Μαρινάκης: Η τρομοκρατία δεν θα νικήσει - Κανένας δεν πρόκειται να φοβηθεί

Οι φυσικοί και ηθικοί αυτουργοί θα οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Με αναφορά στη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη εναντίον τριών στελεχών της ΝΔ ξεκίνησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. «Για ακόμα μία φορά εκφράζουμε όλοι ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια της Βάγιας Νέστορα.

Η τρομοκρατική ενέργεια αυτή ήταν μία άνανδρη πράξη από ακραίους εκφραστές βίας που λειτουργούν με τον μανδύα μιας δήθεν ιδεολογίας σε βάρος τριών ανθρώπων απλώς και μόνο γιατί δεν συμφωνούν με την ιδεολογία τους. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στις Αρχές. Θεωρούμε ότι οι έρευνες θα αποδώσουν σύντομα καρπούς και θα εντοπιστούν, τόσο οι φυσικοί, όσο και οι ηθικοί αυτουργοί και θα οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης για να κριθούν με τον αυστηρότερο και δικαιότερο τρόπο. Το μήνυμα που στέλνουμε είναι σαφές: Η τρομοκρατία δεν θα νικήσει! Κανένας δεν πρόκειται να φοβηθεί!», τόνισε.

«Νιώθω, όμως, την ανάγκη να πω και κάτι ακόμα. Όσο σημαντικό είναι να βγαίνουν οι κουκούλες, τόση αξία έχει να πέφτουν οι μάσκες. Ας αναλογιστούν κάποιοι πόσο κακό έχουν κάνει επιλέγοντας, όλα αυτά τα χρόνια, να βαφτίζουν ως δήθεν «παρεμβάσεις» τις επιθέσεις σε σπίτια, γραφεία και περιουσίες ανθρώπων με την όποια μορφή και αν έχουν οι επιθέσεις αυτές κάθε φορά.

Όσοι βαφτίζουν «ακτιβισμό» τις καταλήψεις χώρων εντός και εκτός Πανεπιστημίων, σπεύδοντας πολλές φορές να προσφέρουν «ομπρέλα» πολιτικής προστασίας στους κάθε είδους εγκληματίες. Όσοι, όταν μετατρέπονταν οι καταλήψεις σε βιβλιοθήκες, ήταν με τις βαριοπούλες.

Να αναλογιστούν τις συνέπειες των πρωτοβουλιών τους όσοι μείωσαν τις ποινές για τις μολότοφ με το σκεπτικό ότι, όπως ανατριχιαστικά έχει ειπωθεί, είναι επικίνδυνες, ανάλογα με την πλευρά που βρίσκεται κάποιος, ενώ, τάσσονται απέναντι σε κάθε παρέμβαση αυστηροποίησης του Ποινικού Κώδικα.

Αυτοί που επιτίθενται, με κάθε τρόπο, στις γυναίκες και τους άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας όταν κάνουν τη δουλειά τους, προστατεύοντας με αυταπάρνηση κάθε πολίτη και ψάχνουν να βρουν ψεγάδι σε μια αστυνομική επιχείρηση που έχει στόχο να μας προστατεύσει από πάσης φύσεως μπαχαλάκηδες.

Η πολιτεία, ανεξαρτήτως κομμάτων, για πολλά χρόνια ανέχτηκε τέτοιες συμπεριφορές, ειδικά από το ένα άκρο. Άφηνε για δεκαετίες πανεπιστήμια υπό κατάληψη, τα οποία μετατρέπονταν σε ορμητήρια εγκληματιών. Ανεχόταν να καίγονται μεγάλες πόλεις για να μην ενοχληθούν οι φασίστες με τα καδρόνια. Η κοινωνία απαιτεί εφαρμογή του νόμου με τον αυστηρότερο και δικαιότερο τρόπο. Οφείλουμε να σκύψουμε το κεφάλι με σεβασμό στα τόσα θύματα δολοφονικών επιθέσεων και να συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε τον νόμο παντού: Σε δημόσια κτίρια, δρόμους, γειτονιές, πανεπιστήμια. Χωρίς εκπτώσεις και φόβο» πρόσθεσε.

