Premia Properties: Στηρίζει για 4η χρονιά τον «Διάπλου» της ΣΥΜΠΛΕΥΣΗ ΑΜΚΕ

Η Premia Properties επιβεβαίωσε για 4η συνεχόμενη χρονιά τη δέσμευσή της στην κοινωνική προσφορά και τη στήριξη των ακριτικών νησιών της χώρας, στηρίζοντας τον «Διάπλου».

Η Premia Properties υποστήριξε για ακόμη μία χρονιά τον «Διάπλου» της ΣΥΜΠΛΕΥΣΗ ΑΜΚΕ, ο οποίος πραγματοποιήθηκε από τις 23 Απριλίου έως τις 3 Μαΐου 2026, επιβεβαιώνοντας έμπρακτα τη διαχρονική της δέσμευση στην κοινωνική προσφορά και τη στήριξη των ακριτικών νησιών της χώρας.

Η φετινή αποστολή, στην οποία συμμετείχε και ο κ. Νικόλαος Μπαζιώτης, CFO/CIO της Premia Properties, ταξίδεψε με στόλο 11 φουσκωτών σκαφών και τη συμμετοχή περίπου 100 εθελοντών, επισκεπτόμενη τη Σίκινο, τη Φολέγανδρο, την Ηρακλειά, τη Δονούσα, τη Θύμαινα, τους Φούρνους, τις Οινούσσες και τα Ψαρά. Κατά τη διάρκεια του Διάπλου προσφέρθηκαν δωρεάν ιατρικές υπηρεσίες, πραγματοποιήθηκαν πολιτιστικές δράσεις, καθώς και σημαντικά έργα υποδομής για τις τοπικές κοινωνίες.

Στο πλαίσιο της σταθερής χορηγικής συνεργασίας της με τη ΣΥΜΠΛΕΥΣΗ, η Premia Properties συνεισέφερε στην ολοκλήρωση των εργασιών ανακατασκευής του Δημοτικού Σχολείου Δονούσας, οι οποίες είχαν ξεκινήσει το 2025, καθώς και στην υλοποίηση εργασιών επισκευής και συντήρησης στο ιατρείο του νησιού.

Μέσα από πρωτοβουλίες με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα, η Premia Properties συνεχίζει να επενδύει σε δράσεις που συμβάλλουν στη βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων των ακριτικών περιοχών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση, την υγεία και τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών.

Ο κ. Μπαζιώτης δήλωσε σχετικά: «Για μία ακόμη χρονιά, η Premia στηρίζει με ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια το έργο της ΣΥΜΠΛΕΥΣΗ. Η δυνατότητα να συμβάλλουμε ουσιαστικά στη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων των ακριτικών νησιών, και ιδιαίτερα των παιδιών, αποτελεί σημαντική πηγή έμπνευσης και ευθύνης. Για εμάς στην Premia, η κοινωνική προφορά δεν είναι απλώς κάτι που κάνουμε. Είναι κομμάτι του ποιοι είμαστε. Η αγάπη και η ευγνωμοσύνη που εισπράττουμε κάθε χρόνο από τους ανθρώπους των νησιών μάς δίνουν ακόμη μεγαλύτερο κίνητρο να συνεχίσουμε να στεκόμαστε δίπλα τους, πάντα σε συνεργασία με τη ΣΥΜΠΛΕΥΣΗ.»

