Καύσιμα: Πόσο θα κοστίσει στους Έλληνες η έξοδος του Δεκαπενταύγουστου - Οι ακριβότερες και οι φθηνότερες περιοχές

Η έκπτωση στα καύσιμα συγκρατεί το κόστος της εξόδου του Δεκαπενταύγουστου, ενώ οι νέες αυξήσεις στα διυλιστήρια δημιουργούν φόβους για ανατιμήσεις στην αντλία.

Με την αμόλυβδη να παραμένει μια ανάσα από τα 2 ευρώ το λίτρο, στα 1,982 ευρώ, και το diesel κίνησης να ακολουθεί πολύ κοντά, στα 1,974 ευρώ, η μεγάλη έξοδος του Δεκαπενταύγουστου βρίσκει τους οδηγούς αντιμέτωπους με έναν ακόμη βαρύ λογαριασμό στα καύσιμα. Για όσους ετοιμάζονται να διανύσουν εκατοντάδες χιλιόμετρα για τις αυγουστιάτικες διακοπές, ακόμη και λίγα λεπτά διαφορά στην τιμή του λίτρου μεταφράζονται σε αισθητή επιβάρυνση στο συνολικό κόστος της μετακίνησης.

Η εικόνα είναι πάντως καλύτερη από εκείνη που είχε διαμορφωθεί στις αρχές Αυγούστου, καθώς μέσα σε μία εβδομάδα οι μέσες τιμές υποχώρησαν, ενώ οι εκπτώσεις που εφαρμόζονται στην αντλία συγκρατούν το κόστος λίγο πριν από την κορύφωση των θερινών μετακινήσεων. Η αποκλιμάκωση των τελευταίων ημερών, ωστόσο, δεν φαίνεται ακόμη να έχει σταθεροποιηθεί. Από την Παρασκευή αναμένονται νέες αυξήσεις στις τιμές διυλιστηρίου, μεγαλύτερες μάλιστα στο diesel, την ώρα που το Brent παραμένει εξαιρετικά ευμετάβλητο λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του υπουργείου Ανάπτυξης, η πανελλαδική μέση τιμή της απλής αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 1,982 ευρώ το λίτρο, της αμόλυβδης 100 οκτανίων στα 2,245 ευρώ, του diesel κίνησης στα 1,974 ευρώ και του υγραερίου κίνησης στα 0,959 ευρώ το λίτρο.

Αυτό σημαίνει ότι για ένα αυτοκίνητο που καταναλώνει 7 λίτρα βενζίνη ανά 100 χιλιόμετρα, μια διαδρομή 500 χιλιομέτρων με επιστροφή απαιτεί περίπου 35 λίτρα και μεταφράζεται σήμερα σε κόστος περίπου 69,4 ευρώ μόνο για καύσιμα. Στα 700 χιλιόμετρα, ο αντίστοιχος λογαριασμός ανεβαίνει κοντά στα 97 ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται διόδια ή άλλες δαπάνες του ταξιδιού. Ένα γέμισμα 50 λίτρων με αμόλυβδη κοστίζει με τη σημερινή πανελλαδική μέση τιμή περίπου 99 ευρώ.

Μικρή ανάσα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα

Η εικόνα της αγοράς έχει βελτιωθεί σε σχέση με μόλις μία εβδομάδα νωρίτερα. Ενδεικτικά, στις 7 Αυγούστου, η πανελλαδική μέση τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων ήταν 1,998 ευρώ το λίτρο, ενώ το diesel κίνησης βρισκόταν στα 2,024 ευρώ. Η αμόλυβδη 100 οκτανίων κόστιζε κατά μέσο όρο 2,247 ευρώ και το υγραέριο 0,967 ευρώ.

Μέσα σε πέντε ημέρες, επομένως, η απλή αμόλυβδη υποχώρησε κατά 1,6 λεπτά το λίτρο, ενώ πολύ μεγαλύτερη ήταν η αποκλιμάκωση στο diesel, κατά 5 λεπτά το λίτρο. Για ένα γέμισμα 50 λίτρων η διαφορά αντιστοιχεί σε περίπου 80 λεπτά στη βενζίνη και 2,5 ευρώ στο diesel.

Η αποκλιμάκωση ακολούθησε την ισχυρή πτώση που είχε προηγηθεί στις τιμές διυλιστηρίου. Στις 6 Αυγούστου η τιμή διυλιστηρίου της απλής αμόλυβδης είχε διαμορφωθεί στα 0,6942 ευρώ το λίτρο, μειωμένη κατά 5,77 λεπτά μέσα σε μία εβδομάδα. Στο diesel η πτώση ήταν ακόμη μεγαλύτερη: η τιμή διυλιστηρίου είχε διαμορφωθεί στα 0,9187 ευρώ, έχοντας μειωθεί κατά 13,79 λεπτά το λίτρο σε σχέση με τις 30 Ιουλίου.