Στη συνέχεια ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι κατατίθεται νομοθετική ρύθμιση για την οριστική κατάργηση της περικοπής των συντάξεων χηρείας μετά την τριετία, την απαλλαγή των δικαιούχων από αναδρομικές επιβαρύνσεις και τη διατήρηση της καταβολής δύο εθνικών συντάξεων όπου προβλέπεται.

Επεσήμανε ακόμη ότι οι πληρωμές των αγροτικών ενισχύσεων ξεπέρασαν τον αρχικό στόχο, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη εκτεταμένοι έλεγχοι για παρατυπίες με χιλιάδες υποθέσεις υπό διερεύνηση, υπογραμμίζοντας ότι το νέο σύστημα στηρίζεται στη νομιμότητα, τη δικαιοσύνη και την προστασία των πραγματικών δικαιούχων.

Δήλωσε επίσης ότι ολοκληρώθηκε η πρώτη και μεγαλύτερη καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί σε 948.000 δικαιούχους, ενώ υπενθύμισε τα εισοδηματικά κριτήρια και το χρονοδιάγραμμα πληρωμών για τις νέες γεννήσεις.

Παράλληλα τόνισε τη σημαντική ανάπτυξη του συστήματος άμεσων πληρωμών IRIS, την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, καθώς και τις παρεμβάσεις για την ενίσχυση της φοιτητικής στέγης.

Τέλος, υπογράμμισε ότι η εφαρμογή της Ενιαίας Λίστας Χειρουργείων και των απογευματινών χειρουργείων έχει οδηγήσει σε αριθμό-ρεκόρ επεμβάσεων, σημαντική μείωση του χρόνου αναμονής και δραστική εκκαθάριση των λιστών, επισημαίνοντας ότι το ΕΣΥ γίνεται πλέον πιο αποτελεσματικό και αξιόπιστο για τους πολίτες.

H εισαγωγική τοποθέτηση

«Χθες γίναμε μάρτυρες μιας ακραίας συντονισμένης δολοφονικής επίθεσης σε βάρος τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, η οποία ήταν ένας από τους στόχους της επίθεσης αυτής, μαζί με τον πρόεδρο της Διοικούσας της ΝΔ Θεσσαλονίκης Ζήση Ιωακείμοβιτς και τον πρώην βουλευτή Β' Θεσσαλονίκης Σάββα Αναστασιάδη.

Για μια ακόμα φορά εκφράζουμε όλοι ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια της Βάγιας Νέστορα. Η τρομοκρατική ενέργεια αυτή ήταν μια άνανδρη πράξη από ακραίους εκφραστές βίας που λειτουργούν με τον μανδύα μιας δήθεν ιδεολογίας σε βάρος τριών ανθρώπων απλώς και μόνο γιατί δεν συμφωνούν με την ιδεολογία τους.

Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στις Αρχές. Θεωρούμε ότι οι έρευνες θα αποδώσουν σύντομα καρπούς και θα εντοπιστούν, τόσο οι φυσικοί, όσο και οι ηθικοί αυτουργοί και θα οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης για να κριθούν με τον αυστηρότερο και δικαιότερο τρόπο. Το μήνυμα που στέλνουμε είναι σαφές: Η τρομοκρατία δεν θα νικήσει! Κανένας δεν πρόκειται να φοβηθεί!

Νιώθω, όμως, την ανάγκη να πω και κάτι ακόμα. Όσο σημαντικό είναι να βγαίνουν οι κουκούλες, τόση αξία έχει να πέφτουν οι μάσκες.

