Όμιλος METRO: Επενδυτικό πλάνο άνω των 280 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2026-2029

«Πέρυσι ήταν χρονιά ρεκόρ με επενδύσεις 72 εκατ. ευρώ. Εφέτος περιμένουμε να κινηθούμε περίπου στα 55 εκατ. ευρώ» ανέφερε ο κ. Παντελιάδης.

Επενδύσεις ύψους πάνω από 280 εκατ. ευρώ προβλέπει το επενδυτικό πλάνο της METRO ΑΕΒΕ για την περίοδο 2026-2029, σύμφωνα με όσα ανέφερε σήμερα κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Αριστοτέλης Παντελιάδης.

«Πέρυσι ήταν χρονιά ρεκόρ με επενδύσεις 72 εκατ. ευρώ. Εφέτος περιμένουμε να κινηθούμε περίπου στα 55 εκατ. ευρώ» ανέφερε ο κ. Παντελιάδης και προσέθεσε ότι στον κλάδο του οργανωμένου λιανεμπορίου οι επενδύσεις είναι απαραίτητες. «Αν δεν επενδύσεις σε αυτόν τον κλάδο πεθαίνεις» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Την ίδια στιγμή, η ανάπτυξη του δικτύου παραμένει στρατηγική προτεραιότητα, τόσο μέσα από νέα My market, όσο και κυρίως μέσα από τη δυναμική επέκταση των My market Local. Παράλληλα, τα METRO Cash & Carry εστιάζουν στην περαιτέρω διείσδυση στις επιχειρήσεις Ho.Re.Ca., αξιοποιώντας το φυσικό δίκτυο, τις υποδομές διανομής και το ηλεκτρονικό κατάστημα της αλυσίδας. Για το 2026 ο κύκλος εργασιών εκτιμάται ότι θα κινηθεί στα 1,775 δισ. ευρώ, ενώ η εταιρεία συνεχίζει να υλοποιεί ένα φιλόδοξο, μακροπρόθεσμο πλάνο ανάπτυξης.

Το 2025 οι ενοποιημένες καθαρές πωλήσεις της METRO ΑΕΒΕ έφτασαν στα 1,67 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 3% σε σχέση με το 2024. Τα κέρδη προ φόρων, αποσβέσεων και τόκων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 70,1 εκατ. ευρώ έναντι 73,9 εκατ. ευρώ το 2024 (μείωση 5,1%). Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 26,5 εκατ. ευρώ έναντι 23,1 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, (αύξηση 14,7%). Τα κέρδη προ φόρων αντιστοιχούν στο 1,56% των καθαρών πωλήσεων.

Σταθερά ανοδική παραμένει η πορεία των My market, με την αλυσίδα να επενδύει στην οργανική της ανάπτυξη, στην αναβάθμιση του δικτύου και στη βελτίωση της εμπειρίας πελάτη. Το 2025 άνοιξαν 3 νέα καταστήματα My market, ενώ υλοποιήθηκε πλάνο ανακαινίσεων σε 8 καταστήματα. Για το 2026 έχουν προγραμματιστεί 5 νέα καταστήματα και 4 ανακαινίσεις.

Τα My market Local συνεχίζουν να αποτελούν βασικό πυλώνα ανάπτυξης του δικτύου, κερδίζοντας σταθερά το ενδιαφέρον νέων συνεργατών και ενισχύοντας την παρουσία της εταιρείας σε αστικές και τουριστικές περιοχές. Τον Μάιο του 2026 το δίκτυο αριθμεί 74 καταστήματα My market Local, ενώ έως το τέλος του 2026 ο στόχος είναι να πλησιάσει τα 100 καταστήματα. Τα My market Local έχουν ήδη παρουσία σε επιλεγμένους νησιωτικούς προορισμούς, όπως η Μύκονος, η Νάξος, η Πάρος, η Αντίπαρος και το Ηράκλειο Κρήτης, ενώ η περαιτέρω ανάπτυξη σε νησιωτικές περιοχές παραμένει στο επίκεντρο του σχεδιασμού της εταιρείας για τα επόμενα χρόνια.

Τα METRO Cash & Carry διατήρησαν την ηγετική τους θέση στο οργανωμένο χονδρεμπόριο, συνεχίζοντας να επενδύουν στη διείσδυση στις επιχειρήσεις Ho.Re.Ca., στην εξυπηρέτηση των επαγγελματιών και στην ενίσχυση των ψηφιακών καναλιών. Το 2025, το δίκτυο ενισχύθηκε με ένα νέο κατάστημα, ενώ η εταιρεία προετοιμάζει το επόμενο κατάστημά της στη Χίο, με στόχο τη λειτουργία του το 2027.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα eshop.metrocashandcarry.gr συνέχισε τη δυναμική του ανάπτυξη. Το 2025 κατέγραψε αύξηση πελατών 42% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, με ιδιαίτερα ισχυρή ανάπτυξη στους πελάτες Ho.Re.Ca. (+54%). Η συμμετοχή του eshop στο σύνολο των πωλήσεων της αλυσίδας έφτασε στο 12,6%, ενώ ο τζίρος αυξήθηκε κατά 49% και οι παραγγελίες κατά 55,7% σε σχέση με το 2024.

Η επένδυση της METRO στην Κύπρο συνεχίζει να αποδίδει θετικά. Στα 6 χρόνια λειτουργίας της, η MCCBESTVALUE έχει εδραιώσει την παρουσία της στην κυπριακή αγορά, αποτελώντας πλέον έναν αξιόπιστο προορισμό για τους επαγγελματίες. Το νέο κατάστημα στη Λευκωσία άνοιξε τον Μάρτιο, ενισχύοντας περαιτέρω το αποτύπωμα της METRO στην αγορά της Κύπρου. Από το 2020, η εταιρεία έχει επενδύσει περισσότερα από 20 εκατ. ευρώ στην κυπριακή αγορά.