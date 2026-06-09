ManpowerGroup: Το 50% των εργοδοτών στην Ελλάδα «παγώνει» τις προσλήψεις το 3ο τρίμηνο του 2026

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η Ελλάδα κατατάσσεται στην ένατη χαμηλότερη θέση, 19 μονάδες κάτω από τον παγκόσμιο μέσο όρο.

Συγκρατημένες είναι οι συνολικές προοπτικές απασχόλησης στην Ελλάδα, σύμφωνα με την έρευνα προοπτικών απασχόλησης του ομίλου ManpowerGroup για το τρίτο τρίμηνο του 2026, στην οποία συμμετείχαν 520 εργοδότες στην Ελλάδα.

Όπως προκύπτει από την έρευνα, οι προθέσεις προσλήψεων εμφανίζονται συγκρατημένες το επόμενο τρίμηνο, με τον Δείκτη Συνολικών Προοπτικών Απασχόλησης (Net Employment Outlook - NEO) να διαμορφώνεται στις 7 μονάδες. Η προοπτική καταγράφει μείωση κατά 12 μονάδες σε τριμηνιαία βάση και κατά 5 μονάδες σε ετήσια.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η Ελλάδα κατατάσσεται στην ένατη χαμηλότερη θέση, 19 μονάδες κάτω από τον παγκόσμιο μέσο όρο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας σχετικά με το πώς αναμένεται να μεταβληθεί ο αριθμός του ανθρώπινου δυναμικού το επόμενο τρίμηνο, το 50% των εργοδοτών δήλωσε ότι σχεδιάζει να διατηρήσει αμετάβλητα τα επίπεδα ανθρώπινου δυναμικού. Παράλληλα, το 28% των εργοδοτών ανέφερε ότι σκοπεύει να αυξήσει το ανθρώπινο δυναμικό μεταξύ του Ιουλίου και του Σεπτεμβρίου. Αντίθετα, το 19% δήλωσε ότι αναμένει μειώσεις, ενώ το 3% των εργοδοτών εμφανίστηκε αβέβαιο για το αν θα υπάρξουν αλλαγές στα επίπεδα στελέχωσης τους επόμενους μήνες.

Προοπτικές απασχόλησης ανά κλάδο

Τα χρηματοοικονομικά και οι ασφάλειες αποτυπώνονται ως ο πλέον ανταγωνιστικός κλάδος στην Ελλάδα για το τρίτο τρίμηνο του 2026, με δείκτη προοπτικών απασχόλησης 32 μονάδες. Ο κλάδος κατέγραψε μείωση 15 μονάδων σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, αλλά αυξήθηκε κατά 25 μονάδες αναφορικά με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο.

Το τρέχον τρίμηνο καταγράφεται η υψηλότερη προοπτική των τελευταίων δύο ετών στον κλάδο των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών υπηρεσιών, επίπεδο που είχε καταγραφεί τελευταία φορά στο 3ο τρίμηνο του 2024, στις 36 μονάδες.

Ωστόσο, καταγράφεται επίσης ο χαμηλότερος δείκτης προοπτικών απασχόλησης των τελευταίων τριών ετών στον κλάδο του δημόσιου τομέα, της υγείας και των κοινωνικών υπηρεσιών, επιστρέφοντας στα επίπεδα του 2ου τριμήνου του 2023, όταν βρισκόταν επίσης στις -2 μονάδες.

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι Έλληνες εργοδότες που αναμένουν αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού τους το επόμενο τρίμηνο κλήθηκαν να αναφέρουν τους βασικούς λόγους που οδηγούν σε αυτήν την πρόθεση.

Οι σημαντικότεροι παράγοντες για το 3ο τρίμηνο είναι:

Η ανάπτυξη των επιχειρήσεων και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, 37%.

Η κάλυψη θέσεων που προέκυψαν από πρόσφατες αποχωρήσεις εργαζομένων, 26%.

Συγκεκριμένα projects ή προσωρινές πρωτοβουλίες που απαιτούν εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, 24%.

Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, η ανάπτυξη των επιχειρήσεων παραμένει ο βασικός λόγος αύξησης του ανθρώπινου δυναμικού, αν και με χαμηλότερο ποσοστό, από 41% σε 37%.

Αντίστοιχα, οι εργοδότες που αναμένουν μείωση του ανθρώπινου δυναμικού τους αποδίδουν την απόφαση κυρίως στους εξής παράγοντες:

Οικονομικές προκλήσεις που επηρεάζουν αρνητικά τη στελέχωση, 34%.

Αποχωρήσεις ανθρώπινου δυναμικού χωρίς δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης, 31%.

Αναδιοργάνωση ή μείωση του ανθρώπινου δυναμικού, 22%.

Περιφερειακές προοπτικές απασχόλησης

Η πιο δυναμική περιφέρεια στη χώρα μας είναι η υπόλοιπη Ελλάδα, εκτός Αττικής και Βόρειας Ελλάδας, με δείκτη προοπτικών απασχόλησης στις 13 μονάδες.

