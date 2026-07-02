ΚΕΔΕ: Η ανανέωση των γενεών στη γεωργία προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα της ελληνικής υπαίθρου

Τις θέσεις της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) για την ανάγκη ουσιαστικής στήριξης της νέας γενιάς που επιλέγει να δραστηριοποιηθεί στον πρωτογενή τομέα ανέπτυξε ο γγ της Ένωσης, Δημήτρης Καφαντάρης

Τις θέσεις της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) για την ανάγκη ουσιαστικής στήριξης της νέας γενιάς που επιλέγει να δραστηριοποιηθεί στον πρωτογενή τομέα ανέπτυξε ο γγ της Ένωσης, Δημήτρης Καφαντάρης, κατά την 172η Σύνοδο Ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, στο πλαίσιο της συζήτησης για το σχέδιο γνωμοδότησης με θέμα την ανανέωση των γενεών στη γεωργία.

Στην εισήγησή του, ο κ. Καφαντάρης υπογράμμισε ότι η ανανέωση των γενεών στον αγροτικό τομέα δεν αποτελεί απλώς ακόμη μία πολιτική προτεραιότητα, αλλά ζήτημα στρατηγικής σημασίας για το μέλλον της ευρωπαϊκής υπαίθρου, τη διατροφική επάρκεια και την κοινωνική συνοχή της Ευρώπης.

Όπως επεσήμανε, η υπό διαμόρφωση γνωμοδότηση κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, καθώς αναγνωρίζει ότι η προσέλκυση νέων ανθρώπων στη γεωργία δεν εξαρτάται μόνο από την πρόσβαση στη γη ή στη χρηματοδότηση, αλλά κυρίως από τη δυνατότητα διαμόρφωσης αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης και εργασίας στην ύπαιθρο.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις ιδιαιτερότητες της Ελλάδας, τονίζοντας ότι η νησιωτικότητα, οι ορεινές περιοχές και ο κατακερματισμένος αγροτικός κλήρος δημιουργούν πρόσθετες προκλήσεις για την ανανέωση του αγροτικού πληθυσμού. Όπως σημείωσε, η εγκατάλειψη της υπαίθρου δεν αποτελεί μόνο οικονομικό ζήτημα, αλλά επηρεάζει άμεσα την κοινωνική συνοχή, την περιφερειακή ισορροπία και τη βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.

Ο γγ της ΚΕΔΕ υπογράμμισε ότι εάν η Ευρώπη και τα κράτη-μέλη επιθυμούν περισσότερους νέους ανθρώπους στον πρωτογενή τομέα, οφείλουν να δημιουργήσουν πραγματικά κίνητρα παραμονής και δραστηριοποίησης στην ύπαιθρο. Αυτό, όπως είπε, προϋποθέτει πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευσης, σύγχρονες υποδομές, επαρκείς στεγαστικές δυνατότητες, αξιόπιστη ψηφιακή συνδεσιμότητα και, κυρίως, τη διασφάλιση ενός αξιοπρεπούς και βιώσιμου εισοδήματος για τους νέους αγρότες.

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο κ. Καφαντάρης επεσήμανε ότι το πραγματικό διακύβευμα δεν αφορά μόνο το ποιος θα καλλιεργεί τη γη τα επόμενα χρόνια, αλλά το εάν η ελληνική και η ευρωπαϊκή ύπαιθρος θα συνεχίσουν να αποτελούν ζωντανούς τόπους παραγωγής, ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής.

«Η ΚΕΔΕ παραμένει σταθερά προσηλωμένη στη διαμόρφωση πολιτικών που ενισχύουν την ανθεκτικότητα της ελληνικής περιφέρειας, στηρίζουν τη νέα γενιά του πρωτογενούς τομέα και συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