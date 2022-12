Νέα εταιρεία για τις οπτικές ίνες στήνει η Vodafone - Οι επενδύσεις, οι συνεργασίες και οι προβλέψεις για το 2023

Τι περιλαμβάνει το επενδυτικό πλάνο της νέας χρονιάς - Οι συμπληρωματικοί τομείς δραστηριότητας και οι μεγάλες προκλήσεις του ενεργειακού κόστους.

Επιτάχυνση επενδύσεων και νέα θυγατρική εταιρεία για τις υποδομές οπτικών ινών περιλαμβάνουν τα σχέδια της Vodafone για το νέο έτος, παρά τον έντονο προβληματισμό για την αύξηση του λειτουργικού κόστους που προκύπτει από την ενεργειακή κρίση. Την ίδια στιγμή ο εγχώριος τηλεπικοινωνιακός πάροχος σχεδιάζει νέες συνεργασίες και εντονότερη δραστηριοποίηση σε συμπληρωματικούς τομείς ώστε να ενισχύσει την θέση του στην αγορά, ειδικά μετά το νέο μεγάλο ανταγωνιστή που δημιουργεί η συγχώνευση των Nova - Wind.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσαν τα στελέχη της Vodafone σε χθεσινή συνάντηση με δημοσιογράφους, σε πρώτο πλάνο για το επόμενο έτος βρίσκεται η σύσταση θυγατρικής εταιρείας, στην οποία θα μεταφερθούν όλες οι τηλεπικοινωνιακές υποδομές, και συγκεκριμένα τα δίκτυα οπτικών ινών. Στόχος είναι η ευελιξία για περαιτέρω αξιοποίησή των υποδομών που προσφέρει μια τέτοια κίνηση - αφού δημιουργείται ένα περιουσιακό στοιχείο το οποίο στο μέλλον μπορεί μέχρι και να πουληθεί - την ώρα που ανταγωνισμός στην αγορά, τόσο στο πεδίο της ανάπτυξης υποδομών όσο και στην αγορά της χονδρικής, αυξάνει.

Παράλληλα με την σύσταση της νέας εταιρείας δρομολογούνται και επενδύσεις στην κινητή τηλεφωνία, και συγκεκριμένα στην ανάπτυξη του 5G δικτύου με στόχο η κάλυψη να φτάσει στο 70% της ελληνικής επικράτειας το 2023 και στο 90% έως το τέλος του 2025. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο διευθύνων Σύμβουλος της Vodafone, κ. Χάρης Μπρουμίδης, το δίκτυο πέμπτης γενιάς σήμερα έχει ενεργοποιηθεί σε 140 πόλεις και οικισμούς και σε 27 νησιά, καλύπτοντας πληθυσμιακά το 50% της χώρας. Μέσα στον επόμενο χρόνο μάλιστα αναμένεται να ξεκινήσει και η αναβάθμιση του υπάρχοντος δικτύου 5G σε 5G SA (standalone), σε περιοχές της Αθήνας ώστε να ξεκλειδώσουν οι πραγματικές δυνατότητες των δικτύων πέμπτης γενιάς.

Επενδύσεων συνέχεια αναμένεται και στα δίκτυα οπτικών ινών της εταιρείας, σύμφωνα με τον κ. Μπρουμίδη, με στόχο να δημιουργηθούν έως και το 2025 περίπου 850.000 συνδέσεις, εκ των οποίων οι 550.000 θα είναι με οπτική ίνα μέχρι τις υπαίθριες καμπίνες (Fiber To The Cabinet-FTTC) και οι υπόλοιπες 300.000 με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι (Fiber To The Home – FTTH).

Να θυμίσουμε ότι το τρέχον τριετές επενδυτικό πλάνο της Vodafone ανέρχεται σε 600 εκατ. ευρώ και ολοκληρώνεται το 2025. Το επόμενο επενδυτικό πλάνο, το οποίο σύμφωνα με τις υπάρχουσες εκτιμήσεις θα είναι κεφαλαιακά ενισχυμένο, θα περιλαμβάνει την αναβάθμιση των FTTC γραμμών σε FTTH.

Την ίδια στιγμή προχωρά η εταιρεία προχωρά και τα υποθαλάσσια καλώδια που ποντίζει σε Αιγαίο και Ιόνιο. Στην περίπτωση του Αιγαίου, όπως διευκρινίστηκε, η πόντιση έχει ολοκληρωθεί κι αναμένονται το προσεχές διάστημα οι εργασίες προσαιγιάλωσης ώστε να τεθεί σε λειτουργία την επόμενη τουριστική σεζόν. Το έτερο καλώδιο ωστόσο δεν έχει ξεκινήσει, καθώς αναμένονται οι σχετικές αδειοδοτήσεις.

