Οριστικό τέλος στην περικοπή συντάξεων χηρείας του ν. Κατρούγκαλου - Δεν υπάρχει αξίωση για αναδρομική επιστροφή ποσών

Άθικτο παραμένει το ισχύον καθεστώς για τις συντάξεις χηρείας, καθώς οι δικαιούχοι τους θα συνεχίζουν να λαμβάνουν τη σύνταξη από τον αποθανόντα σύζυγο καθώς και από ίδιο δικαίωμα, χωρίς να περικοπεί μέρος της δεύτερης σύνταξης, ούτε να αναζητηθούν αναδρομικά τα ποσά που εισπράχθηκαν παράτυπα.

Άθικτο παραμένει το ισχύον καθεστώς για τις συντάξεις χηρείας, καθώς οι δικαιούχοι τους θα συνεχίζουν να λαμβάνουν τη σύνταξη από τον αποθανόντα σύζυγο καθώς και από ίδιο δικαίωμα, χωρίς να περικοπεί μέρος της δεύτερης σύνταξης, ούτε να αναζητηθούν αναδρομικά τα ποσά που εισπράχθηκαν παράτυπα.

Mιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως προανήγγειλε ότι το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα φέρει στο Κοινοβούλιο νομοθετική πρωτοβουλία με την οποία:

• Καταργείται οριστικά η περικοπή των συντάξεων χηρείας μετά την πάροδο της τριετίας, που προβλέπεται στο Νόμο Κατρούγκαλου για όλους τους συνταξιούχους που έλαβαν σύνταξη χηρείας μετά το νόμο αυτό.

• Απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών όλοι οι συνταξιούχοι χηρείας μετά το νόμο Κατρούγκαλου, για τους οποίους δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα η περικοπή αυτή.

• Προβλέπεται ότι θα συνεχίσει κανονικά η καταβολή δύο εθνικών συντάξεων στις περιπτώσεις όπως οι συντάξεις χηρείας, όπου η σώρευση των δύο εθνικών συντάξεων πηγάζει από διαφορετικά δικαιώματα.

Όπως διευκρίνισε η Υπουργός, «αυτό σημαίνει ότι όλοι οι δικαιούχοι σύνταξης χηρείας που υπάγονται στο ισχύον πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου θα εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την πάροδο της τριετίας το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς τη μείωση στο 35%, δεν θα οφείλουν ούτε ένα ευρώ αναδρομικά, και στην περίπτωση της σώρευσης θα συνεχίσουν να λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις. Όσοι είχαν ήδη υποστεί τη μείωση του νόμου Κατρούγκαλου, θα δουν τη σύνταξή τους να ανεβαίνει στο 70%, ενώ όσοι αγωνιούσαν ότι θα μειωθεί η σύνταξη χηρείας το επόμενο διάστημα, δεν θα μειωθεί καθόλου, θα παραμείνει στο 70%».

Υπενθυμίζεται πως με πρόσφατη απόφασή του το Συμβούλιο της Επικρατείας (699/2026) έκρινε ότι σε περίπτωση σώρευσης δύο (ή περισσότερων) συντάξεων και δη αφενός μεν από ίδιο δικαίωμα, αφετέρου δε εκ μεταβιβάσεως (σύνταξη χηρείας), οι σχετικές διατάξεις (άρθρο 7, ν. 4387/2016) προβλέπουν απονομή μόνο μίας εθνικής σύνταξης.