Ας αναλογιστούν κάποιοι πόσο κακό έχουν κάνει επιλέγοντας, όλα αυτά τα χρόνια, να βαφτίζουν ως δήθεν «παρεμβάσεις» τις επιθέσεις σε σπίτια, γραφεία και περιουσίες ανθρώπων με την όποια μορφή και αν έχουν οι επιθέσεις αυτές κάθε φορά.

Όσοι βαφτίζουν «ακτιβισμό» τις καταλήψεις χώρων εντός και εκτός Πανεπιστημίων, σπεύδοντας πολλές φορές να προσφέρουν «ομπρέλα» πολιτικής προστασίας στους κάθε είδους εγκληματίες. Όσοι, όταν μετατρέπονταν οι καταλήψεις σε βιβλιοθήκες, ήταν με τις βαριοπούλες.

Να αναλογιστούν τις συνέπειες των πρωτοβουλιών τους όσοι μείωσαν τις ποινές για τις μολότοφ με το σκεπτικό ότι, όπως ανατριχιαστικά έχει ειπωθεί, είναι επικίνδυνες, ανάλογα με την πλευρά που βρίσκεται κάποιος, ενώ, τάσσονται απέναντι σε κάθε παρέμβαση αυστηροποίησης του Ποινικού Κώδικα.

Αυτοί που επιτίθενται, με κάθε τρόπο, στις γυναίκες και τους άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας όταν κάνουν τη δουλειά τους, προστατεύοντας με αυταπάρνηση κάθε πολίτη και ψάχνουν να βρουν ψεγάδι σε μια αστυνομική επιχείρηση που έχει στόχο να μας προστατεύσει από πάσης φύσεως μπαχαλάκηδες.

Η πολιτεία, ανεξαρτήτως κομμάτων, για πολλά χρόνια ανέχτηκε τέτοιες συμπεριφορές, ειδικά από το ένα άκρο. 'Αφηνε για δεκαετίες πανεπιστήμια υπό κατάληψη, τα οποία μετατρέπονταν σε ορμητήρια εγκληματιών. Ανεχόταν να καίγονται μεγάλες πόλεις για να μην ενοχληθούν οι φασίστες με τα καδρόνια. Η κοινωνία απαιτεί εφαρμογή του νόμου με τον αυστηρότερο και δικαιότερο τρόπο. Οφείλουμε να σκύψουμε το κεφάλι με σεβασμό στα τόσα θύματα δολοφονικών επιθέσεων και να συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε τον νόμο παντού: Σε δημόσια κτίρια, δρόμους, γειτονιές, πανεπιστήμια. Χωρίς εκπτώσεις και φόβο.

Από το βήμα της Βουλής, η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως προανήγγειλε, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα νομοθετική πρωτοβουλία με την οποία:

*⁠ ⁠Καταργείται οριστικά η περικοπή των συντάξεων χηρείας μετά την πάροδο της τριετίας, που προβλεπόταν στον Νόμο Κατρούγκαλου για όλους τους συνταξιούχους που έλαβαν σύνταξη χηρείας μετά το νόμο αυτό.

*⁠ ⁠Απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών όλοι οι συνταξιούχοι χηρείας μετά το νόμο Κατρούγκαλου, για τους οποίους δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα η περικοπή αυτή.

*⁠ ⁠Προβλέπεται ότι θα συνεχίσει κανονικά η καταβολή δύο εθνικών συντάξεων στις περιπτώσεις όπως οι συντάξεις χηρείας, όπου η σώρευση των δύο εθνικών συντάξεων πηγάζει από διαφορετικά δικαιώματα.

Σε 1,126 δισεκατομμύρια ευρώ, έφτασαν οι πληρωμές των αγροτικών ενισχύσεων ξεπερνώντας τον στόχο, ο οποίος ήταν 1,060 δισεκατομμύρια ευρώ.

