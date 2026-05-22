Αύξηση 3,2% στον τζίρο των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου το α' τρίμηνο

Αύξηση 3,2% σε σχέση με το α' τρίμηνο του 2025 κατέγραψε το αντίστοιχο τρίμηνο του 2026 ο κύκλος εργασιών για το σύνολο των επιχειρήσεων του τομέα λιανικού εμπορίου, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή η ΕΛΣΤΑΤ.

Ειδικότερα, ο τζίρος των επιχειρήσεων του τομέα λιανικού εμπορίου ανήλθε σε 17,117 δισ. ευρώ, ενώ κατά το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025 είχε διαμορφωθεί σε 16,580 δισ. ευρώ.

Σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2025, ο τζίρος των επιχειρήσεων του τομέα λιανικού εμπορίου μειώθηκε κατά 16% από τα 20,366 δισ. ευρώ.

Για τις επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου, χωρίς τους κλάδους οχημάτων, τροφίμων και καυσίμων, ο κύκλος εργασιών το πρώτο τρίμηνο 2026 ανήλθε σε 5,884 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 2,2% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο 2025, όπου είχε διαμορφωθεί σε 5,755 δισ. ευρώ και μείωση 25,3% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2025 που είχε διαμορφωθεί σε 7,876 δισ. ευρώ.