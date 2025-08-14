Ειδήσεις | Ελλάδα

Δύο συλλήψεις για τη φωτιά στην Αχαΐα

Σε δύο συλλήψεις, ενός 27χρονου και ενός 19χρονου, για τη φωτιά στα Συχαινά, στην Αχαΐα, προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές, σε κοινή επιχείρηση με το ανακριτικό σώμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες τou Reader.gr, ο 27χρονος φέρεται να επικαλείται κενά μνήμης, ενώ ο 19χρονος φέρεται να ομολόγησε τις πράξεις του και να υπέδειξε το σημείο, στο οποίο έβαλε φωτιά, το λεγόμενο «σημείο μηδέν» της πυρκαγιάς στην Αχαΐα.

Συγκεκριμένα, ο 19χρονος φέρεται να είπε πως έβαλε τη φωτιά με αναπτήρα, ενώ δεν προσδιόρισε το κίνητρό του, την ώρα που η ΕΛΑΣ, χθες το απόγευμα, προχώρησε σε μία ακόμη σύλληψη ενός 15χρονου.