Παράλληλα, φαινόμενα παραβατικότητας στην είσπραξη αγροτικών ενισχύσεων διερευνώνται από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας και την ελληνική Δικαιοσύνη:

* 2.900 υποθέσεις βρίσκονται υπό διερεύνηση.

* Έχουν εκδοθεί 70 εισαγγελικές παραγγελίες για προκαταρκτικές εξετάσεις.

* Η εκτιμώμενη ζημία ανέρχεται σε 69 εκατ. ευρώ.

* Έχουν εξαρθρωθεί πέντε εγκληματικές οργανώσεις και έχουν ασκηθεί 1.151 διώξεις.

Το τρίπτυχο που χαρακτηρίζει πλέον το σύστημα των αγροτικών ενισχύσεων είναι η νομιμότητα, η δικαιοσύνη και η προστασία των πραγματικών δικαιούχων.

Ολοκληρώθηκε η πρώτη και μεγαλύτερη καταβολή της έκτακτης εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης σε οικογένειες με παιδιά, ύψους 150 ευρώ για κάθε παιδί.

Την ενίσχυση λαμβάνουν 948.000 δικαιούχοι για περισσότερα από 1,5 εκατομμύριο παιδιά, με το συνολικό ποσό να προσεγγίζει τα 220 εκατομμύρια ευρώ.

Σημειώνεται πως για τα παιδιά που γεννήθηκαν από 1 Ιανουαρίου 2025 έως και 31 Ιουλίου του 2026, το ποσό θα καταβληθεί έως την 31η Αυγούστου 2026.

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι γονείς εξαρτώμενων τέκνων που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και έχουν συνολικό οικογενειακό εισόδημα έως 40.000 ευρώ για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου, και έως 39.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα, επίσης προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου.

Το IRIS αποτελεί ένα πραγματικό success story της ελληνικής ψηφιακής οικονομίας.

* Σήμερα περισσότεροι από 4,6 εκατομμύρια πολίτες το χρησιμοποιούν για άμεσες μεταφορές χρημάτων μεταξύ φυσικών προσώπων, αριθμός αυξημένος κατά 760.000 σε σχέση με πριν από έναν χρόνο.

* Επίσης, 600.000 ελεύθεροι επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις έχουν πλέον τη δυνατότητα να εισπράττουν άμεσα μέσω κινητού τηλεφώνου και ΑΦΜ.

* Και το 2025 η αξία των συναλλαγών μέσω IRIS έφτασε στα 10,9 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 70% σε σχέση με το 2024.

«Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις αναγνωρίζουν στην πράξη τα πλεονεκτήματα των άμεσων πληρωμών: συναλλαγές χωρίς χρέωση για τον πολίτη, με πολύ χαμηλή επιβάρυνση για τον επαγγελματία, αλλά και με ταχύτητα και απλότητα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης οικονομίας» τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του EUROGROUP Κυριάκος Πιερρακάκης.

Ξεκίνησε η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026 και οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν έως και την Παρασκευή 31 Ιουλίου.

Κατά τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σημαντικά η χρηματοδότηση του προγράμματος και έχει ενισχυθεί το ίδιο το επίδομα. Πρωτοβουλίες όπως αυτή, η ανάπτυξη νέων φοιτητικών εστιών και η ανακαίνιση των ήδη υπαρχουσών, αποδεικνύουν πως η Πολιτεία επενδύει συστηματικά στη δημόσια ανώτατη εκπαίδευση.

Η Ενιαία Λίστα Χειρουργείων, που εφαρμόζεται πλέον σε όλα τα νοσοκομεία του ΕΣΥ, διασφαλίζει τον διαφανή και δίκαιο προγραμματισμό των επεμβάσεων βάσει ιατρικών, κοινωνικών και χρονικών κριτηρίων. Παράλληλα, τα Απογευματινά Χειρουργεία έχουν αυξήσει σημαντικά τη χειρουργική δυναμικότητα του συστήματος.

