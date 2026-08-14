Φορο-σαφάρι τον Δεκαπενταύγουστο: Τριήμερο μπαράζ ελέγχων σε νησιά και τουριστικούς προορισμούς

Στο στόχαστρο beach bar, ταβέρνες, τουριστικές επιχειρήσεις. Πότε μπαίνουν «λουκέτα». Ανατροπές στους φορο-ελέγχους από 17 Αυγούστου προκαλεί η προειδοποιητική 10ημερη απεργία των εφοριακών.

Μαζί με τους τουρίστες και τους αδειούχους του Αυγούστου οι φορο-ελεγκτές θα «σαρώσουν» το τριήμερο του 15Αυγουστου νησιά και τουριστικά hot spot, στοχεύοντας κλάδους με υψηλή παραβατικότητα από beach bar, ταβέρνες, τουριστικές επιχειρήσεις μέχρι εταιρείες ενοικίασης οχημάτων και σκαφών αναψυχής.

Ωστόσο, από τη Δευτέρα, δεν αποκλείεται να υπάρξουν προβλήματα με τους ελέγχους και γενικότερα με τη λειτουργία των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, καθώς η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Δ .Ο. Υ. προκήρυξε προειδοποιητική απεργία-αποχή για το χρονικό διάστημα από 17 Αυγούστου έως και 26 Αυγούστου και ειδικότερα αποχή από τη συμμετοχή σε προληπτικούς ελέγχους και από την οδήγηση υπηρεσιακών οχημάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η απόφαση για την απεργία δεν ήταν ομόφωνη, αλλά ελήφθη με οριακή πλειοψηφία κι έτσι μένει να φανεί αν η συμμετοχή θα είναι μαζική ή όχι. Κρίσιμη θεωρείται η σημερινή ημέρα, καθώς όπως προκύπτει από το σχετικό εξώδικο, όσοι συμμετάσχουν από τη Δευτέρα στην απεργία- αποχή θα πρέπει να γνωστοποιήσουν την πρόθεση τους στους προϊσταμένους τους, έτσι ώστε είτε να ακυρωθούν οι αποστολές τους στους ελεγκτικούς προορισμούς είτε να αντικατασταθούν. Από το εύρος της συμμετοχής θα εξαρτηθεί το αν θα απαιτηθεί επανασχεδιασμός του ελεγκτικού πλάνου, όπως επίσης το αν θα γίνουν νομικές κινήσεις από την ΑΑΔΕ κατά της απόφασης για απεργία- αποχή, π.χ. για καταχρηστικότητα.

Οι φορο-έλεγχοι

Πάντως οι έλεγχοι που διενεργούνται δεν γίνονται στην τύχη. Το risk analysis της ΑΑΔΕ οδηγεί τα κλιμάκια σε σημεία με υψηλή πιθανότητα φοροδιαφυγής. Οι ομάδες εναλλάσσονται, μετακινούμενες από την ηπειρωτική στη νησιωτική Ελλάδα. Οι επιτόπιες αποστολές ενισχύονται με το σύστημα ΕΛΕΓΧΟΣlive σε tablet, που δίνει στους ελεγκτές πλήρη πρόσβαση στα στοιχεία κάθε επιχείρησης επιτρέποντας την άμεση έκδοση των αποτελεσμάτων από τον έλεγχο.

Κατά τους ελέγχους που πραγματοποιούν οι ελεγκτές εντοπίζουν «λαβράκια» φοροδιαφυγής με το ποσοστό παραβατικότητας να υπερβαίνει τα 37%. Δηλαδή σχεδόν 4 στις 10 επιχειρήσεις που ελέγχονται πιάνονται με φορολογικές παραβάσεις.

Συνδυαστικοί έλεγχοι

Σε πολλές περιπτώσεις οι ελεγκτές χρησιμοποιούν τεχνικές «undercover», παριστάνοντας δηλαδή τους πελάτες για να εντοπίζουν παραβάσεις. Διασταυρώνουν στοιχεία POS, ταμειακών και myDATA με τις δηλώσεις ΦΠΑ, ελέγχοντας ακόμη και παλαιότερες χρήσεις. Η αντιπαραβολή με το πληροφοριακό σύστημα ΦΗΜ της ΑΑΔΕ και τα έσοδα ηλεκτρονικών πληρωμών εντοπίζει αποκλίσεις, ενώ πληροφορίες έρχονται και από την πλατφόρμα «Καταγγελίες Πολιτών» και την εφαρμογή Appodixi. Μέχρι τις 10 Αυγούστου είχαν υποβληθεί συνολικά 225.551 καταγγελίες μέσω της εφαρμογής, από τις οποίες 102.466 ήταν επώνυμες.

