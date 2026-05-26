Eli Lilly: Τρεις εξαγορές για εμβόλια 4 δισ. δολαρίων - Προσυνεδριακό άλμα για τη μετοχή

Την εξαγορά τριών εταιρειών έναντι σχεδόν 4 δισ. δολαρίων σε μετρητά, ανακοίνωσε η Eli Lilly, στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να επεκτείνει τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα των μολυσματικών ασθενειών, με τη μετοχή της να σημειώνει άνοδο 1,3% μετά τη έναρξη την έναρξη της συνεδρίας.

Σύμφωνα με το CNBC, η εταιρεία ανέφερε ότι έχει συνάψει συμφωνίες για την εξαγορά των Curevo, LimmaTech Biologics και Vaccine Company έναντι 1,5 δισ. δολαρίων, 780 εκατ. δολαρίων και 1,55 δισ. δολαρίων, αντίστοιχα.

«Αυτές οι εξαγορές αντανακλούν μια σκόπιμη στρατηγική για την πρόληψη των ασθενειών στην πηγή τους, αντί για την αντιμετώπιση των συνεπειών τους», υπογράμμισε ο Ντανιέλ Μ. Σκοβρόνσκι, επικεφαλής επιστημονικών θεμάτων και προϊόντων και πρόεδρος της εταιρείας.