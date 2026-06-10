Adecco: Μόλις το 6% των οργανισμών είναι πραγματικά «future-ready» στην εποχή της AI

Η νέα παγκόσμια έρευνα του Ομίλου Adecco δείχνει ότι, καθώς οι επιχειρήσεις περνούν από τον αρχικό ενθουσιασμό στην ουσιαστική εφαρμογή της AI, η πραγματική ετοιμότητα για το μέλλον παραμένει περιορισμένη.

Μόλις το 6% των οργανισμών χαρακτηρίζεται πραγματικά «future-ready» για τις αλλαγές που φέρνει η εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης, σύμφωνα με τη νέα παγκόσμια έρευνα του Ομίλου Adecco, με τίτλο «The Human Premium: Leadership Beyond the Algorithm». Το ποσοστό αυτό είναι μειωμένο κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, γεγονός που δείχνει ότι η μετάβαση από τον ενθουσιασμό γύρω από την AI στην εφαρμογή της σε μεγάλη κλίμακα αποδεικνύεται πιο απαιτητική απ’ όσο ανέμεναν πολλές επιχειρήσεις.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η τεχνολογική ωριμότητα από μόνη της δεν αρκεί. Παρότι οι επιχειρήσεις επιταχύνουν την υιοθέτηση της AI, πολλές εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις σε επίπεδο δεξιοτήτων, καθοδήγησης και εμπιστοσύνης. Μόνο το 36% των οργανισμών καταφέρνει να δείξει ξεκάθαρα στους εργαζομένους ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη δημιουργεί ευκαιρίες και δεν απειλεί τις θέσεις εργασίας τους, ενώ μόλις το 22% των στελεχών δηλώνει ότι η εταιρεία αναπτύσσει αποτελεσματικά τις απαραίτητες ψηφιακές και future-ready δεξιότητες.

Η έρευνα βασίστηκε στις απαντήσεις 2.000 ανώτατων στελεχών από 13 χώρες, τα οποία εκπροσωπούν οργανισμούς με συνολικό ανθρώπινο δυναμικό άνω των 8,6 εκατομμυρίων εργαζομένων. Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι οργανισμοί που θεωρούνται πραγματικά future-ready δεν είναι απλώς εκείνοι που επενδύουν στην τεχνολογία. Είναι εκείνοι που συνδυάζουν την αξιοποίηση της AI με ανθρωποκεντρική ηγεσία, ανάπτυξη δεξιοτήτων, εσωτερική κινητικότητα, προσαρμοστικότητα και συστηματική οικοδόμηση εμπιστοσύνης.

Τι σημαίνει «future-ready» στην πράξη

Σύμφωνα με τον Όμιλο Adecco, οι future-ready οργανισμοί είναι ανθρωποκεντρικοί, τεχνολογικά ενδυναμωμένοι και ικανοί να αξιοποιούν στρατηγικά την αξία της Τεχνητής Νοημοσύνης. Πρόκειται για επιχειρήσεις που προετοιμάζουν τις ηγετικές τους ομάδες για ένα περιβάλλον συνεχών αλλαγών, επενδύουν συστηματικά στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, ενισχύουν την προσαρμοστικότητα και την επαγγελματική κινητικότητα των εργαζομένων και αξιοποιούν την AI για να βελτιώσουν τη στρατηγική ανθρώπινου δυναμικού.

Οι πιο προετοιμασμένοι οργανισμοί εμφανίζουν καλύτερες επιδόσεις

Η έρευνα καταδεικνύει ότι οι οργανισμοί που είναι πραγματικά future-ready εμφανίζουν σαφώς καλύτερες επιδόσεις σε κρίσιμους δείκτες. Το 76% αυτών των οργανισμών δηλώνει ότι το ανθρώπινο δυναμικό τους είναι ιδιαίτερα προσαρμοστικό, έναντι 42% των υπόλοιπων οργανισμών. Παράλληλα, το 83% αναφέρει ότι οι εργαζόμενοι εξοικονομούν περισσότερο χρόνο χάρη στη χρήση της AI, έναντι 45% των υπόλοιπων οργανισμών.

Οι future-ready οργανισμοί ξεχωρίζουν επίσης επειδή μετρούν πιο συστηματικά την εμπιστοσύνη, την προσαρμοστικότητα και τις ανθρώπινες δεξιότητες που συνδέονται με την απόδοση. Σύμφωνα με την έρευνα, το 49% των future-ready οργανισμών διαθέτει ώριμη προσέγγιση στη μέτρηση της εμπιστοσύνης, έναντι 19% των υπόλοιπων οργανισμών. Την ίδια στιγμή, είναι πιο πιθανό να παρακολουθούν δεξιότητες όπως η επίλυση προβλημάτων, η δημιουργικότητα, η στρατηγική σκέψη και η καινοτομία, συνδέοντάς τες με τη συνολική επιχειρησιακή απόδοση.

Η ετοιμότητα για το μέλλον είναι ζήτημα ανθρώπων, όχι μόνο τεχνολογίας

Τα ευρήματα αναδεικνύουν ότι η πραγματική ετοιμότητα στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης απαιτεί αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί αντιλαμβάνονται την τεχνολογία, την ηγεσία και το ανθρώπινο δυναμικό. Η τεχνολογία μπορεί να επιταχύνει διαδικασίες, να βελτιώσει τη λήψη αποφάσεων και να ενισχύσει την παραγωγικότητα, όμως η αξία της πολλαπλασιάζεται όταν οι εργαζόμενοι κατανοούν πώς επηρεάζει τον ρόλο τους, πώς συνδέεται με την επαγγελματική τους εξέλιξη και πώς μπορεί να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες.

Επομένως, η μετάβαση στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης προϋποθέτει μια ολοκληρωμένη στρατηγική ανθρώπινου δυναμικού, η οποία θα δίνει έμφαση στην αναβάθμιση δεξιοτήτων, στη διαφάνεια, στην ενίσχυση της προσαρμοστικότητας και στη συστηματική μέτρηση της εμπιστοσύνης με την ίδια συνέπεια με την οποία μετρούνται οι οικονομικοί δείκτες.

Ο Κωνσταντίνος Μυλωνάς, VP Adecco & Head του Ομίλου Adecco σε Ελλάδα και Βουλγαρία, δήλωσε σχετικά: «Το γεγονός ότι μόλις το 6% των οργανισμών χαρακτηρίζεται πραγματικά future-ready δείχνει ότι η εποχή της AI απαιτεί πολύ περισσότερα από τεχνολογικές επενδύσεις. Οι επιχειρήσεις που είναι καλύτερα προετοιμασμένες για το μέλλον είναι εκείνες που καταφέρνουν να συνδέσουν την τεχνολογία με τους ανθρώπους τους: επενδύουν στις δεξιότητες, ενισχύουν την εμπιστοσύνη, δημιουργούν σαφήνεια γύρω από τους νέους ρόλους και διαμορφώνουν μια κουλτούρα προσαρμοστικότητας. Η πραγματική πρόκληση για τις επιχειρήσεις δεν είναι μόνο να υιοθετήσουν την AI, αλλά να διασφαλίσουν ότι οι άνθρωποί τους μπορούν να εξελιχθούν μαζί της.»

