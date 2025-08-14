Συνάντηση Ζελένσκι - Στάρμερ σήμερα στο Λονδίνο

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συναντηθεί σήμερα στην Ντάουνινγκ Στριτ με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ.

Ο Στάρμερ, ο οποίος έκανε χθες λόγο για μια πραγματική ευκαιρία να επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός χάρη στη μεσολάβηση του αμερικανού προέδρου, πρόκειται να υποδεχθεί τον ουκρανό ηγέτη στις 09:30 (11:30 ώρα Ελλάδας) στην πρωθυπουργική κατοικία της Ντάουνινγκ Στριτ, διευκρινίσθηκε από την ίδια πηγή.