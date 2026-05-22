Οικονομία | Ελληνική Οικονομία

Αύξηση 3,2% στον τζίρο των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου το α' τρίμηνο

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Αύξηση 3,2% στον τζίρο των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου το α' τρίμηνο
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Ειδικότερα, ο τζίρος των επιχειρήσεων του τομέα λιανικού εμπορίου ανήλθε σε 17,117 δισ. ευρώ, ενώ κατά το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025 είχε διαμορφωθεί σε 16,580 δισ. ευρώ.

Αύξηση 3,2% σε σχέση με το α' τρίμηνο του 2025 κατέγραψε το αντίστοιχο τρίμηνο του 2026 ο κύκλος εργασιών για το σύνολο των επιχειρήσεων του τομέα λιανικού εμπορίου, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή η ΕΛΣΤΑΤ.

Ειδικότερα, ο τζίρος των επιχειρήσεων του τομέα λιανικού εμπορίου ανήλθε σε 17,117 δισ. ευρώ, ενώ κατά το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025 είχε διαμορφωθεί σε 16,580 δισ. ευρώ.

Σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2025, ο τζίρος των επιχειρήσεων του τομέα λιανικού εμπορίου μειώθηκε κατά 16% από τα 20,366 δισ. ευρώ.

Για τις επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου, χωρίς τους κλάδους οχημάτων, τροφίμων και καυσίμων, ο κύκλος εργασιών το πρώτο τρίμηνο 2026 ανήλθε σε 5,884 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 2,2% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο 2025, όπου είχε διαμορφωθεί σε 5,755 δισ. ευρώ και μείωση 25,3% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2025 που είχε διαμορφωθεί σε 7,876 δισ. ευρώ.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Χρέη: Ανοιχτή μέχρι τέλος Δεκεμβρίου η νέα ρύθμιση των 72 δόσεων - Oι «κόφτες» και οι προϋποθέσεις

Ο Ντοστογιέφσκι… πάει στην Καρυστιανού - Ο Τσίπρας ιδρώνει τη φανέλα της «Μπάρτσα» - Ο «καθαρός διάδρομος» της ΝΔ

Νέο Αεροδρόμιο Κρήτης (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ-GMR): Προσφορά από Indra για τα συστήματα αεροναυτιλίας - «Απογειώνεται» τέλη 2028

tags:
ΕΛΣΤΑΤ
Λιανεμπόριο
Φόρτωση BOLM...
reader insider