Έκρηξη σε δεξαμενόπλοιο ανοιχτά του Ομάν - Ασφαλές το πλήρωμα

Η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας (UKMTO- United Kingdom Maritime Trade Operations) ανακοίνωσε σήμερα ότι ένα δεξαμενόπλοιο ανέφερε μια έκρηξη που σημειώθηκε στην αριστερή πλευρά του πλοίου, κοντά στην ίσαλο γραμμή 60 ναυτικά μίλια από την πρωτεύουσα Μουσκάτ του Ομάν.

Η UKMTO αναφέρει στην ανακοίνωση της ότι το πλοίο και το πλήρωμα του είναι ασφαλή αν και το δεξαμενόπλοιο ανέφερε ότι κάποια ποσότητα καυσίμου διέρρευσε στην θάλασσα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