Ειδικότερα, το 2025 πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 522.000 χειρουργικές επεμβάσεις, ο μεγαλύτερος αριθμός των τελευταίων ετών, με τον μέσο χρόνο αναμονής να διαμορφώνεται στις 5 εβδομάδες.

Μέσω του προγράμματος των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων πραγματοποιήθηκαν 26.845 επεμβάσεις, εκ των οποίων οι 10.790 αφορούσαν περιστατικά με αναμονή άνω των τεσσάρων μηνών και οι 16.055 περιστατικά με αναμονή άνω των οκτώ μηνών.

Αξίζει να επισημανθεί πως αριθμός των ασθενών που ανέμεναν για ψυχρό χειρουργείο -άνω των τεσσάρων μηνών- από εκεί που ξεπερνούσε τις 90.000, κυμαίνεται πλέον στις 7.000. Έχουν εκκαθαριστεί όλες οι λίστες για το 2025 και γίνονται χειρουργεία που μπήκαν στη λίστα το 2026. Το ΕΣΥ αλλάζει και γίνεται πιο άμεσο και πιο αξιόπιστο για τον πολίτη».

Πρέπει να πέσουν οι μάσκες - Οι δράστες πρέπει να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη χθες

«Τα ξημερώματα της χθεσινής ημέρας τρεις άνθρωποι με τις οικογένειές τους δέχτηκαν επίθεση επειδή ανήκουν σε ένα κόμμα. Και μάλιστα ο ένας είναι πρώην βουλευτής του κόμματος αυτού. Ο δεύτερος προσφέρει εθελοντικά από μια θέση που δεν είναι επάγγελμα, πρόεδρος της διοικούσας, γιατί έτσι έχει επιλέξει να κάνει, γιατί πιστεύει στις ιδέες του. Και η τρίτη και πιο τραγική περίπτωση, λόγω της κατάληξης, η Αφροδίτη Νέστορα, είναι μια νέα δικηγόρος, αυτοδημιούργητη προσωπική φίλη, όπως και οι άλλοι δύο, η οποία είχε έρθει να με βρει πριν από κάποια χρόνια, όταν ήμουν γραμματέας του κόμματος, να μου ζητήσει να μπει στο ψηφοδέλτιο της ΝΔ, όπως και έγινε, μετά από απόφαση του πρωθυπουργού, γιατί ήθελε να δώσει μία μάχη για να αποδείξει ότι γίνεται άνθρωπος με ένσημα και πολύ δύσκολο τον πήχη της εκλογής, να διεκδικήσουν αυτό το δικαίωμα, να μιλήσει στους φίλους της, στους συνεργάτες της, στους πολίτες της Α' Θεσσαλονίκης και έκανε αυτό το "έγκλημα". Επέλεξε να βγει μπροστά, να παλέψει για τις ιδέες της. Ένας νέος άνθρωπος που δουλεύει από μικρό παιδί, αξιοπρεπής, σοβαρός, που δεν έχει δώσει δικαίωμα, δεν θα ξαναδεί την μητέρα της. Και ούτε η μητέρα της θα ξαναδεί την Αφροδίτη, και ούτε η μητέρα της θα δει το εγγόνι της, το οποίο μεγαλώνει», ανέφερε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών.

