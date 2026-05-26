Tax & Labour | Φορολογικά

Τσάπαλος για παλιά χρέη: Ρύθμιση 72 δόσεων και χαμηλότερα όρια για εξωδικαστικό

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Τσάπαλος για παλιά χρέη: Ρύθμιση 72 δόσεων και χαμηλότερα όρια για εξωδικαστικό
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Όπως εξήγησε ο κ. Τσάπαλος, το κατώφλι της ένταξης στον εξωδικαστικό μηχανισμό για τη ρύθμισης οφειλών μειώνεται από τις 10.000 στις 5.000 ευρώ, ανοίγοντας τον δρόμο για εκατοντάδες χιλιάδες επιπλέον οφειλέτες.

Δέσμη μέτρων τίθεται σε εφαρμογή μέσα στον Ιούνιο, με αιχμή τις νέες ρυθμίσεις οφειλών όπως ανέλυσε ο ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, μιλώντας στο ΕΡΤnews.

Μεταξύ άλλων, διευρύνεται η πρόσβαση στον εξωδικαστικό μηχανισμό, θεσπίζεται νέα ρύθμιση έως 72 δόσεων για παλαιά χρέη και παρέχεται δυνατότητα άρσης κατασχέσεων με την καταβολή μέρους της οφειλής.

Τα μέτρα στοχεύουν στην ανακούφιση νοικοκυριών και επιχειρήσεων, διευκολύνοντας την αποπληρωμή οφειλών και ενισχύοντας την οικονομική δραστηριότητα.

Όπως εξήγησε ο κ. Τσάπαλος, το κατώφλι της ένταξης στον εξωδικαστικό μηχανισμό για τη ρύθμισης οφειλών μειώνεται από τις 10.000 στις 5.000 ευρώ, ανοίγοντας τον δρόμο για εκατοντάδες χιλιάδες επιπλέον οφειλέτες.

«Δίνουμε τη δυνατότητα σε πάνω από 300.000 συμπολίτες μας να ενταχθούν», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Τσάπαλος υπογραμμίζοντας πως πρόκειται κυρίως για μικροοφειλέτες που έως τώρα έμεναν εκτός ρύθμισης.

Παράλληλα, εισάγεται και μια κομβική αλλαγή καθώς διαχωρίζεται η κύρια κατοικία από την υπόλοιπη περιουσία. Με τον τρόπο αυτό, η πρώτη κατοικία προστατεύεται, εφόσον το επιλέξει ο οφειλέτης, ενώ τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία μπορούν να αξιοποιηθούν για την ταχύτερη απομείωση του χρέους.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ψηφιακά «καρφώματα» για οικονομικά εγκλήματα, φοροδιαφυγή και λαθρεμπόριο

Ακίνητα: Πόσο κοστίζουν εξοχικά και νεόδμητες βίλες «πάνω στο κύμα» στην Ελλάδα

Η γαλάζια ατζέντα με κοινωνικό πρόσημο, ο Τσίπρας «ντύνεται»… Μέσι, η διαφωνία στο ΠΑΣΟΚ με το «παρών» στον Στουρνάρα

tags:
Όμηρος Τσάπαλος
Χρέη
Εξωδικαστικός
Ρύθμιση οφειλών
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider