Άνοδος στη Wall Street με τεχνολογική ώθηση

Άλμα 14% για την Micron Technology. Πτώση 4,25% για την BP.

Ανοδικά κινούνται οι δείκτες στη Wall Street στην πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης για την εβδομάδα μετά την αργία της Memorial Day. Η αισιοδοξία για μία πιθανή συμφωνία τερματισμού του πολέμου παραμένει παρά τα νέα πλήγματα των ΗΠΑ στο Ιράν, που σύμφωνα με τον ΥΠΕΞ συνιστούν παραβίαση της εκεχειρίας.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύεται 0,14% στις 50.650 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 προσθέτει 0,51% στις 7.511 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq σημειώνει άνοδο 0,94% στις 26.584 μονάδες.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Micron Technology σημειώνει κέρδη σχεδόν 14% αφότου η UBS ανακοίνωσε πως βλέπει περιθώριο ανόδου πάνω από 100% για τη μετοχή, επικαλούμενη τα οφέλη από τις μακροπρόθεσμες συμφωνίες της εταιρείας.

Επιπλέον, άνοδο σημειώνουν οι Seagate Technology και Western Digital κατά 2% και 4% αντίστοιχα.

Αντίθετα, η μετοχή της BP στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης χάνει 4,25%, αφότου ανακοίνωσε την απομάκρυνση του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Άλμπερτ Μάνιφολντ, λόγω «σοβαρών ανησυχιών σχετικά με πρότυπα διακυβέρνησης, την εποπτεία και τη συμπεριφορά του».

Επιπλέον, γνωστοποίησε τον διορισμό του Ίαν Τάιλερ ως μεταβατικού προέδρου με άμεση ισχύ επισημαίνοντας ότι πρόκειται να ξεκινήσει η διαδικασία επιλογής μόνιμου προέδρου.