«Αυτό συνέβη χθες. Και θεωρώ ότι πολύ δύσκολα μπορούμε να βρούμε κάτι αντίστοιχο. Πρέπει να γυρίσουμε κάποιες δεκαετίες πίσω, όπου μανάδες και πατεράδες έχαναν τα παιδιά τους από δολοφόνους, που κάποιοι πήγαιναν μάρτυρες υπεράσπισης σε αυτούς από συγκεκριμένο πολιτικό χώρο. Γι' αυτό είπα ότι πρέπει να πέσουν οι μάσκες. Είχαμε δεκαετίες να το ζήσουμε ξανά αυτό και ξέρετε το κυριότερο είναι τι κάνει το κράτος. Από ό,τι φαίνεται οι ενέργειες αυτές ήταν αντίποινα επειδή επιτέλους βρέθηκε μια κυβέρνηση, με καθυστέρηση δεκαετιών και με πολλές δικές μας κυβερνήσεις του δικού μας χώρου να μην το έχουν κάνει αυτό, να βγάλει όλους αυτούς τους εγκληματίες, όλα αυτά τα κακοποιά στοιχεία της άκρας αριστεράς από τα πανεπιστήμια, να τα ξεριζώσει, να τα πετάξει έξω. Αλλά δεν αρκεί αυτό. Πρέπει κάθε αυτουργός ενέργειας που έχει πάει σε οποιοδήποτε σπίτι, όχι μόνο να βάλει αυτά που λένε γκαζάκια, τι σημαίνει γκαζάκια; Εκρηκτικοί μηχανισμοί είναι, δολοφόνοι είναι οι άνθρωποι αυτοί. Όλοι αυτοί πρέπει να πάνε φυλακή. Πρέπει να τους πιάσει η αστυνομία. Και δεν πρέπει να υποτιμούμαι τις επιθέσεις με τρικάκια. Τι σημαίνει χαρτάκια στο σπίτι κάποιου;», σημείωσε ο κ. Μαρινάκης.

«Πρέπει όλοι αυτοί να οδηγούνται στη δικαιοσύνη. Όπως έχουμε καταφέρει αρκετά, τα οποία δεν γίνονταν τα προηγούμενα χρόνια, όπως επιτέλους βλέπουμε τις καταλήψεις να εκκενώνονται, καταλήψεις να γίνονται βιβλιοθήκες, κυλικεία, δήθεν, αυτοδιαχειριζόμενα, σκεφτείτε τι άρρωστες καταστάσεις έχουμε ανεχτεί όλα αυτά τα χρόνια σε αυτήν τη χώρα και πολλές φορές από των ημερών κυβερνήσεων και της Νέας Δημοκρατίας. Πόσα χρόνια είχαμε αυτοδιαχειριζόμενο κυλικείο στη Νομική Αθηνών; Δηλαδή αναρχικοί, με το έτσι θέλω είχαν δημόσια περιουσία, νομίζω για οκτώ χρόνια. Αυτό που πλήρωνε, δηλαδή, ο Έλληνας φορολογούμενος, το διαχειριζόταν ένας μπαχαλάκιας. Σταμάτησαν αυτά. Δεν υπάρχουν πλέον. Και προφανώς όλοι αυτοί ψάχνουν για αίμα, για αντίποινα. Και προφανώς θέλανε νεκρό. Και έχουμε νεκρό. Μια μητέρα, μια γιαγιά, επειδή η κόρη της ήταν πολιτεύτρια με τη ΝΔ», συμπλήρωσε.

«Πρέπει να βγουν οι κουκούλες, οι ένοχοι να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Και εγώ δεν σχετίζω νομικά και ποινικά τις ενέργειες αυτές, όπως κάνουν κάποια άλλα κόμματα σε άλλες περιπτώσεις με αυτούς που ανέχονταν. Αλλά μια κουβέντα είναι η νομική, δικονομική, ποινική, που είναι εντελώς δουλειά της δικαιοσύνης, και μια άλλη κουβέντα είναι πολιτική και ανθρώπινη συζήτηση. Όταν ανέχεσαι τέτοιες συμπεριφορές και λες "έγινε μια παρέμβαση στο σπίτι του τάδε δημοσιογράφου, έγινε ένας ακτιβισμός έξω από την τάδε σχολή, δεν πειράζει που ήταν υπο κατάληψη στα προσφυγικά, δεν πειράζει, τι θα κάνουμε τους ανθρώπους αυτούς;". Σοβαρά, σκεφτείτε να ήταν υπο κατάληψη από μια ακροδεξιά οργάνωση ένα δημόσιο κτήριο, πολύ σωστά θα λέγαμε να τους πετάξουμε έξω. Εδώ κάνουμε συναυλίες σε αυτή τη χώρα, γιατί επιτέλους έρχεται η Περιφέρεια Αττικής και μια κατάληψη παράνομη από ακροαριστερούς την κάνει κοιτώνες φιλοξενίας για καρκινοπαθείς, και αντί να πούμε όλοι και αργήσατε ως κράτος, κάποιοι κάνουν συναυλίες και πορείες για αυτό», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Όπως επεσήμανε, πρέπει να πέσουν οι μάσκες επιτέλους. «Το ξαναλέω, δεν σχετίζω τις συγκεκριμένες δολοφονικές επιθέσεις άμεσα ή νομικά ή με οποιονδήποτε τρόπο με αυτές τις συμπεριφορές, αλλά όλες αυτές τις συμπεριφορές ανοχής στη βία του άλλου άκρου ήταν βαθύτατα επιζήμιες όλα αυτά τα χρόνια, και δυστυχώς πολλές φορές και ο δικός μας πολιτικός χώρος τις ανέχτηκε. Αυτό πλέον δεν ισχύει. Οι δράστες πρέπει να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη χθες. Όπου και αν είναι, πρέπει να τους βρούμε», υπογράμμισε.

Επιπλέον, είπε ότι «όπως πριν χρόνια είχε γίνει ενοποίηση δικογραφιών και η δικαιοσύνη προχώρησε, αν πράγματι υπάρχουν πολλές περιπτώσεις και πολλές δικογραφίες, όλες αυτές πρέπει να ενοποιούνται και μετά να κρίνει η δικαιοσύνη αν τελείται το α ή το β ή το γ ποινικό αδίκημα».

Για τις ανακοινώσεις των κομμάτων που καταδίκασαν τα γεγονότα, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε: «Καταρχάς, οι καταδίκες αυτονόητες θεωρώ και αλίμονο αν δεν γίνονταν και σωστό ήταν που έγιναν. Και έγιναν, νομίζω, από όλα τα κόμματα πλην ενός, πλην της κ. Κωνσταντοπούλου, που σήμερα έκανε άλλη μια σειρά απαράδεκτων δηλώσεων, αλλά όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες. Εμείς δεν θέλουμε αυτομαστίγωμα, εμείς θέλουμε να πέσουν οι μάσκες».

«Γιατί είναι πολύ αργά για δάκρυα για κάποιους. Όταν προσπαθείς να σχετίσεις τη δολοφονία ενός νέου ανθρώπου με τον πρωθυπουργό της χώρας για να εξοργίσεις τον κόσμο να βγει στην πλατεία, όταν λες δεν πειράζει, κατάληψη έγινε στην τάδε σχολή, απόφαση του φοιτητικού συλλόγου. Σε ποιο σοβαρό κράτος νομιμοποιείται ο οποιοσδήποτε φοιτητικός σύλλογος να πάρει απόφαση για μια παράνομη κατάληψη; Σε ποιο σοβαρό κράτος για 45 χρόνια, από το 1974 ως το 2019, υπήρχε η δυνατότητα σε κάποιους να κλείσουν ένα δημόσιο πανεπιστήμιο; Σε ποιο σοβαρό κράτος για τόσα χρόνια ήταν τόσα δημόσια κτίρια υπο κατάληψη; Όλα αυτά τα κόμματα σε αυτές τις μάχες του αυτονόητου ήταν με τη νομιμότητα; Με τις εκκενώσεις ή με τις καταλήψεις; Πόσες φορές έχετε ακούσει στελέχη της Aριστεράς να πηγαίνουν μάρτυρες υπεράσπισης σε δολοφόνους, τρομοκράτες; Πόσες φορές τούς έχετε δει να υπερασπίζονται τους δολοφόνους όταν υποβάλλουν αιτήματα στην δικαιοσύνη;

