Η Βρετανία στοχοποιεί τα ρωσικά δίκτυα κρυπτονομισμάτων με νέα δέσμη κυρώσεων

Newsroom
Η Βρετανία ανακοίνωσε σήμερα ότι έλαβε μέτρα κατά ρωσικών πλατφορμών κρυπτονομισμάτων, τραπεζών και χρηματοπιστωτικών δικτύων, τα οποία όπως αναφέρει χρησιμοποιούνταν για την παράκαμψη των κυρώσεων , παγώνοντας τα περιουσιακά τους στοιχεία και απαγορεύοντας στις βρετανικές εταιρείες να πραγματοποιούν πληρωμές ή να διατηρούν σχέσεις ανταποκριτικής τραπεζικής.

Τα μέτρα εστιάζουν σε αυτό που το Λονδίνο περιγράφει ως «σκιώδη χρηματοπιστωτικά συστήματα» που υποστηρίζουν την οικονομία πολέμου της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένου του υποστηριζόμενου από το Κρεμλίνο Α7, το οποίο χρησιμοποιείτο για τη διοχέτευση κεφαλαίων, τη χρηματοδότηση προμηθειών και την εκμετάλλευση ξένων τραπεζικών συστημάτων με σκοπό την παράκαμψη των περιορισμών.

Το πακέτο των κυρώσεων στοχοποιεί επίσης τις συναλλαγές με κρυπτονομίσματα και τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες αυτές μαζί με πρόσωπα που συνδέονται με το δίκτυο.

Το πακέτο μέτρων στοχεύει επίσης τα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων και τους φορείς που διαχειρίζονται πλατφόρμες με έμφαση στη Ρωσία, καθώς και άτομα που συνδέονται με το δίκτυο.

Η Βρετανία δήλωσε ότι «εντοπίζει και διακόπτει» τις διαδρομές πληρωμών που τροφοδοτούν την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία.

«Θα συνεχίσουμε να ενεργούμε γρήγορα και αποφασιστικά, μαζί με τους συμμάχους μας, για να αποκαλύψουμε, να διαταράξουμε και να διαλύσουμε αυτά τα δίκτυα, και να διασφαλίσουμε ότι όσοι διευκολύνουν την επιθετικότητα της Ρωσίας θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες», δήλωσε η υπουργός Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ σε ανακοίνωση της.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

