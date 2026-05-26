Επιχειρήσεις | Διεθνή Νέα

Eli Lilly: Τρεις εξαγορές για εμβόλια 4 δισ. δολαρίων - Προσυνεδριακό άλμα για τη μετοχή

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Eli Lilly: Τρεις εξαγορές για εμβόλια 4 δισ. δολαρίων - Προσυνεδριακό άλμα για τη μετοχή
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Οι συμφωνίες αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο των προσπαθειών της Eli Lilly να επεκταθεί στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης για τις μολυσματικές ασθένειες.

Την εξαγορά τριών εταιρειών έναντι σχεδόν 4 δισ. δολαρίων σε μετρητά, ανακοίνωσε η Eli Lilly, στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να επεκτείνει τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα των μολυσματικών ασθενειών, με τη μετοχή της να σημειώνει άνοδο 1,3% μετά τη έναρξη την έναρξη της συνεδρίας.

Σύμφωνα με το CNBC, η εταιρεία ανέφερε ότι έχει συνάψει συμφωνίες για την εξαγορά των Curevo, LimmaTech Biologics και Vaccine Company έναντι 1,5 δισ. δολαρίων, 780 εκατ. δολαρίων και 1,55 δισ. δολαρίων, αντίστοιχα.

«Αυτές οι εξαγορές αντανακλούν μια σκόπιμη στρατηγική για την πρόληψη των ασθενειών στην πηγή τους, αντί για την αντιμετώπιση των συνεπειών τους», υπογράμμισε ο Ντανιέλ Μ. Σκοβρόνσκι, επικεφαλής επιστημονικών θεμάτων και προϊόντων και πρόεδρος της εταιρείας.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ψηφιακά «καρφώματα» για οικονομικά εγκλήματα, φοροδιαφυγή και λαθρεμπόριο

Ακίνητα: Πόσο κοστίζουν εξοχικά και νεόδμητες βίλες «πάνω στο κύμα» στην Ελλάδα

Η γαλάζια ατζέντα με κοινωνικό πρόσημο, ο Τσίπρας «ντύνεται»… Μέσι, η διαφωνία στο ΠΑΣΟΚ με το «παρών» στον Στουρνάρα

tags:
Eli Lilly
Εμβόλιο
Εξαγορά
Φαρμακοβιομηχανία
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider