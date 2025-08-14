Prodea: 39 ακίνητα θα πουληθούν στην Aktor - Μετατέθηκε η προθεσμία της συμφωνίας

Για τις 25 Σεπτεμβρίου μετατέθηκε η προθεσμία ολοκλήρωσης της συμφωνίας για την πώληση ακινήτων της Prodea στην Aktor, όπως αναφέρουν οι δυο εταιρείες σε ανακοινώσεις τους απαντώντας σε επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Για τις 25 Σεπτεμβρίου μετατέθηκε η προθεσμία ολοκλήρωσης της συμφωνίας ανάμεσα σε Aktor και Prodea, για την πώληση ακινήτων της δεύτερης στην πρώτη, όπως αναφέρουν οι δυο εταιρείες σε ανακοινώσεις τους απαντώντας σε επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ακtor Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Τεχνικών και Ενεργειακών Έργων» και το διακριτικό τίτλο «Aktor Όμιλος Εταιρειών» (εφεξής η «Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα:

1. Αναφορικά με δημοσιεύματα του ηλεκτρονικού τύπου στις 12.8.2025 τα οποία αναφέρονται στην πιθανή συναλλαγή μεταξύ του Ομίλου Prodea και της Εταιρείας, μέσω θυγατρικών της εταιρειών, (εφεξής η «Συναλλαγή»), και για την οποία η Εταιρεία είχε καταρχήν ενημερώσει το επενδυτικό κοινό με την από 29.10.2024 ανακοίνωσή της (εφεξής η «Ανακοίνωση»), η Εταιρεία γνωστοποιεί δια της παρούσας ότι έως σήμερα η ως άνω Συναλλαγή δεν έχει ολοκληρωθεί, η δε ισχύς της από 29.10.2024 δεσμευτικής Συμφωνίας Πλαισίου (Framework Agreement) η οποία προέβλεπε την ολοκλήρωση της Συναλλαγής έως την 31 Μαΐου 2025, έχει παραταθεί έως την 25 Σεπτεμβρίου 2025, εκτός αν τα μέρη παρατείνουν με κοινή τους συμφωνία περαιτέρω την ανωτέρω προθεσμία.

Σημειώνεται ότι όπως είχε αναφερθεί και στην Ανακοίνωση, η ολοκλήρωση της Συναλλαγής τελεί υπό την προϋπόθεση πλήρωσης των προβλεπομένων συμβατικών αιρέσεων και των λοιπών συνήθων αιρέσεων και εγκρίσεων για παρόμοιες συναλλαγές και το επενδυτικό κοινό θα ενημερωθεί αναφορικά με τις σχετικές εξελίξεις που αφορούν τη Συναλλαγή, όταν αυτές συντρέξουν.

2. Επισημαίνεται, ότι οποτεδήποτε υπάρχουν επιχειρηματικές εξελίξεις που χρήζουν γνωστοποίησης σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, η Εταιρεία προβαίνει άμεσα και εγκαίρως σε αυτές, συμμορφούμενη πάντα με το δίκαιο της κεφαλαιαγοράς και ειδικότερα με το άρθρο 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 και τις ρυθμίσεις του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η «Προντεα Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία» (η «Εταιρεία») σε απάντηση σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σε συνέχεια της από 29 Οκτωβρίου 2024 ανακοίνωσής της αναφορικά με τη σύναψη δεσμευτικής συμφωνίας πλαίσιο (Framework Agreement), με την «Intrakat Ανώνυμη Εταιρεία Τεχνικών και Ενεργειακών Έργων» και ήδη μετονομασθείσα σε Ακtor Όμιλος Εταιρειών, για την πώληση χαρτοφυλακίου ακινήτων, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα εξής:

Ο οριστικός αριθμός ακινήτων που περιλαμβάνονται στο προς πώληση χαρτοφυλάκιο ανέρχεται σε 39 συνολικής αξίας περίπου €579,4 εκατ., τα οποία αποφέρουν ετήσιο εισόδημα από μισθώματα περίπου €40,6 εκατ..

Λόγω της πολυπλοκότητας της συναλλαγής, τα μέρη παρέτειναν την προθεσμία ολοκλήρωσης μέχρι την 25.09.2025.

Κατά τα λοιπά, η ολοκλήρωση της Συναλλαγής συνεχίζει να υπόκειται στην πλήρωση των προβλεπόμενων συμβατικών αιρέσεων και λοιπών συνήθων για παρόμοιες συναλλαγές αιρέσεων, με την υπογραφή των οριστικών νομικών κειμένων. Τα μέρη θα ενημερώνουν το επενδυτικό κοινό για οποιαδήποτε σημαντική εξέλιξη στην πορεία υλοποίησης της Συναλλαγής