CEO Clubs Greece Forum Μάιος 2026: Πότε και Πώς η Εκθετική Ανάπτυξη Γίνεται Επιλογή

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το Εαρινό Forum 2026 του CEO Clubs Greece, το οποίο έλαβε χώρα στις 20 Μαΐου στα Asteria Domus, υπό τον τίτλο «The Multiplier Effect: How Greek CEOs Can 10x Impact», παρουσία άνω των 300 μελών του Club με τις ηγετικές τους ομάδες.

Πιστό στην παράδοσή του, το Forum αποτέλεσε για ακόμα μια χρονιά σημείο αναφοράς για τον εγχώριο επιχειρηματικό κόσμο, διερευνώντας μια θεματική που απασχολεί στρατηγικά κάθε σύγχρονο ηγέτη: τις συνθήκες και τις επιλογές που μετατρέπουν τη σταδιακή βελτίωση σε εκθετική ανάπτυξη.

Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Sven Smit, Senior Partner, McKinsey & Company, αναπτύσσοντας το θέμα «The Multiplier Imperative: What Separates Winners from the Rest». Ο Sven Smit ανέλυσε τους παράγοντες που διαχωρίζουν τις εταιρείες που δημιουργούν εκθετική αξία από εκείνες που παραμένουν σε μοντέλα σταδιακής βελτίωσης, παρουσιάζοντας ένα ευρύ πλαίσιο για το πώς η ανακατανομή πόρων, η στρατηγική εστίαση και οι τολμηρές επενδυτικές αποφάσεις καθορίζουν ποιες εταιρείες θα διαμορφώσουν το ανταγωνιστικό τοπίο της επόμενης δεκαετίας, με κεντρικό μήνυμα ότι ο εκθετικός αντίκτυπος δεν είναι θέμα συγκυρίας, αλλά αποτέλεσμα συγκεκριμένων και συνειδητών επιλογών. Ακολούθησε παρουσίαση του Ελευθέριου Χαραλάμπους, Managing Partner, McKinsey Greece & Cyprus, ο οποίος, με βάση σύγχρονα μακροοικονομικά δεδομένα, ανέδειξε ότι η Ελλάδα διανύει μια περίοδο ευνοϊκών συνθηκών για επενδύσεις και ανάπτυξη, με ρυθμό όμως που δεν επιτρέπει αναβολές.

Το υπόλοιπο πρόγραμμα του Forum δομήθηκε γύρω από τρία panels, τα οποία, σύμφωνα με τη διαχρονική πρακτική του Club να συνδέει τη θεωρητική προσέγγιση με την πράξη, ανέλυσαν τις τρεις πλέον κρίσιμες διαστάσεις του «Multiplier Effect» μέσα από την εμπειρία και τις επιλογές Ελλήνων ηγετών.

Στο πρώτο panel, «Capital Multipliers: Where Greek CEOs Should Place Their Bets», ο Παναγιώτης Αντωνόπουλος (Vice Chairman & CEO, Alpha Asset Management), ο Τάκης Σολωμός (Co-Founder & Partner, Elikonos Capital Partners) και ο Πάνος Βασιλειάδης (CEO, Ideal Holdings), υπό τον συντονισμό του Αλέξανδρου Αθανασούλα (President & CEO, STIRIXIS Group, Αντιπρόεδρος CEO Clubs Greece), εξέτασαν τις στρατηγικές επενδύσεις που δημιουργούν άλματα αποδοτικότητας: εξαγορές και συγχωνεύσεις, τεχνολογικές υποδομές και γεωγραφική επέκταση. Η συζήτηση ανέδειξε ότι η στρατηγική ανακατανομή πόρων και η ποιότητα, η δυναμικότητα και η τόλμη της διοίκησης αποτελούν τους καθοριστικούς παράγοντες για τη δημιουργία εκθετικής αξίας.