Η εικόνα όμως αλλάζει ξανά. Από την Παρασκευή αναμένονται αυξήσεις στις τιμές διυλιστηρίου τόσο στις βενζίνες όσο και στο diesel κίνησης. Αυτό σημαίνει ότι μέρος της αποκλιμάκωσης των τελευταίων ημερών ενδέχεται να αρχίσει να αντιστρέφεται στην αγορά, ανάλογα με τα αποθέματα κάθε πρατηρίου και τον χρόνο ανανέωσής τους.

Πού πληρώνουν ακριβότερα οι εκδρομείς

Η πανελλαδική μέση τιμή κρύβει μεγάλες γεωγραφικές αποκλίσεις, οι οποίες γίνονται ιδιαίτερα αισθητές για όσους ταξιδεύουν σε νησιωτικούς και δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς.

Οι Κυκλάδες παραμένουν μακράν η ακριβότερη περιοχή της χώρας. Η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης είναι στα 2,257 ευρώ το λίτρο, δηλαδή σχεδόν 28 λεπτά πάνω από τον πανελλαδικό μέσο όρο. Το diesel κοστίζει ακόμη περισσότερο, 2,244 ευρώ το λίτρο.

Υψηλές τιμές καταγράφονται επίσης στα Δωδεκάνησα, όπου η αμόλυβδη βρίσκεται στα 2,119 ευρώ και το diesel στα 2,073 ευρώ, στη Λέσβο με 2,080 και 2,087 ευρώ αντίστοιχα, στην Κεφαλονιά με 2,063 ευρώ για την αμόλυβδη και 2,074 ευρώ για το diesel και στη Λευκάδα, όπου η βενζίνη φθάνει τα 2,064 ευρώ.

Η διαφορά γίνεται ορατή στο γέμισμα. Ένα ρεζερβουάρ 50 λίτρων αμόλυβδης κοστίζει, αν ληφθεί υπ’ όψιν η μέση τιμή των Κυκλάδων, περίπου 112,9 ευρώ, έναντι περίπου 99 ευρώ που είναι η πανελλαδική μέση τιμή. Η «νησιωτική επιβάρυνση» στην περίπτωση αυτή πλησιάζει τα 14 ευρώ σε ένα μόνο γέμισμα.

Στον αντίποδα, από τις χαμηλότερες μέσες τιμές βενζίνης καταγράφονται στην Ημαθία και την Κοζάνη, στα 1,948 ευρώ, στην Άρτα επίσης στα 1,948 ευρώ, στην Κορινθία στα 1,950 ευρώ και στην Πιερία στα 1,951 ευρώ. Στην Αττική η μέση τιμή βρίσκεται στα 1,959 ευρώ το λίτρο, ελαφρώς χαμηλότερα από τον πανελλαδικό μέσο όρο.

Τι γλιτώνουν σήμερα οι οδηγοί από τις εκπτώσεις

Σημαντικό μέρος της άμυνας απέναντι στις διεθνείς ανατιμήσεις προέρχεται αυτή την περίοδο από τις παρεμβάσεις στις τιμές των καυσίμων. Από τα μέσα Ιουλίου εφαρμόστηκε, κατόπιν συμφωνίας κυβέρνησης και διυλιστηρίων, έκπτωση 10 λεπτών ανά λίτρο στην απλή αμόλυβδη και 5 λεπτών στο diesel, με διάρκεια έως το τέλος Αυγούστου και συνολική συνεισφορά των διυλιστηρίων ύψους περίπου 40 εκατ. ευρώ.

Στη συνέχεια, για τον Αύγουστο προστέθηκαν άλλα 10 λεπτά ανά λίτρο στο diesel, ανεβάζοντας τη συνολική μείωση στο πετρέλαιο κίνησης στα 15 λεπτά ανά λίτρο.

Σε όρους καταναλωτή, εφόσον απομονώσουμε την επίδραση της έκπτωσης από όλες τις άλλες μεταβολές της αγοράς, η σημερινή μέση τιμή των 1,982 ευρώ στην αμόλυβδη θα ήταν περίπου 2,082 ευρώ το λίτρο χωρίς την έκπτωση των 10 λεπτών. Ένα γέμισμα 50 λίτρων κοστίζει έτσι περίπου 99,1 ευρώ αντί για 104,1 ευρώ, δηλαδή το όφελος είναι περίπου 5 ευρώ ανά γέμισμα.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η διαφορά στο diesel. Με τη συνολική έκπτωση των 15 λεπτών, τα σημερινά 1,974 ευρώ το λίτρο αντιστοιχούν, υπό την ίδια παραδοχή, σε περίπου 2,124 ευρώ χωρίς την παρέμβαση. Στα 50 λίτρα, ο οδηγός πληρώνει περίπου 98,7 ευρώ αντί για 106,2 ευρώ, εξοικονομώντας 7,5 ευρώ σε ένα γέμισμα.