Παρότι οι προσδοκίες στην περιοχή υποχώρησαν κατά 8 μονάδες σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ενισχύθηκαν κατά 4 μονάδες σε ετήσια βάση.

Παράλληλα, στο τρίμηνο αυτό καταγράφεται η χαμηλότερη επίδοση στη Βόρεια Ελλάδα των τελευταίων τριών ετών, επίπεδο που είχε παρατηρηθεί τελευταία φορά το τέταρτο τρίμηνο του 2022.

Ανά μέγεθος οργανισμού

Με βάση την έρευνα, οι Έλληνες εργοδότες σε μεγάλες επιχειρήσεις (5.000+ εργαζόμενοι) εμφανίζονται οι πιο αισιόδοξοι, με δείκτη προοπτικών απασχόλησης στις 21 μονάδες, παρότι μειώθηκε κατά 6 μονάδες σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο και παρέμεινε αμετάβλητη σε σχέση με την ίδια περίοδο.

Ταυτόχρονα, αυτό το τρίμηνο καταγράφεται η χαμηλότερη επίδοση σε μικρές επιχειρήσεις (10-49 εργαζόμενοι) των τελευταίων τεσσάρων ετών, επίπεδο που είχε παρατηρηθεί τελευταία φορά το δεύτερο τρίμηνο του 2022.

O Χαράλαμπος Καζαντζίδης, διευθύνων σύμβουλος της ManpowerGroup Ελλάδας, δηλώνει: «Τα αποτελέσματα της έρευνας προοπτικών απασχόλησης για το 3ο τρίμηνο του 2026 αποτυπώνουν μια συγκρατημένη αγορά εργασίας.

Στην Ελλάδα, η υποχώρηση των προθέσεων προσλήψεων, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, αντανακλά ένα περιβάλλον όπου οι εργοδότες επαναξιολογούν τις προτεραιότητές τους, λόγω της επιβράδυνσης της αναπτυξιακής δυναμικής, του περιορισμού της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης που στήριξε σημαντικό μέρος των πρόσφατων επενδύσεων.

Την ίδια στιγμή, η διεθνής συγκυρία εντείνει την αβεβαιότητα, με τις γεωπολιτικές εντάσεις, τις πιέσεις στο διεθνές εμπόριο και το αυξημένο ενεργειακό κόστος να επηρεάζουν την επιχειρηματική εμπιστοσύνη.

Παρά τις συνθήκες αυτές, διαφαίνεται ότι η αγορά εργασίας στην Ελλάδα διατηρεί σημάδια σταθερότητας, με ζήτηση για εξειδικευμένες δεξιότητες, ιδιαίτερα σε τομείς όπως η τεχνολογία, ενώ, ταυτόχρονα, καταγράφεται αυξημένη ανάγκη για δυναμικό σε θέσεις χαμηλότερης εξειδίκευσης, αντανακλώντας τις άμεσες επιχειρησιακές απαιτήσεις πολλών κλάδων.

Στη ManpowerGroup Ελλάδας, στηρίζουμε τους οργανισμούς σε αυτό το σύνθετο περιβάλλον, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού που τους επιτρέπουν να προσαρμόζονται ταχύτερα, να καλύπτουν κρίσιμα κενά δεξιοτήτων και να ενισχύουν τη μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητά τους».

Παγκόσμιες προοπτικές απασχόλησης

Ο παγκόσμιος Δείκτης Προοπτικών Απασχόλησης (NEO) για το τρίτο τρίμηνο του 2026 υποχώρησε στις 26 μονάδες, μειωμένος κατά 5 μονάδες σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, αλλά αυξημένος κατά 2 μονάδες σε ετήσια βάση.

Οι προοπτικές απασχόλησης εξασθένησαν σε 33 από τις 42 χώρες σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Στην έρευνα συμμετείχαν 40.592 εργοδότες.

Ισχυρότεροι κλάδοι

Τεχνολογία, Μέσα και Τηλεπικοινωνίες, 32%

Κατασκευές & Ακίνητα, 31%

Χρηματοοικονομικά & Ασφάλειες, 29%

O πιο αδύναμος κλάδος

Τουρισμός, Ξενοδοχεία & Εστίαση, 14%

Ισχυρότερες προοπτικές ανά περιοχή/χώρα

Ασία - Ειρηνικός: Ινδία 48%, Κίνα 33%

Αμερική: Πουέρτο Ρίκο 48%, ΗΠΑ 45% και Βραζιλία 37%

Ευρώπη & Μέση Ανατολή: Ηνωμένο Βασίλειο 37%, Σουηδία 34%, Ισραήλ 26%

Σημειώνεται ότι ο δείκτης Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης (NEO) προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ του ποσοστού των εργοδοτών που αναμένουν αύξηση της απασχόλησης και του ποσοστού των εργοδοτών που αναμένουν μείωση. Κάθε αναφορά στις Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης (NEO) αφορά εποχικά προσαρμοσμένα δεδομένα, επιτρέποντας ακριβέστερες συγκρίσεις διαχρονικά και μεταξύ περιφερειών.

Οι απαντήσεις συλλέχθηκαν από την 1η έως την 30ή Απριλίου 2026.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