Ειδήσεις | Διεθνή

Έκρηξη σε δεξαμενόπλοιο ανοιχτά του Ομάν - Ασφαλές το πλήρωμα

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Έκρηξη σε δεξαμενόπλοιο ανοιχτά του Ομάν - Ασφαλές το πλήρωμα
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Η UKMTO αναφέρει στην ανακοίνωση της ότι το πλοίο και το πλήρωμα του είναι ασφαλή αν και το δεξαμενόπλοιο ανέφερε ότι κάποια ποσότητα καυσίμου διέρρευσε στην θάλασσα

Η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας (UKMTO- United Kingdom Maritime Trade Operations) ανακοίνωσε σήμερα ότι ένα δεξαμενόπλοιο ανέφερε μια έκρηξη που σημειώθηκε στην αριστερή πλευρά του πλοίου, κοντά στην ίσαλο γραμμή 60 ναυτικά μίλια από την πρωτεύουσα Μουσκάτ του Ομάν.

Η UKMTO αναφέρει στην ανακοίνωση της ότι το πλοίο και το πλήρωμα του είναι ασφαλή αν και το δεξαμενόπλοιο ανέφερε ότι κάποια ποσότητα καυσίμου διέρρευσε στην θάλασσα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ψηφιακά «καρφώματα» για οικονομικά εγκλήματα, φοροδιαφυγή και λαθρεμπόριο

Ακίνητα: Πόσο κοστίζουν εξοχικά και νεόδμητες βίλες «πάνω στο κύμα» στην Ελλάδα

Η γαλάζια ατζέντα με κοινωνικό πρόσημο, ο Τσίπρας «ντύνεται»… Μέσι, η διαφωνία στο ΠΑΣΟΚ με το «παρών» στον Στουρνάρα

tags:
Τάνκερ - δεξαμενόπλοιο
Ομάν
Ναυτιλία
Μέση Ανατολή
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider