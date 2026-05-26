Σε ΦΕΚ οι ενισχύσεις ανά στρέμμα για παρεμβάσεις των Οικολογικών Σχημάτων

Δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δύο υπουργικές αποφάσεις με τις οποίες καθορίζεται το ύψος της ενίσχυσης, ανά στρέμμα, για παρεμβάσεις των Οικολογικών Σχημάτων που αφορούν το έτος αιτήσεων 2025.

Η πρώτη απόφαση, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 2935/25.05.2026, αφορά την παρέμβαση Π1-31.7 «Περιβαλλοντική διαχείριση κτηνοτροφικών συστημάτων». Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρέμβασης για το 2025 ανέρχεται σε 4.497.267,45 ευρώ.

Για τη δράση 31.7-Β «Μετακίνηση από υποβαθμισμένους βοσκοτόπους», η ενίσχυση καθορίζεται σε 6,5 ευρώ ανά στρέμμα για αίγες και πρόβατα και σε 5,5 ευρώ ανά στρέμμα για τα βοοειδή. Για τη δράση 31.7-Δ «Κατάρτιση και εφαρμογή βελτιωμένου σιτηρεσίου σε μέσης-καλής κατάστασης βοσκοτόπους», το ποσό ορίζεται σε 3 ευρώ ανά στρέμμα.

Η δεύτερη απόφαση, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 2930/25.05.2026, αφορά την παρέμβαση Π1-31.1 «Χρήση ανθεκτικών και προσαρμοσμένων ειδών και ποικιλιών».

Με βάση τα στοιχεία των αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης μετά τους ελέγχους, ο αιτούμενος προϋπολογισμός της παρέμβασης ανήλθε σε 10.111.510,07 ευρώ. Το ποσό δεν υπερβαίνει τα ενδεικτικά χρηματοδοτικά κονδύλια, ύψους 42.333.327 ευρώ, και κατά συνέπεια δεν εφαρμόζεται ποσοστιαία μείωση στα ποσά της ενίσχυσης.

Τα τελικά ύψη ενίσχυσης για την παρέμβαση Π1-31.1 συμπίπτουν με το μέγιστο ύψος ενίσχυσης του Στρατηγικού Σχεδίου και διαμορφώνονται ανάλογα με την καλλιέργεια που αντικαθίσταται.

Για τα χειμερινά ψυχανθή, η ενίσχυση ανέρχεται σε 48,8 ευρώ ανά στρέμμα σε αντικατάσταση μηδικής, σε 10,9 ευρώ ανά στρέμμα σε αντικατάσταση βαμβακιού και σε 31,6 ευρώ ανά στρέμμα σε αντικατάσταση αραβοσίτου.

Για τα χειμερινά σιτηρά, προβλέπονται 52,2 ευρώ ανά στρέμμα σε αντικατάσταση μηδικής, 14,3 ευρώ ανά στρέμμα σε αντικατάσταση βαμβακιού και 29,7 ευρώ ανά στρέμμα σε αντικατάσταση αραβοσίτου.

Για την καλλιέργεια προσαρμοσμένων αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών η ενίσχυση καθορίζεται σε 82,4 ευρώ ανά στρέμμα, ενώ για την εισαγωγή καινοτόμων ανθεκτικών καλλιεργειών σε 60,6 ευρώ ανά στρέμμα.