Εγώ δεν λέω, η δικαιοσύνη θα τα κρίνει αυτά τα αιτήματα. Αλλά όταν σπεύδεις να υπερασπιστείς έναν δολοφόνο, όταν ζουν ακόμα οι συγγενείς του, πόσο πειστικός είσαι μετά όταν βγάλεις ανακοίνωση; Μακάρι να είναι ειλικρινείς αυτές οι ανακοινώσεις. Μακάρι, πραγματικά, να το εννοούν. Και την επόμενη φορά που θα δούμε κάτι τέτοιο, να μην ακούσουμε τη λέξη παρέμβαση, συλλογικότητα, επιχείρηση με ιδεολογικά χαρακτηριστικά», πρόσθεσε.

Σε ερώτηση για την εκδήλωση που διοργανώνει απόψε η ΟΝΝΕΔ απάντησε: «Η συγκέντρωση αυτή της νεολαίας της ΝΔ, της ΟΝΝΕΔ και της ΝΔ, δεν είναι μόνο η συλλυπητήρια. Είναι και μια συγκέντρωση που θέλουμε να εκφραστεί το "μέχρι εδώ", το "ως εδώ". Και αυτό το αίτημα δεν έχει κομματικά χαρακτηριστικά».

«Και είναι αυτονόητο το κάλεσμα σε όλη την κοινωνία. Και ούτε έχει χαρακτηριστικά η συγκέντρωση αυτή, όπως οι συγκεντρώσεις των άκρων. Δεν θέλει να δημιουργήσει πρόβλημα. Θέλει να σταματήσει να δημιουργούνται όλα αυτά που δημιουργούνται», σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Πόσες φορές έχεις ακούσει, ακόμα και σε sites, πόσα κόμματα έχεις ακούσει να λένε παρέμβαση; Άρα, πριν έρθουν όσοι έρθουν, μακάρι να έρθουν και να δούμε και όλα τα κόμματα και να δούμε πραγματικά διαφορετική στάση, ας σκεφτούν πόσο κακό έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια η δικαιολόγηση τέτοιων ενεργειών. Και αν δεν είχαμε αυτήν την τραγική κατάληξη, μπορεί να μη συζητούσαμε και τόσο πολύ τις χθεσινές επιθέσεις. Μπορεί να πέρναγαν κάποιες ημέρες, αν δεν είχαμε τραυματίες ή πολύ χειρότερα μια νεκρή γυναίκα, να περνούσανε δύο-τρεις μέρες και να ήταν άλλες τρεις επιθέσεις με γκαζάκια σε τρία σπίτια. Θυμάστε να έχει γίνει πολλή κουβέντα σε αντίστοιχες επιθέσεις σε άλλους πολιτικούς ή συναδέλφους σας; Με γκαζάκια; Πέρασε μία-δύο μέρες, ξεχάστηκε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μη φοβόμαστε να την πούμε, γιατί τα παιδιά αυτά συνέχισαν να δρουν ανενόχλητα και έχουν και site και δημοσιοποιούν και τις επιθέσεις τους, και τους καμαρώνουμε κιόλας. Πρέπει να σταματήσει όλο αυτό. Και το ξαναλέω. Είμαστε οι πρώτοι που έχουμε αρχίσει και δείχνουμε ένα άλλο πρόσωπο. Σε εκκενώσεις κτιρίων, σε επιχειρήσεις, σε γήπεδα, σε πανεπιστήμια, με πάρα πολλές συλλήψεις. Πρέπει να στηριχθεί η Ελληνική Αστυνομία, να συνεχίσει να κάνει αυτήν τη δουλειά, αλλά όλο το πολιτικό σύστημα πρέπει να είναι με αυτήν την πλευρά, της νομιμότητας. Αυτό δεν έχει ούτε χρώμα, ούτε κόμμα», τόνισε ο κ. Μαρινάκης.