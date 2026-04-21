Η ΔΥΠΑ φέρνει στην Ξάνθη το 10ο JobReady - Δωρεάν εργαστήρια για την ένταξη όλων στην αγορά εργασίας

Τα «JobReady by DYPA» προσφέρουν σε όλους τη δυνατότητα να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για την επιτυχή ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), στο πλαίσιο των δράσεων που υλοποιεί για την ενδυνάμωση και προετοιμασία των πολιτών για την αγορά εργασίας, διοργανώνει την εκδήλωση JobReady by DYPA στην Ξάνθη.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη 22 Απριλίου, από τις 10:30 έως τις 18:30, στο Επιμελητήριο Ξάνθης (Βασ. Κωνσταντίνου 1, 67100).

Τα «JobReady by DYPA» προσφέρουν σε όλους τη δυνατότητα να αναβαθμίσουν τις επαγγελματικές και οριζόντιες δεξιότητές τους (soft skills), να κατανοήσουν τις απαιτήσεις των εργοδοτών και να βελτιώσουν τα βιογραφικά τους, ώστε να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για την επιτυχή ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Παράλληλα, παρέχεται ενημέρωση για την ανάπτυξη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, ενώ επιχειρηματίες μοιράζονται την εμπειρία τους από τη δημιουργία και την εξέλιξη της δικής τους επιχείρησης.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν για όλους.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να:

• ενημερωθούν για τεχνικές βελτίωσης του βιογραφικού τους

• αναπτύξουν δεξιότητες για μια αποτελεσματική συνέντευξη

• γνωρίσουν την αξία της κοινωνικής δικτύωσης στην αναζήτηση εργασίας

• εμπλουτίσουν το βιογραφικό τους με δεξιότητες («Μαθαίνω για το ESCO»)

• μάθουν τρόπους ανάπτυξης μιας επιχειρηματικής ιδέας

• ακούσουν καλές πρακτικές από επιχειρηματίες

• ενημερωθούν για την ψηφιακή επιχείρηση στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης βρίσκεται αναρτημένο στη διεύθυνση:

