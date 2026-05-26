Υπερταμείο: Διαγωνισμός για την αξιοποίηση του ακινήτου «Ιαματική Πηγή Λουτρών Θερμοπυλών»

Το ακίνητο, συνολικής έκτασης 128.483,65 τ.μ., βρίσκεται κοντά στον οικισμό των Θερμοπυλών, στην περιφερειακή ενότητα Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος.

Την προκήρυξη διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού για την αξιοποίηση του ακινήτου «Ιαματική Πηγή Λουτρών Θερμοπυλών», ανακοίνωσε το Υπερταμείο.

Όπως επισημαίνεται, το ακίνητο, συνολικής έκτασης 128.483,65 τ.μ., βρίσκεται κοντά στον οικισμό των Θερμοπυλών, στην περιφερειακή ενότητα Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος.

Οι προοπτικές αξιοποίησης του ακινήτου ενισχύονται από τη γεωγραφική του θέση - σε μια περιοχή με ισχυρό ιστορικό και αρχαιολογικό αποτύπωμα και παγκόσμιο συμβολισμό - και από την ύπαρξη αναγνωρισμένης ιαματικής πηγής.

Σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς, η αξιοποίηση του ακινήτου θα πραγματοποιηθεί με την ταυτόχρονη σύναψη δύο συμβάσεων:

(i) της Σύμβασης Σύστασης και Μεταβίβασης Δικαιώματος Επιφανείας διάρκειας ενενήντα εννέα (99) ετών της Περιοχής Α του Ακινήτου, με συνολική έκταση 114.561,89 τ.μ. η οποία αποτελείται από δύο τμήματα: το Τμήμα Α, εμβαδού 69.918,80 τ.μ. και το Τμήμα Β, εμβαδού 44.643,09 τ.μ. που διαχωρίζονται από την ΠΕΟ Αθηνών – Θεσσαλονίκης.

(ii) της Σύμβασης Μακροχρόνιας Μίσθωσης διάρκειας ενενήντα εννέα (99) ετών της Περιοχής Β έκτασης 14.281,76 τ.μ. εντός της οποίας βρίσκεται η Ιαματική Πηγή «Λουτρών Θερμοπυλών».

Για την περιοχή Α του Ακινήτου έχει εκπονηθεί και εγκριθεί Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίου Ακινήτου (ΕΣΧΑΔΑ), που προβλέπει χρήσεις Τουρισμού και Αναψυχής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3986/2011, ενώ έχουν καθοριστεί ζώνες προστασίας της Ιαματικής Πηγής.

Στον Πλειοδότη θα παραχωρηθεί επίσης το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης του ιαματικού πόρου, μέσω Σύμβασης Μακροχρόνιας Παραχώρησης Χρήσης Ιαματικής Πηγής που θα συνάψει με την ΕΤΑΔ.



Η διαγωνιστική διαδικασία θα διεξαχθεί σε μία φάση, με καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών την 30η Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 16:00 μ.μ.