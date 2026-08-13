Ρωσία: Ο ηγέτης του αντιπολεμικού κόμματος «Γιάμπλακο» δήλωσε ότι δεν θα σιωπήσει

Την Δευτέρα το Ανώτατο Δικαστήριο έλαβε την απόφαση να αποκλείσει το μετασοβιετικό φιλελεύθερο κόμμα «Γιάμπλακο» από τις βουλευτικές εκλογές του Σεπτεμβρίου.

Ο ηγέτης του μοναδικού κόμματος της Ρωσίας που τάσσεται κατά του πολέμου, δήλωσε ότι θα παραμείνει στην χώρα και θα επιδιώξει την αλλαγή παρά τις αυξανόμενες πιέσεις που δέχεται από τις αρχές οι οποίες οδήγησαν στον αποκλεισμό του κόμματος από την συμμετοχή στις επικείμενες βουλευτικές εκλογές.

Την Δευτέρα το Ανώτατο Δικαστήριο έλαβε την απόφαση να αποκλείσει το μετασοβιετικό φιλελεύθερο κόμμα «Γιάμπλακο» (σημαίνει «Μήλο» στα ρωσικά) από τις βουλευτικές εκλογές του Σεπτεμβρίου, μια απόφαση η οποία όπως δήλωσε στο Reuters ο ηγέτης του Νικολάι Ριμπακόφ εκφράζει την ανησυχία των αρχών επειδή η έκκληση του κόμματος να τερματισθεί ο πόλεμος που συνεχίζεται για τέσσερα και πλέον χρόνια αγγίζει τις προσδοκίες ψηφοφόρων.

«Για εμάς, η υποστήριξη του λαού που υπάρχει σήμερα, η οποία είναι απολύτως προφανής και αδύνατο να κρυφτεί, είναι πολύ πιο σημαντική από την απόφαση του δικαστηρίου», δήλωσε σε συνέντευξη που παραχώρησε στα κεντρικά γραφεία του κόμματος στη Μόσχα, αναφέροντας ότι, μετά την έκδοση της απόφασης, εκατοντάδες υποστηρικτές στους δρόμους φώναζαν «Ντροπή!» τόσο δυνατά ώστε να ακούγονται καθαρά μέσα στο δικαστήριο.

Το «Γιάμπλακο» διαθέτει μόνο λίγες περιφερειακές έδρες και δεν έχει καμία εκπροσώπηση στη Δούμα, το κάτω σώμα του ρωσικού κοινοβουλίου, το οποίο κυριαρχείται από το κόμμα «Ενιαία Ρωσία» που υποστηρίζεται από τον Πούτιν.

Στις εκλογές του Σεπτεμβρίου θα εκλεγούν τα μέλη της κάτω Βουλής, η οποία αριθμεί 450 έδρες. Το κόμμα «Ενιαία Ρωσία» είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα διατηρήσει την κυριαρχία του, αν και ο Ριμπακόφ δήλωσε ότι το «Γιάμπλακο» θα αποτελέσει ισχυρότερο αντίπαλο από ό,τι αναμενόταν, εφόσον του επιτραπεί να συμμετάσχει στις εκλογές.

Το «Γιάμπλακο» έχει ασκήσει έφεση κατά της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου, η οποία εκδόθηκε κατόπιν αγωγής στην οποία υποστηριζόταν, μεταξύ άλλων κατηγοριών που το κόμμα αρνείται, ότι έλαβε υποστήριξη την οποία δεν δήλωσε, για την προεκλογική του εκστρατεία από δυτικές πηγές.

«Άνθρωποι μην σκοτώνετε ο ένας τον άλλον»

«Λέω σε όλους ότι αυτή είναι μόνο η αρχή, γιατί πολλοί άνθρωποι μόλις τώρα άρχισαν να δίνουν προσοχή», είπε στο γραφείο του, όπου μια χειρόγραφη πινακίδα έγραφε: «Άνθρωποι, μην σκοτώνετε ο ένας τον άλλον».

«Ένα από τα πράγματα που οι αρχές θα ήθελαν πάρα πολύ να δουν είναι οι άνθρωποι να απογοητευτούν, να καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι είναι μόνοι, ότι δεν υπάρχει κανείς γύρω τους που να σκέφτεται όπως αυτοί».

Ο 47χρονος βετεράνος της αντιπολίτευσης δήλωσε ότι δεν έχει καμία πρόθεση να εγκαταλείψει τη Ρωσία, παρά τους αυστηρούς νόμους περί λογοκρισίας και την υπόλοιπη νομοθεσία που έχει θεσπιστεί λόγω του πολέμου, η οποία έχει οδηγήσει πολλές προσωπικότητες της αντιπολίτευσης και ακτιβιστές να διαφύγουν ή να διακινδυνεύσουν τη δίωξη επειδή εξέφρασαν απόψεις κατά του πολέμου ή άλλες μορφές διαφωνίας.

«Βρίσκομαι στη Ρωσία και θα παραμείνω στη Ρωσία», δήλωσε ο Ριμπακόφ, ο οποίος φορούσε μια καρφίτσα με ένα περιστέρι της ειρήνης στο πέτο του. «Το μόνο τρόπο για να αλλάξει η κατάσταση στη Ρωσία, να αλλάξει η πολιτική κατάσταση στη Ρωσία, είναι να βρίσκεται κανείς μέσα στη χώρα».

Η αντίθεση της κοινής γνώμης στον πόλεμο είναι δύσκολο να εκτιμηθεί λόγω των αυστηρών κρατικών ελέγχων επί της διαφωνίας, αλλά το ποσοστό των Ρώσων που δηλώνουν ότι υποστηρίζουν τις ενέργειες των ενόπλων δυνάμεών τους στην Ουκρανία μειώθηκε στο 66% τον Ιούλιο, το χαμηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο του 2022, σύμφωνα με το Κέντρο Λεβάντα, έναν μη κυβερνητικό οργανισμό δημοσκοπήσεων που περιλαμβάνεται στον κατάλογο των «ξένων πρακτόρων» της Μόσχας.

Ο Ριμπακόφ δήλωσε ότι το σύντομο μανιφέστο του «Γιάμπλακο», το οποίο καλεί για ειρήνη και μια ευημερούσα δημοκρατική Ρωσία, είχε προσελκύσει πολλούς νέους υποστηρικτές, δείχνοντας ότι ένα σημαντικό τμήμα της ρωσικής κοινωνίας επιθυμεί τον τερματισμό του πολέμου.

«Μπορείτε να αποκλείσετε το «Γιάμπλακο» από ορισμένους χώρους, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες μεθόδους εξαναγκασμού εναντίον μελών του κόμματός μας και εναντίον των ηγετών μας, αλλά δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα απέναντι σε αυτά τα εκατομμύρια ανθρώπων που σκέφτονται όπως εμείς», είπε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