Τσάπαλος για παλιά χρέη: Ρύθμιση 72 δόσεων και χαμηλότερα όρια για εξωδικαστικό

Δέσμη μέτρων τίθεται σε εφαρμογή μέσα στον Ιούνιο, με αιχμή τις νέες ρυθμίσεις οφειλών όπως ανέλυσε ο ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, μιλώντας στο ΕΡΤnews.

Μεταξύ άλλων, διευρύνεται η πρόσβαση στον εξωδικαστικό μηχανισμό, θεσπίζεται νέα ρύθμιση έως 72 δόσεων για παλαιά χρέη και παρέχεται δυνατότητα άρσης κατασχέσεων με την καταβολή μέρους της οφειλής.

Τα μέτρα στοχεύουν στην ανακούφιση νοικοκυριών και επιχειρήσεων, διευκολύνοντας την αποπληρωμή οφειλών και ενισχύοντας την οικονομική δραστηριότητα.

Όπως εξήγησε ο κ. Τσάπαλος, το κατώφλι της ένταξης στον εξωδικαστικό μηχανισμό για τη ρύθμισης οφειλών μειώνεται από τις 10.000 στις 5.000 ευρώ, ανοίγοντας τον δρόμο για εκατοντάδες χιλιάδες επιπλέον οφειλέτες.

«Δίνουμε τη δυνατότητα σε πάνω από 300.000 συμπολίτες μας να ενταχθούν», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Τσάπαλος υπογραμμίζοντας πως πρόκειται κυρίως για μικροοφειλέτες που έως τώρα έμεναν εκτός ρύθμισης.

Παράλληλα, εισάγεται και μια κομβική αλλαγή καθώς διαχωρίζεται η κύρια κατοικία από την υπόλοιπη περιουσία. Με τον τρόπο αυτό, η πρώτη κατοικία προστατεύεται, εφόσον το επιλέξει ο οφειλέτης, ενώ τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία μπορούν να αξιοποιηθούν για την ταχύτερη απομείωση του χρέους.