Αλλαγή ηγεσίας στο τιμόνι της Pfizer Hellas

Παράδοση σκυτάλης στην ηγεσία της Pfizer, από τον Ζαχαρία Ραγκούση στον νέο Πρόεδρο και CEO, Βασίλη Τζινιέρη.

Μετά από 38 χρόνια επαγγελματικής πορείας στο χώρο της φαρμακοβιομηχανίας και 9 χρόνια στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου CEO και Προέδρου της Pfizer Hellas, ο Ζαχαρίας Ραγκούσης παρέδωσε την σκυτάλη στον νέο Πρόεδρο και CEO Βασίλη Τζινιέρη.

Στο πλαίσιο εκδήλωσης, ο απερχόμενος Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος Ζαχαρίας Ραγκούσης, η επί σειρά ετών ήρεμη δύναμη της φαρμακοβιομηχανίας, έκανε ειδική μνεία για το Κέντρο Ψηφιακής Καινοτομίας της Pfizer στη Θεσσαλονίκη το οποίο τον γέμισε με μεγάλη περηφάνεια.

Το κέντρο αυτό που αποτέλεσε έναν καρπό αξιοποίησης του «εργαλείου» του επενδυτικού clawback, υπήρξε προσωπικό όραμα του Ζαχαρία Ραγκούση που υλοποιήθηκε κατά διάρκεια της θητείας του.

«Είναι μεγάλη χαρά να βρίσκεσαι σε ένα κέντρο που όπου δουλεύει η γενιά των τριαντάρηδων και όταν πηγαίνεις να περιστοιχίζεσαι από εργαζόμενους που είναι νεότεροι και από τα δικά σου παιδιά» είτε συγκινημένος ο Ζαχαρίας Ραγκούσης, ο οποίος εστίασε επίσης στην υποχρέωση των ανθρώπων που βρίσκονται στη θέση των Προέδρων και των Διευθυνόντων Συμβούλων των εταιρειών να δρουν ως Πρεσβευτές της Ελλάδας στα διεθνή fora και τις επιχειρηματικές συναντήσεις.

Άνθρωποι σε τέτοιες θέσεις συναντιόμαστε με 100 ενδεικτικά ανθρώπους από άλλες χώρες σε αντίστοιχες θέσεις και εκείνη την ώρα εκπροσωπούμε την χώρα μας.

Αν μιλήσουμε με μελανά χρώματα για την Ελλάδα, τότε αυτή την εικόνα θα πάρουν εκείνοι πίσω για την πατρίδα μας. Αν όμως μιλήσουμε με αισιόδοξα χρώματα, αν περιγράψουμε μία λευκή εικόνα αντί για μια μαύρη εικόνα, τότε αυτή την εικόνα θα μεταφέρουν οι συνομιλητές μας στις χώρες τους, όπως είπε ο Ζαχαρίας Ραγκούσης, δίνοντας έτσι έμφαση στη βαριά ευθύνη που συνοδεύει αυτά τα υψηλά επαγγελματικά πόστα. Μια ευθύνη που έγινε βαρύτερη στα χρόνια των μνημονίων όπου η Ελλάδα εύκολα περιγράφονταν με μελανά χρώματα…



Αναλαμβάνοντας την ηγεσία της Pfizer Hellas, μετά από 19 χρόνια επαγγελματικής πορείας στην εταιρεία (συμπεριλαμβανομένων δύο ετών στην Wyeth) ο βιολόγος στις σπουδές Βασίλης Τζινιέρης έκανε ειδική αναφορά στην πανδημία του κορονοϊού, την στόχευση της Pfizer στην καινοτομία και την καθοριστική συμβολή της στην ανάπτυξη των Covid εμβολίων, που μας βοήθησαν να βγούμε από τα σπίτια μας και να ανακτήσουμε την κανονικότητα στη ζωή μας. Άλλωστε στον πυρήνα της εταιρείας βρίσκεται ως όραμα και στόχος, η ανάπτυξη της καινοτομίας για την καλύτερη ζωή όλων μας.

Στη συνέχεια στάθηκε κι εκείνος για λίγο στο Κέντρο Ψηφιακής Καινοτομίας της Pfizer στη Θεσσαλονίκη, το προσωπικό όραμα του Ζαχαρία Ραγκούση, που ο προκάτοχός του το σχεδίασε και το είδε να παίρνει σάρκα και οστά. «Δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερη επιλογή, για να παραδώσουμε τη σκυτάλη», του απάντησε ο απερχόμενος Ζαχαρίας Ραγκούσης, γνωρίζοντας καλύτερα από όλους πως ο διάδοχός του συνδυάζει τα καλύτερα δύο κόσμων: Το νέο αίμα (τη νέα γενιά) με αυτήν την παραδοσιακή old school ηθική και προσήλωση στις διαχρονικές αξίες που τόσο πολύ τον χαρακτηρίζουν και τον ίδιο σαν άνθρωπο.