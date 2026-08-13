Καναδάς: Αίτημα για αποχώρηση του πρεσβευτή των ΗΠΑ συγκεντρώνει πάνω από 100.000 υπογραφές

Αίτημα που κατατέθηκε στο κοινοβούλιο του Καναδά, το οποίο συγκέντρωσε σήμερα περισσότερες από 100.000 υπογραφές, ζητεί την αποπομπή του Αμερικανού πρεσβευτή στην Οτάβα Πιτ Χούκστρα --ενδεικτικό των επίμονων εντάσεων μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών εν μέσω εμπορικών διαπραγματεύσεων.

Αίτημα που κατατέθηκε στο κοινοβούλιο του Καναδά, το οποίο συγκέντρωσε σήμερα περισσότερες από 100.000 υπογραφές, ζητεί την αποπομπή του Αμερικανού πρεσβευτή στην Οτάβα Πιτ Χούκστρα --ενδεικτικό των επίμονων εντάσεων μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών εν μέσω εμπορικών διαπραγματεύσεων.

"Ζητούμε από την κυβέρνηση του Καναδά να κηρύξει επισήμως τον Πιτ Χούκστρα ανεπιθύμητο πρόσωπο", αναφέρει το κείμενο του αιτήματος, το οποίο οι κάτοικοι του Καναδά θα μπορούν να υπογράψουν έως τις 18 Νοεμβρίου.

Ο Πιτ Χούκστρα διορίστηκε πρεσβευτής των ΗΠΑ στον Καναδά τον Απρίλιο του 2025. Κατηγορείται ότι "εκχυδάισε τις απειλές της κυβέρνησης Τραμπ για προσάρτηση του Καναδά" και "αύξησε τις παρεμβάσεις στον καναδικό πολιτικό διάλογο".

Τον Ιούνιο, αυτός ο Ρεπουμπλικάνος, που εκπροσώπησε το Μίσιγκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων, είχε δηλώσει ενώπιον του καναδικού Τύπου ότι η προσάρτηση του Καναδά στις ΗΠΑ θα ήταν μια "καλή συζήτηση" μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Καναδού πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνεϊ.

Είχε διευκρινίσει τότε ότι "εκπροσωπεί την άποψη του προέδρου" των ΗΠΑ.

Ο Πιτ Χούκστρα είχε επίσης επικρίνει σφόδρα μια διαφημιστική εκστρατεία -καταγγελία για τους αμερικανικούς τελωνειακούς δασμούς που είχε ξεκινήσει από την επαρχία του Οντάριο, την άνοιξη του 2025, συμβάλλοντας στην ενίσχυση των διμερών εμπορικών εντάσεων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υπέγραψε τον Ιούλιο διάταγμα που επιβάλλει πρόσθετους δασμούς 50% σε αρκετά καναδικά προϊόντα. Αυτοί οι νέοι δασμοί, που αναμένεται να τεθούν σε ισχύ στις 19 Αυγούστου, αφορούν επίσης τα προϊόντα που εισέρχονται στις ΗΠΑ στο πλαίσιο της συμφωνίας Καναδά-ΗΠΑ-Μεξικού (ACEUM).

Η καναδική κυβέρνηση, της οποίας ο αρμόδιος υπουργός Εμπορικών Σχέσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες Ντομινίκ ΛεΜπλάν βρίσκεται σήμερα στην Ουάσινγκτον, προσπαθεί να καταλήξει σε συμφωνία για να αποτρέψει την έναρξη ισχύος αυτών των νέων δασμών.

Ο Πιτ Χούκστρα, Αμερικανός ολλανδικής καταγωγής, διετέλεσε πρεσβευτής στην Ολλανδία κατά την πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του στην Ολλανδία, αναγκάστηκε να ζητήσει δημόσια συγγνώμη μετά μια συνέντευξη κατά τη διάρκεια της οποίας είχε αρνηθεί, παρά τα αποδεικτικά στοιχεία, ότι είχε κάνει αντιμουσουλμανικά σχόλια το 2015.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