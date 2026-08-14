Ο Τραμπ ανακοίνωσε δασμούς έως και 100% στα εισαγόμενα drones

Ο αμερικανός πρόεδρος δικαιολόγησε την απόφαση αυτή επικαλούμενος την ανάγκη να προστατευτεί η «εθνική ασφάλεια» των ΗΠΑ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε χθες Πέμπτη προεδρική «διακήρυξη» με την οποία ανακοινώνει την επιβολή τελωνειακών δασμών που φτάνουν ως και το 100% στα εισαγόμενα μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα και στα ανταλλακτικά τους, είδη στα οποία κυριαρχεί η Κίνα.

Ο αμερικανός πρόεδρος δικαιολόγησε την απόφαση αυτή επικαλούμενος την ανάγκη να προστατευτεί η «εθνική ασφάλεια» των ΗΠΑ, σύμφωνα με το κείμενο που δόθηκε στη δημοσιότητα από τις υπηρεσίες του στον Λευκό Οίκο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