Η σύγκριση με την περίοδο πριν από τη σημερινή παρέμβαση δείχνει πάντως πόσο έχει αλλάξει συνολικά η αγορά. Στις 15 Μαΐου η μέση τιμή της αμόλυβδης ήταν 2,104 ευρώ το λίτρο, ενώ το diesel βρισκόταν τότε στα 1,814 ευρώ. Η διαφορετική πορεία των δύο καυσίμων είναι χαρακτηριστική: σήμερα η βενζίνη είναι φθηνότερη από τον Μάιο, αλλά το diesel είναι περίπου 16 λεπτά ακριβότερο, παρά τη σημερινή έκπτωση των 15 λεπτών.

Τα στοιχεία του Μαΐου δείχνουν και πόσο διαφορετική ήταν τότε η δομή της τιμής. Στην αμόλυβδη, η τιμή διυλιστηρίου ανερχόταν στα 0,8601 ευρώ το λίτρο και φόροι, τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις στα 1,1256 ευρώ, ενώ το εκτιμώμενο περιθώριο εμπορίας και πρατηρίων ήταν 11,83 λεπτά. Στο diesel, η τιμή διυλιστηρίου ήταν 0,8245 ευρώ, με φόρους και επιβαρύνσεις 0,7774 ευρώ και εκτιμώμενο περιθώριο 21,21 λεπτά.

Το Brent στα 87 δολάρια και τα Στενά του Ορμούζ

Οι πιέσεις στην εγχώρια αγορά καυσίμων εξακολουθούν να τροφοδοτούνται από ένα διεθνές περιβάλλον που αλλάζει σχεδόν καθημερινά. Το Brent κινήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης γύρω από τα 87 δολάρια το βαρέλι, έχοντας προηγουμένως περάσει μία ακόμη εβδομάδα έντονων διακυμάνσεων.

Στις αρχές της εβδομάδας οι τιμές είχαν δεχθεί ισχυρή ώθηση από την επιδείνωση του κλίματος γύρω από τα Στενά του Ορμούζ. Τη Δευτέρα το Brent είχε ενισχυθεί περίπου 5%, φτάνοντας στα 87,72 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι απαιτήσεις ΗΠΑ και Ιράν και η απουσία προόδου στις συνομιλίες περιόρισαν τις προσδοκίες για γρήγορη αποκλιμάκωση της κρίσης.

Την Πέμπτη η εικόνα αντιστράφηκε εν μέρει. Το Brent υποχώρησε προς τα 87 δολάρια, καθώς στην αγορά βάρυναν οι ασθενέστερες προβλέψεις για την παγκόσμια ζήτηση και η μεγάλη αύξηση των αμερικανικών αποθεμάτων αργού.

Την ίδια στιγμή, όμως, το γεωπολιτικό ασφάλιστρο δεν έχει εξαφανιστεί. Η κατάσταση γύρω από το Ορμούζ εξακολουθεί να περιορίζει τις διελεύσεις, ενώ πρόσθετη ανησυχία δημιουργεί η μεγάλη πετρελαιοκηλίδα ανοικτά του Ομάν από το δεξαμενόπλοιο Caroline Bezengi, το οποίο μετέφερε περίπου 800.000 βαρέλια ρωσικού αργού.

Για την ελληνική αγορά, αυτό σημαίνει ότι η έξοδος του Δεκαπενταύγουστου πραγματοποιείται σε μια μάλλον εύθραυστη ισορροπία. Οι τιμές στην αντλία έχουν υποχωρήσει σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα και οι εκπτώσεις περιορίζουν τον λογαριασμό, όμως η νέα άνοδος στις τιμές διυλιστηρίου από την Παρασκευή δείχνει ότι η αποκλιμάκωση δεν μπορεί ακόμη να θεωρηθεί δεδομένη. Και για όσους γεμίσουν το ρεζερβουάρ σε ακριβούς νησιωτικούς προορισμούς, η απόσταση από τις τιμές της ηπειρωτικής χώρας μεταφράζεται σε διψήφια επιβάρυνση σε ευρώ ακόμη και για ένα μόνο γέμισμα.