Στο δεύτερο panel, «Technology Multipliers: AI, Automation & Competitive Advantage», ο Σπύρος Ρέτζεκας (CEO, Qualco Technology, Group Deputy CEO, Qualco Group) και ο Ιωάννης Τσιλίρας (Data & AI Transformation Director, OTE Group Of Companies), υπό τον συντονισμό του Στέφανου Καράγκου (Senior GenAI Consultant & Lead Instructor, CAIO Group), ανέλυσαν πώς ελληνικές εταιρείες αξιοποιούν την τεχνολογία για να δημιουργήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που αντέχει στον χρόνο. Η συζήτηση εστίασε στη στρατηγική ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης ως καταλύτη μετασχηματισμού και στη σημασία της ταχύτητας υιοθέτησης ως παράγοντα ανταγωνιστικής διαφοροποίησης.

Στο τρίτο panel, «Talent Multipliers: Building Teams That Outperform», η Έφη Κουλουρίδη (Partner, McKinsey & Company) και η Αλίνα Παπαγεωργίου (Chief HR & Organisation Officer, PPC Group), υπό τον συντονισμό του Πολυδεύκη Λούκοπουλου (Chairman & Managing Director, SIGNIFY HELLAS S.A., Αντιπρόεδρος CEO Clubs Greece), εξέτασαν τις συνθήκες που μετατρέπουν μια ομάδα από λειτουργική σε εξαιρετική. Η ψυχολογική ασφάλεια, το accountability και ο κρίσιμος ρόλος του middle management αναδείχθηκαν ως θεμελιώδεις προϋποθέσεις, με κεντρικό συμπέρασμα ότι ο πραγματικός πολλαπλασιαστής βρίσκεται εν τέλει στους ανθρώπους, και η ανάπτυξή τους είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίζονται όλοι οι άλλοι πολλαπλασιαστές.

«Στην ελληνική επιχειρηματικότητα δεν έλειψε ποτέ η φιλοδοξία», δήλωσε η Γεωργία Καρτσάνη, Ιδρύτρια και Πρόεδρος του CEO Clubs Greece. «Αυτό που λείπει συχνά είναι το ασφαλές πλαίσιο και οι συνθήκες όπου η φιλοδοξία συναντά τη στρατηγική σαφήνεια.

Αυτό ακριβώς χτίζουμε μέσα από τα Forum μας, όπου οι ηγέτες μαθαίνουν ο ένας από τον άλλον και αντλούν την ώθηση να κινηθούν με την τόλμη και την ταχύτητα που απαιτεί η εποχή. Γιατί η εκθετική ανάπτυξη δεν είναι μοναχική πορεία. Άλλωστε, αυτός είναι ο ρόλος μας ως Club: να διασφαλίσουμε ότι οι ηγέτες που θα καθορίσουν την πορεία της ελληνικής επιχειρηματικότητας την επόμενη δεκαετία δεν θα το κάνουν μόνοι τους».

Η επιτυχία του Forum δεν θα ήταν δυνατή χωρίς τους χορηγούς μας, που το τίμησαν με την παρουσία και τη στήριξή τους.

Πιο συγκεκριμένα:

Main Partner: Public Power Corporation S.A - Hellas (ΔΕΗ)

Diamond Partners: Porsche Greece, Ayvens, Stellar Travels

Platinum Partners: Nespresso, Konica Minolta, FedEx, HEDNO

Golden Partners: Kentriki – Savills Greece, AIG, Cosmote E-Value, AGT Engineering & Services, EY, Cisco, Flisvos Marina by LAMDA Development, Hellas Gold, Goldair Handling, Day One Growth Igniters, Bausch+Lomb, Signify, Sargia Partners, Genius & Crazy

Silver Partners: Franke, Diastasis, Foxline Solutions, iSquare, Iron Mountain, Desserta Hellas

Events Partners: Nissos Beer, Alpha Estate, Diageo

Entertainment Partner: Village Cinemas

Hospitality Partner: NJV Athens Plaza Hotel

VIP Transfer Partner: DUE S

Media Partners: Forbes, OnDeck Media

ESG Partner: Global Sustain