Λουκέτα

Σε περιπτώσεις μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης παραστατικών ή μη διαβίβασης στοιχείων λιανικής πώλησης αναστέλλεται η λειτουργία της επιχείρησης:

- Άμεσα για 48 ώρες, εφόσον διαπιστώνεται από τον ίδιο έλεγχο είτε η μη έκδοση ή η κατά ανακριβής έκδοση πλέον των 10 προβλεπόμενων παραστατικών πώλησης ή ανεξαρτήτως του πλήθους, η καθαρή αξία των αγαθών ή υπηρεσιών για τα οποία δεν εκδόθηκαν παραστατικά πώλησης ή η αποκρυβείσα αξία επ’ αυτών που εκδόθηκαν, αντίστοιχα, υπερβαίνει τα 500 ευρώ, είτε η μη διαβίβαση στο πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ, πλέον των 10 στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (ΦΗΜ), ή, ανεξαρτήτως του πλήθους αυτών, η μη διαβιβασθείσα αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών υπερβαίνει τα 500 ευρώ.

- Για 96 ώρες, εφόσον εντός του ίδιου ή του επόμενου φορολογικού έτους από τις διαπιστώσεις της ως άνω περίπτωσης, διαπιστώνεται εκ νέου στην ίδια ή σε άλλη επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου, από τον ίδιο έλεγχο, είτε η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση τουλάχιστον 3 παραστατικών πώλησης, ή ανεξαρτήτως του πλήθους, η καθαρή αξία των αγαθών ή υπηρεσιών για τα οποία δεν εκδόθηκαν παραστατικά πώλησης ή η αποκρυβείσα αξία επ’ αυτών που εκδόθηκαν, αντίστοιχα, υπερβαίνει τα 500 ευρώ, είτε η μη διαβίβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΦΗΜ) της ΑΑΔΕ τουλάχιστον 3 στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω ΦΗΜ, ή ανεξαρτήτως του πλήθους αυτών, η μη διαβιβασθείσα αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών υπερβαίνει τα 500 ευρώ,

- Για 10 ημέρες, κάθε φορά που εντός δύο φορολογικών ετών διαπιστώνεται σε οποιαδήποτε επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου από τον ίδιο έλεγχο, είτε η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση τουλάχιστον τριών παραστατικών πώλησης, ή ανεξαρτήτως του πλήθους, η καθαρή αξία των αγαθών ή υπηρεσιών για τα οποία δεν εκδόθηκαν παραστατικά πώλησης ή η αποκρυβείσα αξία επ’ αυτών που εκδόθηκαν, αντίστοιχα, υπερβαίνει τα 500 ευρώ, είτε η μη διαβίβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΦΗΜ) της ΑΑΔΕ τουλάχιστον 3 στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω ΦΗΜ, ή ανεξαρτήτως του πλήθους αυτών, η μη διαβιβασθείσα αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών υπερβαίνει τα 500 ευρώ.

Ποιες επιχειρήσεις δεν κλείνουν

Για τις επιχειρήσεις που δεν αναστέλλεται η λειτουργία τους λόγω της φύσης τους, όπως είναι κλινικές, ξενοδοχεία, φροντιστήρια, οίκοι ευγηρίας, επιβάλλονται ειδικές χρηματικές κυρώσεις, για τις ίδιες παραβάσεις, οι οποίες κλιμακώνονται ως εξής:

- Στην πρώτη παράβαση μη έκδοσης παραστατικού ή παραστατικών αξίας άνω των 500 ευρώ, επιβάλλεται χρηματική κύρωση από 1.000 έως 2.500 ευρώ.

- Σε περίπτωση υποτροπής και ανεξαρτήτως αξίας παραστατικών, η κύρωση διπλασιάζεται και κυμαίνεται από 2.000 έως 5.000 ευρώ.

- Σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής, το πρόστιμο τετραπλασιάζεται και διαμορφώνεται από 4.000 έως 10.000 ευρώ.

