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Ο Τραμπ ανακοίνωσε δασμούς έως και 100% στα εισαγόμενα drones

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Ο Τραμπ ανακοίνωσε δασμούς έως και 100% στα εισαγόμενα drones
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Ο αμερικανός πρόεδρος δικαιολόγησε την απόφαση αυτή επικαλούμενος την ανάγκη να προστατευτεί η «εθνική ασφάλεια» των ΗΠΑ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε χθες Πέμπτη προεδρική «διακήρυξη» με την οποία ανακοινώνει την επιβολή τελωνειακών δασμών που φτάνουν ως και το 100% στα εισαγόμενα μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα και στα ανταλλακτικά τους, είδη στα οποία κυριαρχεί η Κίνα.

Ο αμερικανός πρόεδρος δικαιολόγησε την απόφαση αυτή επικαλούμενος την ανάγκη να προστατευτεί η «εθνική ασφάλεια» των ΗΠΑ, σύμφωνα με το κείμενο που δόθηκε στη δημοσιότητα από τις υπηρεσίες του στον Λευκό Οίκο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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tags:
Δασμοί
Ντόναλντ Τραμπ
Drone
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