομής. Με αυτό τον τρόπο, θα κατασκευαστούν περισσότερα από 3.000 χιλιόμετρα νέου δικτύου, με στόχο οι καταναλωτές να αυξηθούν σε πάνω από 900.000, από 600.000 που ήταν το 2024.

Πιο συγκεκριμένα, από τα κεφάλαια ύψους 1 δισ., το 33% αφορά επενδύσεις σε περιοχές οι οποίες δεν τροφοδοτούνται αυτή τη στιγμή με αέριο, ώστε αυτές να αποκτήσουν δίκτυα για πρόσβαση στο καύσιμο. Το 34% των κεφαλαιουχικών δαπανών προορίζεται για την πύκνωση των δικτύων σε περιοχές όπου υπάρχουν ήδη υποδομές.