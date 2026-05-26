Τι προβλέπει το ν/σ για την αναμόρφωση του πλαισίου για τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις

Ολοκληρωμένο καθεστώς κινήτρων για την προσέλκυση σημαντικών ξένων κεφαλαίων σε στρατηγικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας

Στη δημιουργία ενός νέου, σύγχρονου πλαισίου για την προσέλκυση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων προχωρά το υπουργείο Ανάπτυξης, μέσω νομοσχεδίου που παρουσιάστηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο και το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της χώρας, την τεχνολογική αναβάθμιση της οικονομίας και τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας.

Το σχέδιο νόμου, με τίτλο «Αναμόρφωση του Πλαισίου για τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις», εισάγει ένα ολοκληρωμένο καθεστώς κινήτρων για την προσέλκυση σημαντικών ξένων κεφαλαίων σε στρατηγικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας, λειτουργώντας συμπληρωματικά προς τα υφιστάμενα επενδυτικά εργαλεία.

Αντικείμενο του νομοσχεδίου

Το YΠΑΝ προωθεί ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο πλαίσιο ενίσχυσης των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (Α.Ξ.Ε.), με στόχο την προσέλκυση σημαντικών κεφαλαίων σε κρίσιμους τομείς της ελληνικής οικονομίας.

Το νομοσχέδιο εισάγει ένα νέο καθεστώς κινήτρων, συμπληρωματικό των υφιστάμενων εργαλείων , το οποίο περιλαμβάνει:

Φορολογικά κίνητρα (απαλλαγές ή ταχεία απόσβεση παγίων)

Ταχεία αδειοδότηση με αυστηρές προθεσμίες

Χρηματοδοτικά εργαλεία για επενδύσεις έως €50 εκατ., με εγγύηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

Διευκολύνσεις αδειών διαμονής

Δίκαιη διαδικασία υπαγωγής (FIFO)

Το νέο πλαίσιο στοχεύει σε επενδύσεις που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από μη εγχώρια κεφάλαια και αφορούν συγκεκριμένους στρατηγικούς κλάδους.

Στόχοι του νομοσχεδίου

Α. Αύξηση των εισροών Α.Ξ.Ε. σε στρατηγικούς τομείς

Το καθεστώς αφορά επενδυτικά σχέδια έως €50 εκατ. στους εξής τομείς:

Μεταποίηση / Βιομηχανία

Έρευνα & Ανάπτυξη, Τεχνολογία, Τεχνητή Νοημοσύνη Εφοδιαστική αλυσίδα (logistics) Βιομηχανοποιημένη πρωτογενής παραγωγή Αμυντική βιομηχανία / Αεροναυπηγική Βιοτεχνολογία, Υγεία, Κοινωνική Πρόνοια

Β. Παροχή στοχευμένων κινήτρων

Τα κίνητρα διαφοροποιούνται ανάλογα με την περιοχή υλοποίησης και περιλαμβάνουν:

Φορολογική απαλλαγή ή ταχεία απόσβεση παγίων

Ταχεία αδειοδότηση με δυνατότητα παρέμβασης του Υπουργού σε περίπτωση αδράνειας

Δάνεια με εγγύηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

Χαμηλότερο επιτόκιο Βελτιωμένοι όροι δανεισμού Ελάχιστες απαιτήσεις collaterals

Διευκόλυνση αδειών διαμονής για επενδυτές

Διαφανής διαδικασία FIFO για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων

Oφέλη για την ελληνική οικονομία

Η εφαρμογή του νέου πλαισίου αναμένεται να επιφέρει:

Μόχλευση σημαντικών ξένων κεφαλαίων Ενίσχυση της παραγωγικής βάσης και της τεχνολογικής αναβάθμισης Μεταφορά τεχνογνωσίας και προηγμένης επιχειρηματικής κουλτούρας Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας Ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης και μείωση ανισοτήτων Επιτάχυνση του ψηφιακού και βιομηχανικού μετασχηματισμού

Το νομοσχέδιο αποτελεί μια στοχευμένη μεταρρύθμιση που ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της χώρας και αναβαθμίζει τη θέση της Ελλάδας στον διεθνή επενδυτικό χάρτη. Κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε ειδική αναφορά στο νέο πλαίσιο, επισημαίνοντας ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η προσέλκυση επενδύσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

«Μια ξεχωριστή αναφορά στο νέο πλαίσιο του υπουργείου Ανάπτυξης για τη διευκόλυνση των ξένων άμεσων επενδύσεων, με ειδικά κίνητρα για στρατηγικούς τομείς: τη βιομηχανία, την έρευνα, την άμυνα, την υγεία. Θέλουμε επενδύσεις με υψηλή προστιθέμενη αξία, με ποιοτική τεχνογνωσία, με μεταφορά τεχνογνωσίας. Έχουμε ήδη κάνει ένα σημαντικό βήμα: έχουμε μειώσει το επενδυτικό κενό με την Ευρώπη άνω του 50%. Υπάρχει ακόμα δρόμος να διανύσουμε και γι' αυτό η διαρκής προσέλκυση ποιοτικών επενδύσεων βρίσκεται στο επίκεντρο της οικονομικής αλλά και της αναπτυξιακής μας πολιτικής», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό σημείωμα του υπουργείου Ανάπτυξης, το νέο πλαίσιο αφορά επενδυτικά σχέδια έως 50 εκατ. ευρώ, τα οποία χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από μη εγχώρια κεφάλαια και αφορούν συγκεκριμένους στρατηγικούς κλάδους της οικονομίας.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η μεταποίηση και η βιομηχανία, η έρευνα και ανάπτυξη, η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη, η εφοδιαστική αλυσίδα (logistics), η βιομηχανοποιημένη πρωτογενής παραγωγή, η αμυντική βιομηχανία και η αεροναυπηγική, καθώς και οι τομείς της βιοτεχνολογίας, της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας.

Το νομοσχέδιο προβλέπει ένα νέο καθεστώς κινήτρων, το οποίο περιλαμβάνει φορολογικές απαλλαγές ή δυνατότητα ταχείας απόσβεσης παγίων, ταχεία αδειοδότηση με αυστηρές προθεσμίες, αλλά και δυνατότητα παρέμβασης του υπουργού σε περιπτώσεις διοικητικής αδράνειας.

Παράλληλα, εισάγονται χρηματοδοτικά εργαλεία για επενδύσεις έως 50 εκατ. ευρώ, με την εγγύηση της Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, παρέχοντας χαμηλότερο επιτόκιο, ευνοϊκότερους όρους δανεισμού και ελάχιστες απαιτήσεις collaterals.

Στις προβλέψεις του σχεδίου νόμου περιλαμβάνονται ακόμη διευκολύνσεις για τη χορήγηση αδειών διαμονής σε επενδυτές, καθώς και διαδικασία υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων με σειρά προτεραιότητας (FIFO), με στόχο τη διαφάνεια και την επιτάχυνση των διαδικασιών.

Όπως επισημαίνεται από το υπουργείο Ανάπτυξης, η εφαρμογή του νέου πλαισίου αναμένεται να συμβάλει στη μόχλευση σημαντικών ξένων κεφαλαίων, στην ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της χώρας και στην επιτάχυνση του ψηφιακού και βιομηχανικού μετασχηματισμού της οικονομίας.

Παράλληλα, εκτιμάται ότι θα ενισχυθεί η μεταφορά τεχνογνωσίας και σύγχρονης επιχειρηματικής κουλτούρας, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στην περιφερειακή ανάπτυξη και στη μείωση των αναπτυξιακών ανισοτήτων.

Σύμφωνα με κυβερνητικές εκτιμήσεις, το νέο θεσμικό πλαίσιο αποτελεί μια στοχευμένη μεταρρύθμιση που αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και στην αναβάθμιση της θέσης της χώρας στον διεθνή επενδυτικό χάρτη.