Έμφαση σε ICT και τηλεόραση

Πέρα από τις αμιγώς τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες, έμφαση θα δοθεί και σε συμπληρωματικού τομείς δραστηριότητας όπως τα έργα πληροφορικής και η τηλεόραση.

Στην πρώτη περίπτωση η εταιρεία έχει ήδη εντείνει την δραστηριότητά της αναλαμβάνοντας μέσω συμπράξεων πολλά έργα του Ταμείου Ανάκαμψης. Αποτέλεσμα αυτού είναι η δραστηριότητα της σε έργα ICT να εισφέρει σήμερα το 5% των εσόδων της εταιρείας. Στόχος μάλιστα είναι η εν λόγω δραστηριότητα να αυξηθεί και οι συμβάσεις ύψους 100 εκατ. ευρώ που έχει αναλάβει φέτος η εταιρεία να διπλασιαστούν, φτάνοντας τα 200 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον η εταιρεία αναμένεται να ενισχύσει και την δραστηριότητά της στον τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω του Vodafone Business, δεδομένων και των προγραμμάτων του Ταμείου Ανάκαμψης που στοχεύουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό των ΜμΕ. Ήδη άλλωστε σύμφωνα με τα στελέχη της έχει δημιουργήσει προϊόντα νέων τεχνολογιών κι έχει προχωρήσει σε συμφωνίες SDWAN με πολύ μεγάλους παίκτες καθώς και σε συμφωνίες για λύσεις ΙοΤ.

Ενίσχυση εσόδων αναμένεται κι από τον τομέα της τηλεόρασης, με την εταιρεία να ποντάρει τόσο στην νέα συνεργασία με το Disney+ όσο και σε αυτή με το HBO η οποία αναμένεται να ανανεωθεί σύντομα για ακόμα δύο χρόνια και μάλιστα με εμπλουτισμένο περιεχόμενο. Αξίζει να σημειωθεί ότι στόχος της Vodafone παραμένει η συνδρομητική βάση να φτάσει τις 200 χιλιάδες, από 160 χιλιάδες που είναι σήμερα. Στην άνοδο αυτή θα συμβάλει και το Disney+, το οποίο προσφέρεται σε προνομιακή τιμή μέσω της πλατφόρμας του Vodafone TV, με τις συνδρομές μέσω της Vodafone να φτάνουν πλέον τις 70 χιλιάδες, καταγράφοντας 5.000 συνδρομές μηνιαίως από τον Ιούνιο κι έπειτα.

Βαρίδι το ενεργειακό κόστος

Πέρα από τις επενδύσεις βέβαια η νέα χρονιά περιλαμβάνει και μεγάλες προκλήσεις όπως η κατακόρυφη αύξηση του ενεργειακού κόστους για το σύνολο του τηλεπικοινωνιακού κλάδου, η οποία προς το παρόν έχει απορροφηθεί από τους παρόχους.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν η αύξηση του κόστους ενέργειας αλλά και των πρώτων υλών ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετώπισε η εταιρεία και την τρέχουσα χρονιά. Βάσει δε των εκτιμήσεων, αναμένεται να επιβαρύνει τον προϋπολογισμό της Vodafone Ελλάδας για την επόμενη οικονομική χρήση (Απρίλιος 2023 – Μάρτιος 2024) κατά περίπου 60 εκατ. ευρώ, δεδομένου ότι μόνο το κόστος για την ανάπτυξη των οπτικών ινών έχει αυξηθεί κατά 80%. Στο πλαίσιο αυτό, ο επικεφαλής της εταιρείας δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο αυξήσεων στα τιμολόγια, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι κάτι τέτοιο δεν έχει αποφασιστεί μέχρι στιγμής.

Όλη αυτή την περίοδο άλλωστε, όπως επεσήμανε ο κ. Μπρουμίδης, ο τηλεπικοινωνιακός κλάδος είναι ο μόνος που εμφανίζει αρνητικό πληθωρισμό, όπως φαίνεται και από τα στοιχεία του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της ΕΛΣΤΑΤ. «Η κίνηση data στο δίκτυο κινητής έχει αυξηθεί 6.500% από το 2012, ενώ το μέσο έσοδο ανά χρήστη (ARPU) έχει μειωθεί 57% στα συμβόλαια και περίπου 40% συνολικά στο σύνολο των πελατών της Vodafone», σημείωσε.