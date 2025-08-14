Πολιτική | Διεθνή

Συνάντηση Ζελένσκι - Στάρμερ σήμερα στο Λονδίνο

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Συνάντηση Ζελένσκι - Στάρμερ σήμερα στο Λονδίνο
Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συναντηθεί σήμερα στην Ντάουνινγκ Στριτ με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συναντηθεί σήμερα στην Ντάουνινγκ Στριτ με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, ανακοινώθηκε από τη βρετανική κυβέρνηση.

Ο Στάρμερ, ο οποίος έκανε χθες λόγο για μια πραγματική ευκαιρία να επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός χάρη στη μεσολάβηση του αμερικανού προέδρου, πρόκειται να υποδεχθεί τον ουκρανό ηγέτη στις 09:30 (11:30 ώρα Ελλάδας) στην πρωθυπουργική κατοικία της Ντάουνινγκ Στριτ, διευκρινίσθηκε από την ίδια πηγή.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

ΟΠΕΚΕΠΕ: Δείτε ποιοι πήραν πάνω από 50.000 ευρώ επιδότηση - Αναλυτικές λίστες

Εργασιακό νομοσχέδιο: Οι 6+1 αλλαγές που έρχονται σε προσλήψεις, ωράριο, ετήσιες άδειες

Λίβερπουλ: Πωλήσεις ρεκόρ για τη νέα εμφάνιση της Adidas - Εκτοξεύτηκαν πάνω από 700%

tags:
Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Κιρ Στάρμερ

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider